Футбол
Головин выйдет в основе «Монако» на последний матч сезонаМатч ТВ вчера в 14:14
«Ницца» на своем поле примет «Монако» в матче 38-го тура чемпионата Франции. Российский полузащитник монегасков Александр Головин попал в стартовый состав команды. Эта встреча станет последней в этом сезоне для коллектива Леонарду Жардима.
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Головин забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи в первом сезоне в составе «Монако»
Sport24.ruвчера в 18:05
Головин набрал 8 очков по системе «гол+пас» в своём первом сезоне во Франции
Евро-футбол.рувчера в 17:53
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