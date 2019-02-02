Футбол

Головин вошел в заявку «Монако» на матч с «Тулузой»Газета.Ru 01 февраля в 19:33

Тренерский штаб "Монако" во главе с наставником команды Леонарду Жардимом огласил заявку команды на матч 23-го тура чемпионата Франции с "Тулузой", сообщает "Советский спорт". Российский полузащитник Александр Головин сможет принять участие в этой встрече.
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Российский футболист, полузащитник французского клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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