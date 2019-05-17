Футбол
Головин включён в заявку «Монако» на матч с «Амьеном»Чемпионат 15:03
Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим определился с заявкой команды на матч 37-го тура чемпионата Франции с «Амьеном», который состоится завтра, 18 мая. Об этом сообщает официальный «твиттер» «Монако». В заявку включён российский полузащитник монегасков Александр Головин.
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СМИ опубликовали проект указа Зеленского о роспуске Рады
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Защитник сборной Латвии пропустит игру с Россией
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Путин прокомментировал массовое бегство людей из Омска
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Шахрин устранился от дальнейших высказываний по строительству храма Святой Екатерины
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Владимир Волков оценил перспективы развития трех районов Мордовии
В минувшие выходные Глава Мордовии посетил Старошайговский, Краснослободский и Торбеевский районы республики, где ознакомился с ходом реализации ряда производственных и социальных проектов.
Обновлено в 09:21
Происшествия
В сети появилось видео крушения истребителя F-16 в Калифорнии
Самолет в четверг рухнул на склад, расположенный на территории авиабазы ВВС США Момент крушения истребителя F-16 ВВС США в округе Риверсайд Южной Калифорнии попал на видео.
Обновлено в 08:33
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Музыка
Лазарев ответил на критику своего выступления на «Евровидении»
Певец Сергей Лазарев отреагировал на критику в свой адрес после выступления в полуфинале конкурса "Евровидение-2019".
Обновлено в 05:15
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Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
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Гендиректор сети «Пятёрочка» Сергей Гончаров рассказал, что X5 Retail Group договорилась с AliExpress о доставке сделанных на китайской площадке заказов в постаматы и пункты выдачи заказов в магазинах «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель».
Обновлено в 08:54
Футбол
Ибрагимович дисквалифицирован на два матча MLS за стычку с вратарём
Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович дисквалифицирован на два матча MLS. Об этом сообщает Los Angeles Times.
Обновлено в 17:45
Шоу-бизнес
Стало известно, кто выкупил имя Егора Крида у Black Star
Лейбл диктовал ему собственные условия, а генеральный директор Пашу прямо заявил, что Булаткин может стать кем угодно, но его псевдоним как товарный знак принадлежит продюсерскому центру Тимати.
Обновлено в 15:00
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко уволил бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена с должности своего внештатного советника.
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Общество
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Открытие мечети вместимостью до 20 тыс. человек, которая станет самой большой в Европе, а также школы хафизов в городе Шали состоится 23 августа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Обновлено в 19:06
Политика
В Совете Европы заявили о равных правах всех стран на работу в ПАСЕ
«Все государства-члены должны иметь право на равноправное участие в Комитете министров и Парламентской ассамблее, двух уставных органах Совета Европы», — цитирует текст заявления «РИА Новости».
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Визит на инаугурацию Зеленского подтвердили пять президентов
Главы пяти государств приедут на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко.
Обновлено в 11:44
Общество
Nestle прекратила производство каши, в которой нашли ГМО
"Нестле Россия" не использует генномодифицированные ингредиенты в производстве овсяной каши "Быстров" и после обнаружения случайного товара с ГМО компания прекратила производство данного продукта и его отгрузку со складов.
Обновлено в 14:04
Экономика
Росстат оценил рост ВВП России в первом квартале 2019 года в 0,5%
По данным Росстата, рост ВВП России в первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составит 0,5%. Это хуже прогноза Минэкономразвития, ранее оценившего этот же рост в 0,8%.
Обновлено в 10:00
Футбол
«Спартак» не взял Глушакова на матч с «Крыльями Советов»
Обновлено в 09:04
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Екатерина Варнава с раздвинутыми ногами повеселила публику
Несколько минут назад в Инстаграм Кати появилась серия фотографий, на которых она позирует с раздвинутыми ногами.
Обновлено в 05:20
Хоккей
«Сент-Луис» Тарасенко начал 4-й матч с «Сан-Хосе» в полуфинале Кубка Стэнли
Хоккейные клубы НХЛ «Сент-Луис Блюз» и «Сан-Хосе Шаркс» начали четвертый матч серии плей-офф финала Западной конференции.
Обновлено в 20:00