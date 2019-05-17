Футбол
Головин включён в заявку «Монако» на матч с «Амьеном»Чемпионат вчера в 15:03
Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим определился с заявкой команды на матч 37-го тура чемпионата Франции с «Амьеном», который состоится завтра, 18 мая. Об этом сообщает официальный «твиттер» «Монако». В заявку включён российский полузащитник монегасков Александр Головин.
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