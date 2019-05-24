Футбол
Головин включён в заявку «Монако» на последний матч сезона с «Ниццей»RT на русском 02:32
Российский полузащитник Александр Головин включён в заявку «Монако» на матч 38-го тура французской футбольной Лиги 1 с «Ниццей». Об этом сообщает официальный сайт монегасков.
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Общество
Российские выпускники устроили БДСМ-флешмоб в школе
Обновлено в 03:29
Хоккей
Сборная России по хоккею обыграла США со счетом 4:3
Обновлено вчера в 12:54
Экономика
Миру предрекли затяжную торговую войну
После угроз президента США Дональда Трампа ввести пошлины в размере 25 процентов на еще одну серию товаров из Китая на сумму в 300 миллиардов долларов оптимизм экономических экспертов сменился пессимизмом в отношении дальнейших перспектив достичь торговой сделки между двумя крупнейшими экономиками мира.
Обновлено вчера в 13:40
Происшествия
Из-за неполадок летевшему в Уфу SSJ-100 пришлось экстренно снизиться
Авиакатастрофа SSJ-100 в "Шереметьево" Как сообщалось, вечером 5 мая выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск SSJ-100 компании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку и загорелся.
Обновлено в 02:17
Происшествия
В Омске на последнем звонке в школе на выпускников упала штукатурка
"Следственными органами СК РФ по Омской области проводится доследственная проверка по сообщению о том, что 23.05.2019 во время концерта в честь последнего звонка в школе № 147 на выпускников рухнула штукатурка с потолка, причинив девочке ушибы", - говорится в сообщении.
Обновлено в 01:16
Общество
Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС
Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.
Обновлено в 01:47
Футбол
Игуаин хочет вернуться в «Ювентус» из-за Роналду
Обновлено в 02:04
Политика
Посол США не примет участие в ПМЭФ-2019
Посол США в России Джон Хантсман не примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет 6-8 июня.
Обновлено вчера в 17:53
Происшествия
Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ
Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Тимошенко выступила против референдума о переговорах с Россией
Обновлено вчера в 20:28
Происшествия
Женщина упала с трапа самолета в аэропорту Пулково
Прилетевшая из Туниса пожилая женщина упала с трапа самолета в петербургском аэропорту Пулково в пятницу утром.
Обновлено в 02:48
Происшествия
СК завел дело по факту смерти пассажира, снятого с рейса в Домодедово
Обновлено вчера в 11:58
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу
Украинские музыканты Алексей Потапенко, больше известный как Потап, и Настя Каменских сыграли свадьбу.
Обновлено вчера в 06:10
Шоу-бизнес
Пародия на Наталию Орейро: Полину Гагарину обвинили в плагиате
Позднее в Сети появились новые доказательства плагиата Гагариной: ранее певица уже копировала обложку альбома Наталии Орейро, где звезда сериала позирует с цветком.
Обновлено вчера в 09:00
Армия и оружие
В России разрабатывают новые гидросамолёты
«Ведутся работы по созданию модификаций Бе-200 и разработке новых гидросамолётов», — приводит РИА Новости сообщение.
Обновлено вчера в 20:32
Происшествия
Три боевика уничтожены в Дагестане
Обновлено в 03:24
Политика
На Украине начинается кампания по выборам в Верховную раду
О решении распустить Верховную раду и провести досрочные выборы президент Владимир Зеленский объявил в первые же минуты после вступления в должность главы государства - в своей инаугурационной речи 20 мая.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Путин провел встречу с бывшими губернаторами
Путин провел встречу с бывшими губернаторами.
Обновлено в 02:46
Происшествия
В Подмосковье задержали супружескую пару, похитившую 20 млн рублей
Полиция задержала мужа и жену, похитившую 20 млн рублей со счетов различных фирм по предоставленным в арбитражные суды поддельным документам.
Обновлено в 00:10
Происшествия
В Пермском крае загорелся магистральный газопровод
Обновлено в 00:41
Общество
Мосприрода предупредила о нападающих на людей агрессивных воронах
На рубеже весны и лета вороны выводят птенцов, поэтому могут атаковать человека.
Обновлено в 01:48
Общество
Снегопады пришли на Ямал в последнюю неделю весны
В регионе бушует метель, усилился ветер и наблюдается гололедица.
Обновлено в 02:53
Происшествия
WSJ: Вайнштейн предложил $44 млн потерпевшим женщинам и кредиторам
Голливудский продюсер Харви Вайнштейн достиг предварительного соглашения о выплате $44 млн для урегулирования претензий женщин, обвиняющих его в сексуальных домогательствах.
Обновлено вчера в 22:59
Авто
Skoda показала свой первый вседорожный Superb Scout
На специальном мероприятии в Братиславе компания Skoda представила универсал повышенной проходимости Superb Scout.
Обновлено вчера в 14:35
Здоровье
Влияние питания на развитие рака становится все более существенным
Обновлено вчера в 10:44
Хоккей
Источник: «Слован» возглавит Владимир Ружичка. Клуб останется в КХЛ
Новым главным тренером «Слована» станет чешский тренер Владимир Ружичка, полагает чешское издание iSport.cz.
Обновлено в 03:00
Футбол
Стали известны доходы команд Премьер-лиги в прошлом сезоне
Стало известно, сколько заработали команды Премьер-лиги в сезоне 2018/19.
Обновлено вчера в 16:39
Культура
24 мая — День славянской письменности отмечают в Петербурге
Обновлено в 01:52
Общество
Роскачество выбрало лучшие глазированные сырки
Обновлено вчера в 20:48
Политика
Экс-глава «Калашникова» стал самым богатым сотрудником Минобороны
Обновлено вчера в 11:21