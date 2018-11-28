Футбол
Головин выйдет с первых минут в матче ЛЧ с «Атлетико»
Головин выйдет с первых минут в матче ЛЧ с «Атлетико»Матч ТВ12:17
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин выйдет в стартовом составе на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико».
Матч ТВ12:17
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