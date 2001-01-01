Футбол

Головин вошел в заявку «Монако» на матч с «Реймсом»Бомбардир.ру 02:31

Тренерский штаб «Монако» во главе с Леонарду Жардимом определился с заявкой команды на матч 32-го тура французской Лиги 1 против «Реймса». В состав включены 19 футболистов, в том числе российский полузащитник Александр Головин.
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Головин включён в заявку «Монако» на игру с «Реймсом»

Чемпионат02:15

Головин вошел в заявку «Монако» на матч с «Реймсом»

Бомбардир.ру02:31

Чемпионат Франции. «Монако» – «Реймс», «Марсель» против «Нима»

Sports.ruвчера в 03:53

Головин — в заявке «Монако» на матч с «Реймсом»

Матч ТВвчера в 15:03

Головин — в заявке «Монако» на матч с «Реймсом»

Sportbox.RUвчера в 15:03

Головин - в заявке «Монако» на матч с «Реймсом»

Спорт-Экспрессвчера в 14:37

Головин - в заявке на матч с «Реймсом»

Евро-футбол.рувчера в 15:18
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Политика

Команды Зеленского и Порошенко согласовали форматы дебатов на стадионе

Руководство стадиона «Олимпийский» на встрече с представителями избирательных штабов кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко согласовало форматы предстоящих дебатов.
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Александер Элбон не примет участие в квалификации

Обследование не выявило никаких повреждений, Элбон был допущен к дальнейшему участию в уик-энде, но Александер не примет участие в квалификации.
Обновлено в 01:14
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Происшествия

В Тюмени завершена контртеррористическая операция

Контртеррористическая операция проводилась в границах улиц Новоселов, Магнитогорская, Локомотивная, Федерации Калининского административного округа Тюмени.
Обновлено вчера в 16:56
Авто

Медведев утвердил правила тюнинга машин

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил документ, который устанавливает правила внесения изменений в конструкцию автомобилей (тюнинга).
Обновлено вчера в 02:13
Происшествия

В Екатеринбурге эвакуируют торговые центры. Снова

В конце прошлой недели «Карнавал» уже эвакуировали из-за сообщения о минировании.
Обновлено в 03:23
Спорт

Туктамышева и Самодурова стартуют на командном чемпионате мира

В четверг, 11 апреля, в японском городе Фукуока стартовал командный чемпионат мира по фигурному катанию.
Обновлено 11 апреля в 03:02
Политика

После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»

Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено 11 апреля в 09:38
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон сменила стиль, чтобы соответствовать статусу жены короля

Инсайдеры утверждают, что перемены в стиле герцогини связаны со скорой коронацией принца Уильяма.
Обновлено вчера в 21:00
Общество

Семья депутата ГД от Севастополя увеличила свои доходы в десять раз

Обновлено вчера в 14:08
Футбол

Головин отметил красоту российских девушек

У хавбека национальной команды спросили, где проживают самые красивые девушки: во Франции или в России.
Обновлено вчера в 10:45
Армия и оружие

Черноморский флот назвал учения НАТО хорошим фоном для своих маневров

Обновлено в 03:38
Политика

Тимошенко призвала Зеленского и Порошенко к человечности

Обновлено вчера в 14:33
Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата ракет силами сирийской ПВО

Обновлено в 03:15
Политика

Зеленский приехал во дворец на встречу с Макроном

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Экономика

Visa повысила предельную сумму покупок без пин-кода

Платежная система Visa с 13 апреля увеличила максимальную сумму покупок, при бесконтактной оплате которых не требуется вводить пин-код.
Обновлено в 02:44
Происшествия

В США пассажир выпрыгнул из самолета на ВПП

Мужчина открыл дверь и выпрыгнул из пассажирского самолета авиакомпании American Airlines на асфальт сразу после посадки в аэропорту города Финикс (штат Аризона, США).
Обновлено вчера в 18:47
Происшествия

Американский солдат убил женщину в Японии и покончил с собой

Военнослужащий США убил женщину в японской префектуре Окинава, после чего покончил жизнь самоубийством.
Обновлено вчера в 23:30
Единоборства

Ломаченко нокаутировал Кроллу и защитил пояса WBA и WBO

Чемпион по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в легком весе украинец Василий Ломаченко одержал победу нокаутом над британцем Энтони Кроллой, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:01
Общество

Суд оштрафовал «Горячую линию» Пономарева за отказ стать иноагентом

Мещанский суд Москвы признал некоммерческую организацию правозащитника Льва Пономарева "Горячая линия" виновной в нарушении порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иноагента, и назначил штраф в размере 300 тыс. руб. Об этом говорится в постановлении суда.
Обновлено в 01:41
Происшествия

Мужчину забили камнями до смерти в Москве

Тело мужчины, избитого до смерти, нашли на северо-востоке Москвы.
Обновлено вчера в 14:37
Шоу-бизнес

Эмбер Херд рассказала о превращениях Деппа в «монстра»

Бывшая супруга звезды Голливуда Джонни Деппа выдвинула против него новые обвинения, рассказав об издевательствах над ней и превращении актера в «монстра».
Обновлено в 03:10
Происшествия

Хакеры получили данные полицейских и сотрудников федеральных служб США

Неизвестные хакеры похитили информацию о нескольких тысячах американских полицейских и сотрудников федеральных служб страны.
Обновлено в 00:23
Космос

Впервые сфотографированной черной дыре дали имя

Сверхмассивная черная дыра в центре галактики М87, которая стала первым подобным космическим объектом, чей снимок удалось получить, обрела имя.
Обновлено вчера в 14:20
Космос

Lockheed Martin выпустит парфюм с ароматом открытого космоса

Компания Lockheed Martin представила духи, которые отличаются ароматом, характерным для открытого космоса.
Обновлено в 01:36
Общество

В Гидрометцентре призвали не спешить убирать зимние вещи

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей европейской части России не спешить прятать зимние вещи.
Обновлено 11 апреля в 13:00
Экономика

Из «Газпрома» ушёл Кирилл Селезнёв

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Кирилл Селезнёв освобождён от должности в связи с окончанием срока контракта, сообщили в пресс-службе «Газпрома».
Обновлено вчера в 21:02
Здоровье

Составлен список ранних симптомов рака

Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено вчера в 15:14
Наука

Способность поднимать тяжести может продлить жизнь

Обновлено вчера в 06:03
Общество

Роскомнадзор заблокировал СМИ из Ярославля за новость о Путине

Напомним, что 31 марта и 1 апреля ряд СМИ в Ярославле опубликовали информацию о граффити на колоннах здания регионального МВД.
Обновлено 11 апреля в 09:38
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Александр Головин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник французского клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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Радамель Фалькао Гарсия
Колумбийский футболист
Колумбийский футболист, нападающий клуба «Монако» и сборной Колумбии. Лучший бомбардир в истории сборной Колумбии. Сын другого колумбийского футболиста, Радамеля Гарсии. Фалькао был назван так по имени известного бразильского футболиста Фалькао.
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