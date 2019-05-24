Футбол
Головин включен в заявку «Монако» на матч с «Ниццей»Матч ТВ вчера в 23:10
«Монако» объявил заявку на предстоящий матч против «Ниццы» в 38-м туре чемпионата Франции. В список монегасков вошел российский полузащитник Александр Головин.
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Общество
Американский альпинист погиб при спуске с Эвереста
Обновлено вчера в 21:29
Происшествия
В США казнили серийного убийцу и насильника
В американском штате Флорида привели в исполнение смертельный приговор в отношении серийного убийцы Роберта Джо Лонга, который признал свою вину в убийстве восьми женщин в 1984 году.
Обновлено вчера в 21:30
Происшествия
Свердловская ГИБДД устроит облаву на пьяных водителей в выходные
В ГИБДД напоминают, что сообщить о нетрезвом водителе на дороге можно по телефонам 269-77-00 и 02.
Обновлено вчера в 22:39
Кино
Украинские военные прокуроры признаны евнухами
Правда, есть проблема: в фильме в амплуа «военных прокуроров» выступает войско Безупречных – армия евнухов.
Обновлено вчера в 11:58
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу
Украинские музыканты Алексей Потапенко, больше известный как Потап, и Настя Каменских сыграли свадьбу.
Обновлено вчера в 06:10
Армия и оружие
В России за шесть лет «растаяли» восемь АПЛ
Обновлено вчера в 21:05
Хоккей
Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России
Форвард сборной России Александр Овечкин провел силовой прием против защитника Брэди Шея в матче против команды США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:06
Наука
Ученые назвали самый смертоносный вид курения
Ученые из Медицинского университета Южной Каролины пришли к выводу, что сигареты без фильтра являются самыми опасными для здоровья.
Обновлено вчера в 14:49
Политика
Трамп подключил разведку к расследованию слежки на выборах в 2016 году
Американский лидер Дональд Трамп поручил разведывательному сообществу оказывать содействие генпрокурору США Уильяму Барру в расследовании слежки, которую вело ФБР во время предвыборной кампании 2016 года.
Обновлено вчера в 21:21
Авто
Rolls-Royce представил эксклюзивную версию купе Wraith
Британская марка Rolls-Royce показал спецверсию купе Wraith — Eagle VIII.
Обновлено вчера в 12:55
Общество
Директор приморской школы уволилась после «БДСМ-выпускного»
Ученики одной из школ Приморья пришли в БДСМ-костюмах в день так называемого самоуправления, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Обновлено вчера в 20:51
Футбол
Моуринью не возглавит «Ювентус»
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не возглавит «Ювентус», сообщает Sky Sports.
Обновлено вчера в 19:23
Авто
Skoda показала свой первый вседорожный Superb Scout
На специальном мероприятии в Братиславе компания Skoda представила универсал повышенной проходимости Superb Scout.
Обновлено вчера в 14:35
Наука
Ученые выяснили, что любовь к мясу после 50 лет опасна для здоровья
Ученые-диетологи из США установили, что пристрастие к мясу и сыру после 50 лет опасно для здоровья человека.
Обновлено вчера в 17:43
Политика
Зеленский критикует Роттердам+ и призывает отказываться от угля
Старушка Великобритания прожила неделю без угля.
Обновлено вчера в 11:55
Здоровье
Врачи убрали лишнее у девочки с 14 пальцами
В Китае врачи прооперировали девочку, которая родилась с 14 пальцами.
Обновлено в 00:20
Политика
Тимошенко выступила против референдума о переговорах с Россией
Обновлено вчера в 20:28
Происшествия
WSJ: Вайнштейн предложил $44 млн потерпевшим женщинам и кредиторам
Голливудский продюсер Харви Вайнштейн достиг предварительного соглашения о выплате $44 млн для урегулирования претензий женщин, обвиняющих его в сексуальных домогательствах.
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Путин вручил в Кремле государственные награды
Российский лидер Владимир Путин вручил в Кремле государственные награды выдающимся россиянам и иностранцам.
Обновлено вчера в 07:43
Армия и оружие
Российские военные специалисты могут отправиться в Республику Конго
Отправка российских специалистов будет осуществлена в том случае, если власти Республики Конго заключат контракт с Россией на поставку новой военной техники.
Обновлено вчера в 14:00
Баскетбол
ЦСКА обыграл «Зенит» в первом матче полуфинала Единой лиги ВТБ
Обновлено вчера в 14:44
Армия и оружие
Близ Каракаса создали «военно-экономическую зону» для поддержки экономики
Вооруженные силы должны стать мотором развития венесуэльской экономики, на севере страны будет создана особая военно-экономическая зона, заявил президент Николас Мадуро.
Обновлено вчера в 20:50
Политика
Германия захотела назначить послом в России бывшего разведчика
Германия планирует сменить посла в России.
Обновлено вчера в 23:51
Культура
Алсу впервые дала комментарий после победы дочери на шоу «Голос»
По словам Алсу, "все закончится хорошо", об этом она заявила в интервью радиостанции "Серебряный дождь".
Обновлено 22 мая в 14:17
Общество
Роскачество не нашло идеального глазированного сырка
Роскачество провело проверку 29 самых популярных торговых марок глазированных сырков, оценив их на вкус, цвет и запах, а также проверив на содержание загустителей, стабилизаторов, консервантов, антибиотиков и микроорганизмов.
Обновлено вчера в 12:17
Хоккей
Канада победила Швейцарию в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею
Обновлено вчера в 12:58
Происшествия
СК завел дело после смерти дебошира с рейса Москва — Симферополь
СК завел дело по факту смерти пассажира авиарейса Москва — Симферополь, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено вчера в 12:03
Экономика
Треть россиян считает себя бедняками
Почти треть россиян называет себя бедняками и оценивает свое материальное положение как "плохое" и "очень плохое", следует из ежемесячного мониторинга социально-экономического положения и самочувствия населения Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
Обновлено вчера в 23:34
Шоу-бизнес
Евгения Феофилактова не хочет, чтобы сын носил фамилию Гусев
Обновлено вчера в 02:25
Армия и оружие
Систему запуска ракет пытались ввезти в Литву из Белоруссии
Обновлено вчера в 11:40