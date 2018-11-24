Футбол

Головин вошел в стартовый состав «Монако» на матч против «Кана»
Газета.Ru
13:35

"Монако" определился со стартовым составом на матч 14-го тура чемпионата Франции против "Кана", сообщает "Советский спорт". С первых минут на поле выйдет российский полузащитник Александр Головин.
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РИА Новостивчера в 11:16
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Российский футболист
Российский футболист, полузащитник клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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