Футбол

Головин включён в символическую сборную 37-го тура Лиги 1Евро-футбол.ру 03:31

Авторитетное издание L' Equipe составило символическую сборную 37-го тура Лиги 1. Стоит отметить, что в число 11 лучших игроков прошедшего уик-энда включен хавбек "Монако" Александр Головин. Россиянин отметился голом и ассистом в матче против "Амьена" (2:0).
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Головин включен в число лучших футболистов 37-го тура чемпионата Франции

Советский спорт03:16

Головин попал в число лучших игроков 37-го тура чемпионата Франции

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Александр Головин избежал вылета

Коммерсантъвчера в 18:13

L’Equipe: Головин в сборной лучших игроков 37-го тура чемпионата Франции

Спорт-Экспресс02:20

Головин включен в символическую сборную 37-го тура чемпионата Франции по версии L’Equipe

Sport24.ru02:49

Головин не попал в символическую сборную Лиги 1

Газета.Ruвчера в 23:15

Головин включён в символическую сборную 37-го тура Лиги 1

Евро-футбол.ру03:31
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Александр Головин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник французского клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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