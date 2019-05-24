Головин включён в заявку «Монако» на последний матч сезона с «Ниццей»RT на русском 02:32

Российский полузащитник Александр Головин включён в заявку «Монако» на матч 38-го тура французской футбольной Лиги 1 с «Ниццей». Об этом сообщает официальный сайт монегасков.

Головин включён в заявку «Монако» на последний матч сезона с «Ниццей»

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