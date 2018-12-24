Футбол

Головин встретился с юными болельщиками «Монако»
Чемпионат
11:38

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин встретился с юными болельщиками команды в клубном доме клуба накануне католического Рождества. Об этом сообщает официальный "твиттер" клуба. Головин сфотографировался с детьми и раздал им автографы.
Чемпионат11:38

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Головин встретился с юными болельщиками «Монако» накануне католического Рождества

RT на русском12:44

Головин встретился с детьми перед игрой с «Лорьяном»

Матч ТВ11:42

Головин встретился с детьми перед игрой с «Лорьяном»

Sportbox.RU11:42

Головин встретился с юными болельщиками «Монако»

Чемпионат11:38

Головин осчастливил фанатов «Монако»

News.ru11:18

Видео: Головин встретился с маленькими болельщиками на Рождество

Спорт-Экспресс11:06

Головин встретился с детьми-болельщиками «Монако»

Sport24.ru11:21
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Футбол

«Химки» сыграют с «Зенитом» 24 декабря

Обновлено вчера в 13:15
Футбол

«Реал» хочет обменять Иско и Ковачича на Эдена Азара

Сам Азар не раз заявлял о том, что в будущем хотел бы поиграть в «Реале», а поскольку срок действия контракта бельгийца с «Челси» истекает летом 2020 года, а Азар не спешит заключать новое соглашение, лондонский клуб, вероятно, решится на продажу игрока, чтобы через полтора года не потерять его бесплатно.
Обновлено в 13:01
Футбол

«Балтику» покинул очередной футболист

Напомним, что ранее «Балтику» покинул нападающий Павле Радунович.
Обновлено в 16:46
Футбол

«Ты шутишь». Линекер по-русски троллит президента Трампа в Твиттере

Бывший форвард сборной Англии и футбольный эксперт Гари Линекер ответил президенту США Дональду Трампу на русском языке.
Обновлено в 11:29
Футбол

Надсон покинет «Крылья Советов»

Как стало известно «Чемпионату», защитник Надсон покинет самарские «Крылья Советов».
Обновлено в 13:24
Футбол

Роналду начнет матч с «Аталантой» на скамейке запасных

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду начнет матч 18-го тура Серии А против «Аталанты» на скамейке запасных, утверждает Tuttosport.
Обновлено в 16:18
Футбол

«Локомотив» опроверг информацию о завершении карьеры Ротенберга

Сегодня стало известно, что защитник Локомотива Борис Ротенберг завершает карьеру и переходит работать в структуру клуба.
Обновлено в 11:51
Футбол

Фергюсон посоветовал «МЮ» Сульшера и станет консультантом клуба

"МЮ" разгромил "Кардифф" Что случилось Как сообщает The Sun, легенда "Манчестер Юнайтед" 76-летний Алекс Фергюсон станет консультантом при новом тренере Уле Гуннаре Сульшере и попробует вернуть клубу былую славу.
Обновлено в 14:00
Футбол

Отсутствию Кокорина и Мамаева в «Локомотиве» порадовались

Обновлено в 11:51
Футбол

Чалов признан лучшим игроком ЦСКА в декабре

Болельщики ЦСКА назвали нападающего Федора Чалова лучшим игроком команды в декабре.
Обновлено в 09:43
Футбол

«ПСЖ» проявляет интерес с полузащитнику «Уотфорда»

"ПСЖ" интересуется полузащитником "Уотфорда" Абдулайе Дукуре, информирует Daily Mail.
Обновлено в 15:52
Футбол

Андрей Талалаев признан лучшим тренером Армении 2018 года

Российский тренер Андрей Талалаев, который возглавляет ереванский «Пюник», признан лучшим тренером Армении в 2018 году.
Обновлено в 07:04
Футбол

Давид Луис покинет «Челси» по окончании сезона

Обновлено вчера в 14:46
Футбол

«Ривер Плейт» с размахом отпраздновал победу в Кубке Либертадорес

"Ривер Плейт" вместе с десятками тысяч своих болельщиков отпраздновал победу в Кубке Либертадорес, где в финале был обыгран "Бока Хуниорс".
Обновлено в 03:56
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Слуцкий поздравил болельщиков «Витесса» с наступающими праздниками

Главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий поздравил болельщиков своего клуба с наступающим праздниками.
Обновлено в 11:00
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Александр Головин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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Маркуш Лопеш
Бразильский футболист
Португало-бразильский футболист, атакующий полузащитник клуба «Монако» и сборной Португалии.
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