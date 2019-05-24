Футбол

Головин включен в заявку «Монако» на матч с «Ниццей»Матч ТВ вчера в 23:10

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«Монако» объявил заявку на предстоящий матч против «Ниццы» в 38-м туре чемпионата Франции. В список монегасков вошел российский полузащитник Александр Головин.
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Российский футболист, полузащитник французского клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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