Футбол

Головин включён в заявку «Монако» на матч с «Амьеном»Чемпионат 15:03

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим определился с заявкой команды на матч 37-го тура чемпионата Франции с «Амьеном», который состоится завтра, 18 мая. Об этом сообщает официальный «твиттер» «Монако». В заявку включён российский полузащитник монегасков Александр Головин.
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Головин - в заявке «Монако» на игру с «Амьеном»

Soccer.ru14:23

Головин включён в заявку «Монако» на матч с «Амьеном»

Чемпионат15:03

Монако - Амьен: где смотреть матч

Евро-футбол.ру19:46

Головин — в заявке «Монако» на игру с «Амьеном»

Sportbox.RU14:43

Головин — в заявке «Монако» на игру с «Амьеном»

Матч ТВ14:43

Головин включен в заявку «Монако» на предпоследний матч Лиги 1 с «Амьеном»

Sport24.ru15:18

Головин и Фабрегас в заявке «Монако» на матч с «Амьеном»

Спорт-Экспресс14:08
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Армия и оружие

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В Белоруссии приостановили транзит российской нефти в направлении Украины. Об этом сообщает концерн "Белнефтехим".
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СМИ опубликовали проект указа Зеленского о роспуске Рады

В интернете появился проект указа избранного президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады, его опубликовали издания «Страна.ua» и «Обозреватель».
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ЦСКА победил мадридский «Реал» и вышел в финал баскетбольной Евролиги

Баскетболисты московского ЦСКА обыграли мадридский «Реал» в полуфинальном матче «Финала четырех» Евролиги.
Обновлено в 17:22
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Защитник сборной Латвии пропустит игру с Россией

Защитник сборной Латвии Ральф Фрайбергс пропустит встречу группового этапа чемпионата мира по хоккею с Россией.
Обновлено в 11:58
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Ford объявил скидку 20% при покупке кроссовера Ford Kuga в кредит

Обновлено в 13:47
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«Поделом тебе, дочка буржуев»: Микелла Абрамова стала народным изгоем

Дочка певицы, которую и до аннулирования результатов травили в Сети, стала настоящим народным изгоем.
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Oppo представила новый смартфон Oppo A9x

Oppo анонсировала смартфон Oppo A9x — чуть более мощную версию A9, представленного в прошлом месяце.
Обновлено в 07:03
Политика

Путин прокомментировал массовое бегство людей из Омска

Обновлено в 05:43
Политика

Кучма увидел проблемы Украины в «написанной» Москвой истории

Бывший президент Украины Леонид Кучма считает, что проблемы его страны связаны с тем, что украинские герои «были нарисованы в Москве».
Обновлено в 10:42
Происшествия

Бастрыкин назвал мотивы устроившего стрельбу в керченском колледже

Мотивами студента Владислава Рослякова, устроившего в октябре 2018 года взрыв и стрельбу в Керченском политехническом колледже, стали неустроенность и социальный протест.
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Шахрин устранился от дальнейших высказываний по строительству храма Святой Екатерины

Фронтмен группы «Чайф» Владимир Шахрин, ранее выступавший в поддержку строительства храма Святой Екатерины, отказался от дальнейших комментариев происходящего.
Обновлено в 20:26
Общество

Владимир Волков оценил перспективы развития трех районов Мордовии

В минувшие выходные Глава Мордовии посетил Старошайговский, Краснослободский и Торбеевский районы республики, где ознакомился с ходом реализации ряда производственных и социальных проектов.
Обновлено в 09:21
Происшествия

В сети появилось видео крушения истребителя F-16 в Калифорнии

Самолет в четверг рухнул на склад, расположенный на территории авиабазы ВВС США Момент крушения истребителя F-16 ВВС США в округе Риверсайд Южной Калифорнии попал на видео.
Обновлено в 08:33
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Музыка

Лазарев ответил на критику своего выступления на «Евровидении»

Певец Сергей Лазарев отреагировал на критику в свой адрес после выступления в полуфинале конкурса "Евровидение-2019".
Обновлено в 05:15
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Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали

21-летняя москвичка рассказала, что оставила ребенка в медучреждении, поскольку не справлялась со своими обязанностями.
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AliExpress начнёт доставлять заказы в магазины X5 Retail Group

Гендиректор сети «Пятёрочка» Сергей Гончаров рассказал, что X5 Retail Group договорилась с AliExpress о доставке сделанных на китайской площадке заказов в постаматы и пункты выдачи заказов в магазинах «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель».
Обновлено в 08:54
Футбол

Ибрагимович дисквалифицирован на два матча MLS за стычку с вратарём

Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович дисквалифицирован на два матча MLS. Об этом сообщает Los Angeles Times.
Обновлено в 17:45
Шоу-бизнес

Стало известно, кто выкупил имя Егора Крида у Black Star

Лейбл диктовал ему собственные условия, а генеральный директор Пашу прямо заявил, что Булаткин может стать кем угодно, но его псевдоним как товарный знак принадлежит продюсерскому центру Тимати.
Обновлено в 15:00
Политика

Порошенко уволил экс-генсека НАТО с поста советника президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко уволил бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена с должности своего внештатного советника.
Обновлено в 16:17
Общество

Самая большая мечеть в Европе откроется в Чечне в августе

Открытие мечети вместимостью до 20 тыс. человек, которая станет самой большой в Европе, а также школы хафизов в городе Шали состоится 23 августа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Обновлено в 19:06
Политика

В Совете Европы заявили о равных правах всех стран на работу в ПАСЕ

«Все государства-члены должны иметь право на равноправное участие в Комитете министров и Парламентской ассамблее, двух уставных органах Совета Европы», — цитирует текст заявления «РИА Новости».
Обновлено в 04:30
Политика

Визит на инаугурацию Зеленского подтвердили пять президентов

Главы пяти государств приедут на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко.
Обновлено в 11:44
Общество

Nestle прекратила производство каши, в которой нашли ГМО

"Нестле Россия" не использует генномодифицированные ингредиенты в производстве овсяной каши "Быстров" и после обнаружения случайного товара с ГМО компания прекратила производство данного продукта и его отгрузку со складов.
Обновлено в 14:04
Экономика

Росстат оценил рост ВВП России в первом квартале 2019 года в 0,5%

По данным Росстата, рост ВВП России в первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составит 0,5%. Это хуже прогноза Минэкономразвития, ранее оценившего этот же рост в 0,8%.
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Футбол

«Спартак» не взял Глушакова на матч с «Крыльями Советов»

Обновлено в 09:04
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава с раздвинутыми ногами повеселила публику

Несколько минут назад в Инстаграм Кати появилась серия фотографий, на которых она позирует с раздвинутыми ногами.
Обновлено в 05:20
Хоккей

«Сент-Луис» Тарасенко начал 4-й матч с «Сан-Хосе» в полуфинале Кубка Стэнли

Хоккейные клубы НХЛ «Сент-Луис Блюз» и «Сан-Хосе Шаркс» начали четвертый матч серии плей-офф финала Западной конференции.
Обновлено в 20:00
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