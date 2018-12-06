Головин включён в символическую сборную 37-го тура Лиги 1Евро-футбол.ру 03:31

Авторитетное издание L' Equipe составило символическую сборную 37-го тура Лиги 1. Стоит отметить, что в число 11 лучших игроков прошедшего уик-энда включен хавбек "Монако" Александр Головин. Россиянин отметился голом и ассистом в матче против "Амьена" (2:0).

Политика Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Кино «Джон Уик – 3» побил «Мстителей» по кассовым сборам В первые выходные показа «Джон Уик – 3» собрал около 57 миллионов долларов, в то время как «Мстителям» с собранными 29,4 миллионами долларов пришлось опуститься на вторую позицию.

Политика Зеленский заявил о готовности потерять должность ради мира в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своей речи в Верховное раде заявил, что считает своей первейшей задачей - прекращение огня в Донбассе.

Политика Сенатор Джабаров предложил Киеву вернуть в РФ посла Interfax-Russia.ru - Первым шагом к нормализации российско-украинских отношений могло бы стать возвращение Киевом посла в Москву, считает первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Кино Вышла последняя серия «Игры престолов» 6. Сериал все равно побил рекорд по просмотрам Несмотря на шквал критики, «Игра престолов» один за другим бьет рекорды: пятая серия восьмого сезона стала самой просматриваемой в истории сериалов.

Экономика Игоря Сечина переизбрали председателем совета директоров «Интер РАО» Совет директоров "Интер РАО", избранный на годовом общем собрании акционеров 20 мая 2019 года, избрал Игоря Сечина председателем совета директоров компании.

Политика Знак: удостоверение президента упало на инаугурации Зеленского В 2010 году уже у Виктора Януковича произошло сразу два инцидента: сначала перед ним закрылись двери зала Рады, а позднее после получения удостоверения президента он автоматически убрал его во внутренний карман, а не отдал на хранение солдату президентского полка.

Политика Сторонники Пашиняна блокируют суды в Армении Накануне Пашинян на своей странице в фейсбуке призвал жителей страны заблокировать с утра 20 мая здания всех судов в Армении после того, как ереванский суд общей юрисдикции вынес решение об освобождении бывшего президента Армении Роберта Кочаряна.

Политика Песков назвал процент выполненных поручений Путина 86% из 17,5 тысячи поручений президента России Владимира Путина с 2012 по 2019 год выполнено.

Шоу-бизнес Ольга Бузова показала фанатам синяки на коленях после выступления Ольга Бузова опубликовала в соцсети Instagram новую фотографию, где показала многочисленным фанатам синяки на коленях после выступления.

Происшествия СМИ сообщили о схеме хищения денег через терминалы Сбербанка Клиенты Сбербанка стали чаще жаловаться на хищение средств через терминалы кредитной организации, выяснил "Коммерсант".

Армия и оружие Силы ПВО в Хмеймиме отразили атаку боевиков на авиабазу В Минобороны России сообщили, что боевики 19 мая, в воскресенье, из ракетных систем залпового огня (РСЗО) обстреляли авиабазу Хмеймим, силы ПВО базы отразили атаку.

Происшествия Защита Кокорина обжаловала приговор Ранее ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников рассказал РИА Новости, что Александр Кокорин, по словам футболиста, в случае если апелляционная инстанция оставит приговор в силе, хотел бы отбывать наказание в Белгородской области, откуда он родом.

Общество Врачи перестали поддерживать жизнь пациента против воли его родителей Сотрудники больницы французского города Реймс прекратили сегодня оказывать помощь Венсану Ламберу, более десяти лет находящегося в вегетативном состоянии.

Экономика Профсоюзы требуют обнулить ставку НДФЛ для малоимущих Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля ряд СМИ сообщили со ссылкой на выводы трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, что российских граждан с доходами менее 13 тыс. рублей в месяц могут освободить от уплаты налога на доходы физических лиц.

Футбол КДК РФС оставил в силе красную карточку Бикфалви Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на основании заключения экспертно-судейской комиссии оставил в силе красную карточку полузащитника екатеринбургского "Урала" Эрика Бикфалви, он пропустит финал Кубка России, сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Музыка Мадонна спела две песни на «Евровидении» Певица Мадонна представила на конкурсе "Евровидение" свою новую песню Future. Композиция создана в сотрудничестве с рэпером Quavo.

Происшествия Тройное убийство: в Оренбурге убиты коммерсант, его жена и водитель В пригороде Оренбурга утром 20 мая в жилом доме обнаружены тела директора коммерческой организации, его супруги и водителя с признаками насильственной смерти.

Общество Саратовцам напоминают о запрете на алкоголь в день последнего звонка В Саратове в праздник последнего звонка для выпускников школ и Международный день защиты детей запретят продавать алкоголь.

Происшествия Бывший зять Шакро Молодого обложил данью заключенных по всей России Бывший зять главного криминального авторитета России Захария Калашова (Шакро Молодой) Реваз Кахманов (Резо Лоткинский) обложил данью наиболее обеспеченных заключенных в тюрьмах нескольких регионов России.

Происшествия В Германии опрокинулся междугородний автобус, погиб один человек Один человек погиб и минимум 20 человек получили серьезные ранения в автокатастрофе рейсового автобуса под Лейпцигом, об этом сообщает региональная телерадиокомпания «Мдр».

Хоккей Российские хоккеисты уверенно победили вице-чемпионов мира Российские хоккеисты уверенно победили вице-чемпионов мира В воскресенье в Братиславе сборная России обыграла Швейцарию со счетом 3:0 на групповом этапе чемпионата мира по хоккею, одержав тем самым шестую победу подряд.

Происшествия Умер избитый в Магнитогорске журналист Ночью 20 мая скончался журналист Михаил Скуридин, которого в ходе дорожного конфликта в Магнитогорске (Челябинская область) избил неустановленный мужчина, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Общество В Челябинске после протестов отложили строительство часовни В Челябинске часовня пока не появится в сквере возле Южно-Уральского государственного университета.