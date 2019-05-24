Головин включен в заявку «Монако» на матч с «Ниццей»Матч ТВ вчера в 23:10

«Монако» объявил заявку на предстоящий матч против «Ниццы» в 38-м туре чемпионата Франции. В список монегасков вошел российский полузащитник Александр Головин.

Головин включен в заявку «Монако» на матч с «Ниццей»

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