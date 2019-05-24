Футбол
Головин включен в заявку «Монако» на матч с «Ниццей»Матч ТВ вчера в 23:10
«Монако» объявил заявку на предстоящий матч против «Ниццы» в 38-м туре чемпионата Франции. В список монегасков вошел российский полузащитник Александр Головин.
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Хоккей
Финляндия в овертайме обыграла Швецию в четвертьфинале ЧМ по хоккею
Сборная Финляндии одержала победу над национальной командой Швеции в четвертьфинале чемпионата мира 2019 года в Словакии.
Обновлено вчера в 16:34
Здоровье
Диетолог назвал шаурму полезным перекусом
Обновлено вчера в 23:45
Космос
Ракета Falcon 9 вывела на орбиту 60 спутников компании SpaceX
Американская компания SpaceX вывела на орбиту 60 спутников проекта Starlink по созданию глобальной сети передачи интернет-трафика.
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия
Абызова оставили под стражей до конца июля
Напомним, ранее суд уже продлил сроки содержания под стражей трех других фигурантов дела Абызова.
Обновлено вчера в 12:09
Общество
Для путятинских школьников прозвенел Последний звонок
23 мая в Путятинской школе для 20 одиннадцатиклассников и 43 девятиклассников прозвенел Последний звонок.
Обновлено вчера в 10:56
Общество
Госдума утвердила законопроект о фотофиксакции техосмотра
Госдума приняла в третьем чтении законопроект, вводящий фотофиксацию техосмотра транспортных средств.
Обновлено вчера в 09:13
Происшествия
«Метровагонмаш» оштрафуют за сбой в московском метро
Обновлено вчера в 18:59
Происшествия
В Подмосковье задержали супружескую пару, похитившую 20 млн рублей
Полиция задержала мужа и жену, похитившую 20 млн рублей со счетов различных фирм по предоставленным в арбитражные суды поддельным документам.
Обновлено в 00:10
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено 22 мая в 14:14
Общество
Глава минздрава Хакасии получил выговор за плохую работу ведомства
Прокуратура Хакасии при проверке работы министерства здравоохранения республики нашла многочисленные нарушения, министр получил выговор, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Обновлено в 01:12
Шоу-бизнес
Татьяна Ларина обвинила организаторов шоу «Последний герой. Актеры против экстрасенсов» в мошенничестве
В течение всего проекта многие считали «Племя экстрасенсов» считали более слабым и конфликтным.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
В Пермском крае загорелся газопровод
Обновлено в 00:59
Футбол
Венгер рассказал о возвращении в футбол
Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о своих планах на будущее.
Обновлено в 01:26
Происшествия
СК завел дело по факту смерти пассажира, снятого с рейса в Домодедово
Обновлено вчера в 11:58
Общество
На Васильевском острове закрыли кафе с бесплатными обедами для пожилых
На Детской улице на проверку закрыли кафе «ДоброДомик», где пожилых людей угощали бесплатными обедами.
Обновлено вчера в 12:02
Общество
Столицу Ямала за неделю до лета накрыл снегопад
Обновлено в 01:26
Хоккей
Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России
Форвард сборной России Александр Овечкин провел силовой прием против защитника Брэди Шея в матче против команды США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:06
Религия
Мусульмане попросили построить соборную мечеть в центре Екатеринбурга
Обновлено вчера в 23:38
Шоу-бизнес
Яна Рудковская всплакнула на выпускном своих старших сыновей
Яна Рудковская сообщила, что побывала на последнем звонке своих старших сыновей и даже всплакнула на важном мероприятии от нахлынувших эмоций.
Обновлено вчера в 12:12
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских связали себя узами брака
ИА «Ореанда-Новости» Певец Потап и исполнительница Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом Каменских сообщила поклонникам в инстаграм.
Обновлено вчера в 09:48
Шоу-бизнес
Муж Ольги Рапунцель вновь ей изменил
В паре вновь назрел серьезный скандал. Отношения Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитриенко трудно назвать идеальными.
Обновлено в 01:32
Армия и оружие
Сирийские боевики захватили военную базу
Обновлено вчера в 18:23
Происшествия
Экс-главу минздрава Пензенской области заподозрили в изнасиловании
В Пензенской области следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины 1960 года рождения по факту изнасилования.
Обновлено вчера в 13:27
Армия и оружие
Роскосмос нашёл мирное применение «Сатане»
Баллистическая ракета Р-36 «Сатана» после конверсии начнёт эксплуатироваться для выведения грузов на орбиту Земли, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Обновлено вчера в 12:19
Политика
Зеленский отказался реагировать на петицию об отставке
Ранее сообщалось, что появилась петиция против отставки Зеленского.
Обновлено вчера в 16:29
Политика
Израиль попросил помощи РФ в тушении пожаров
Израиль запросил у России помощь в борьбе с лесными пожарами, охватившими густонаселенные районы страны.
Обновлено вчера в 16:05
Футбол
Экс-наставник «Спартака» предложил отменить лимит на легионеров
Экс-наставник московского "Спартака" Андрей Чернышов выразил свое отношение к лимиту на легионеров в чемпионате России, передает "Спорт день за днем".
Обновлено в 01:10
Общество
Вайнштейн предложил $44 млн потерпевшим женщинам и кредиторам
Предположительно, продюсер предлагает потерпевшим женщинам, кредиторам и бывшим членам руководства его компании около $30 млн, еще $14 млн могут получить помощники и подчиненные Вайнштейна в качестве судебных издержек в деле банкротства, которое рассматривается в штате Делавэр.
Обновлено в 00:01
Происшествия
Задержан организатор покушения на волгоградского губернатора
Обновлено вчера в 13:03
Шоу-бизнес
Татьяна Навка в Каннах очаровала Антонио Бандераса
В Каннах прошла самая гламурная и ожидаемая вечеринка кинофестиваля - ежегодный благотворительный бал amfAR, который занимается сбором средств на исследования способов борьбы со СПИДом.
Обновлено вчера в 18:35