Футбол

Головин встретился с юными болельщиками «Монако»
Чемпионат
11:38

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин встретился с юными болельщиками команды в клубном доме клуба накануне католического Рождества. Об этом сообщает официальный "твиттер" клуба. Головин сфотографировался с детьми и раздал им автографы.
Чемпионат11:38

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Головин встретился с юными болельщиками «Монако» накануне католического Рождества

RT на русском12:44

Головин осчастливил фанатов «Монако»

News.ru11:18

Головин встретился с детьми перед игрой с «Лорьяном»

Sportbox.RU11:42

Головин встретился с юными болельщиками «Монако»

Чемпионат11:38

Головин встретился с детьми перед игрой с «Лорьяном»

Матч ТВ11:42

Видео: Головин встретился с маленькими болельщиками на Рождество

Спорт-Экспресс11:06

Головин встретился с детьми-болельщиками «Монако»

Sport24.ru11:21
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Автоматически обработано 7166 источников, обновлено в 14:08, Ашберн
Энергетика

Стоимость нефти Brent упала более чем на 6%

Нефть WTI подешевела на 7,4% до $42,46 за баррель, впервые с лета прошлого года опустившись ниже отметки в $43.
Обновлено в 13:40
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В Хабаровском крае упал гигантский метеорит. Небесное тело приземлилось в Верхнебуреинском районе.
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Политика

Арестованный в Черном море служащий ВСУ передал письмо из СИЗО

Служащий Военно-морских сил (ВМС) Украины 19-летний Андрей Эйдер через адвоката передал письмо из московского СИЗО.
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Политика

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что всесторонние отношения имеет важное значение как для Москвы, так и для Минска.
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Политика

Силуанов заявил о необходимости реформировать Росстат

Росстат нуждается в обновлении принципов и методов работы, ему нужно обеспечить коммуникацию с налоговой службой.
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Общество

Брянский губернатор раскритиковал отправившего дочь в Турцию чиновника

Глава города Клинцы Олег Шкуратов, отправивший дочь в Турцию за счет благотворительного фонда, поступил аморально, заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Обновлено в 05:13
Политика

Как проходит укладка труб «Северного потока — 2»

«Трубоукладочное судно с динамическим позиционированием Pioneering Spirit присоединилось к флотилии судов для укладки газопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне Финляндии», — говорится на сайте компании.
Обновлено вчера в 15:19
Политика

Трамп рассказал о готовности Саудовской Аравии помочь Сирии

По словам Трампа, Саудовская Аравия согласилась помочь соседней стране вместо США.
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Политика

Трамп пожаловался, что перед Рождеством остался один в Белом доме

Президент США Дональд Трамп пожаловался в Twitter, что остался совсем один перед Рождеством в Белом доме, потому что ожидает заключения соглашения с Демократической партией по выделению средств на строительство стены на границе с Мексикой.
Обновлено в 14:02
Космос

Космонавт Артемьев рассказал следователям о дыре в «Союзе»

Следователи опросили вернувшегося с Международной космической станции (МКС) в октябре космонавта Олега Артемьева по делу о повреждении корабля «Союз МС-09».
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Сын владельца «Уралкалия» пошел на вечеринку после трагедии в Соликамске

Сын владельца «Уралкалия» Никита Мазепин после трагедии на шахте в Соликамске пошел на вечеринку в московский клуб Secret Room.
Обновлено в 05:19
Политика

Правительство России ужесточило правила хранения оружия

Правительство России ужесточило требования по хранению оружия.
Обновлено в 06:50
Хоккей

СМИ: хоккеисты «Салавата» подрались в раздевалке

Хоккеисты уфимского "Салавата Юлаева" нападающий Владимир Ткачев и защитник Григорий Панин подрались в раздевалке после матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против ярославского "Локомотива", передает "Спорт-Экспресс".
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Происшествия

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Руководство исправительной колонии №14 в Мордовии отстранено от обязанностей по итогам проверки сообщений о рабском труде осуждённых женщин.
Обновлено в 08:49
Политика

Дмитрий Медведев сменил главу Росстата

Председатель правительства России Дмитрий Медведев освободил от должности главу Федеральной службы государственной статистики (Росстат) Александра Суринова и назначил на этот пост главу департамента госуправления Минэкономики Павла Малкова.
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Происшествия

В Хабаровском крае трёхлетний мальчик самостоятельно выбрался из тайги

Трёхлетний ребёнок сумел самостоятельно выбраться из тайги в Хабаровском крае после гибели отца.
Обновлено в 02:11
Общество

Московский метрополитен выставит на продажу старые указатели

Демонтированные старые указатели из Московского метрополитена с 25 декабря будут выставлены на продажу.
Обновлено в 13:50
Авто

«АвтоВАЗ» выпустит восемь новых моделей авто

Компания «АвтоВАЗ» планирует до 2026 года выпустить восемь новых моделей и обновить девять существующих.
Обновлено в 06:03
Происшествия

В Тольятти убита 16-летняя пловчиха

"Благодаря грамотно и своевременно проведенным следственным действиям удалось установить и задержать подозреваемого в совершении указанного преступления, им оказался знакомый девушки – 16-летний местный житель", - сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Самарской области.
Обновлено в 11:55
Происшествия

В Москве насмерть замерз известный ученый Эдуард Дубов

Известный российский математик, почетный член ФИДЕ Эдуард Дубов трагически погиб в Москве.
Обновлено в 07:30
Армия и оружие

Ступени храма Вооруженных сил РФ отольют из трофейной техники вермахта

Ступени главного храма Вооруженных сил России отольют из трофейной техники Вермахта.
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Политика

Трамп назвал ФРС «единственной проблемой экономики» США

Президент США Дональд Трамп считает, что единственная проблема экономики страны — Федеральная резервная система (ФРС).
Обновлено в 13:04
Транспорт

Глава ГИБДД призвал пересмотреть штрафы за превышение скорости

Главный госавтоинспектор России Михаил Черников призвал пересмотреть низкий размер штрафов за превышение скорости свыше 20 км / ч.
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Происшествия

На Бурейской ГЭС не фиксировали колебаний от предполагаемого метеорита

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Технологии

«Большая четверка» договорилась о создании единого оператора 5G

"Большая четверка" сотовых операторов достигла договоренности о совместном развитии сетей 5G в РФ, которое может предусматривать создание единого инфраструктурного оператора, заявил журналистам замглавы Минкомсвязи Олег Иванов по итогам заседания Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ).
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Политика

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Бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж считает, что с разрывом договора о дружбе с Россией не останется ни одного документа о том, что «Крым украинский».
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Происшествия

Узники «тюрьмы для геев» в Чечне убиты выстрелами в голову

Двое жителей Чечни Шото-Шамиль Акаев и Аюб Ибрагимов, которые были задержаны в ходе кампании против чеченских гомосексуалов и отправлены в «секретную тюрьму для геев», найдены мертвыми 30 марта 2017 года с простреленными головами, выяснила «Новая газета».
Обновлено в 11:30
Общество

Прокуратура выявила нарушения в поездке детей из Клинцов в Турцию

Нарушения требований российского законодательства при организации отдыха детей в Турции были выявлены по итогам проверки деятельности администрации города Клинцы, сообщили в прокуратуре Брянской области.
Обновлено в 12:33
Экономика

Максим Орешкин описал рост экономики в 2019 году

Рост ВВП России в 2019 году достигнет прогнозируемых 1,3 процента.
Обновлено в 07:00
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Александр Головин
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Российский футболист, полузащитник клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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Маркуш Лопеш
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Португало-бразильский футболист, атакующий полузащитник клуба «Монако» и сборной Португалии.
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