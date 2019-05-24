Футбол

Головин включен в заявку «Монако» на матч с «Ниццей»Матч ТВ вчера в 23:10

«Монако» объявил заявку на предстоящий матч против «Ниццы» в 38-м туре чемпионата Франции. В список монегасков вошел российский полузащитник Александр Головин.
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Головин попал в заявку «Монако» на последний матч сезона

Газета.Ru00:29

Головин – в заявке «Монако» на последний матч сезона

Чемпионатвчера в 23:43

Головин включён в заявку «Монако» на матч с «Ниццей»

Евро-футбол.ру01:02

Головин – в заявке «Монако» на матч с «Ниццей»

Soccer.ru00:09

Головин включен в заявку «Монако» на последний матч сезона в Лиге 1

Sport24.ruвчера в 23:20

Головин включен в заявку «Монако» на матч с «Ниццей»

Матч ТВвчера в 23:10

Головин включен в заявку «Монако» на дерби с «Ниццей»

Спорт-Экспрессвчера в 22:48
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Хоккей

Финляндия в овертайме обыграла Швецию в четвертьфинале ЧМ по хоккею

Сборная Финляндии одержала победу над национальной командой Швеции в четвертьфинале чемпионата мира 2019 года в Словакии.
Обновлено вчера в 16:34
Здоровье

Диетолог назвал шаурму полезным перекусом

Обновлено вчера в 23:45
Космос

Ракета Falcon 9 вывела на орбиту 60 спутников компании SpaceX

Американская компания SpaceX вывела на орбиту 60 спутников проекта Starlink по созданию глобальной сети передачи интернет-трафика.
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия

Абызова оставили под стражей до конца июля

Напомним, ранее суд уже продлил сроки содержания под стражей трех других фигурантов дела Абызова.
Обновлено вчера в 12:09
Общество

Для путятинских школьников прозвенел Последний звонок

23 мая в Путятинской школе для 20 одиннадцатиклассников и 43 девятиклассников прозвенел Последний звонок.
Обновлено вчера в 10:56
Общество

Госдума утвердила законопроект о фотофиксакции техосмотра

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, вводящий фотофиксацию техосмотра транспортных средств.
Обновлено вчера в 09:13
Происшествия

«Метровагонмаш» оштрафуют за сбой в московском метро

Обновлено вчера в 18:59
Происшествия

В Подмосковье задержали супружескую пару, похитившую 20 млн рублей

Полиция задержала мужа и жену, похитившую 20 млн рублей со счетов различных фирм по предоставленным в арбитражные суды поддельным документам.
Обновлено в 00:10
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено 22 мая в 14:14
Общество

Глава минздрава Хакасии получил выговор за плохую работу ведомства

Прокуратура Хакасии при проверке работы министерства здравоохранения республики нашла многочисленные нарушения, министр получил выговор, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Обновлено в 01:12
Шоу-бизнес

Татьяна Ларина обвинила организаторов шоу «Последний герой. Актеры против экстрасенсов» в мошенничестве

В течение всего проекта многие считали «Племя экстрасенсов» считали более слабым и конфликтным.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

В Пермском крае загорелся газопровод

Обновлено в 00:59
Футбол

Венгер рассказал о возвращении в футбол

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о своих планах на будущее.
Обновлено в 01:26
Происшествия

СК завел дело по факту смерти пассажира, снятого с рейса в Домодедово

Обновлено вчера в 11:58
Общество

На Васильевском острове закрыли кафе с бесплатными обедами для пожилых

На Детской улице на проверку закрыли кафе «ДоброДомик», где пожилых людей угощали бесплатными обедами.
Обновлено вчера в 12:02
Общество

Столицу Ямала за неделю до лета накрыл снегопад

Обновлено в 01:26
Хоккей

Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России

Форвард сборной России Александр Овечкин провел силовой прием против защитника Брэди Шея в матче против команды США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:06
Религия

Мусульмане попросили построить соборную мечеть в центре Екатеринбурга

Обновлено вчера в 23:38
Шоу-бизнес

Яна Рудковская всплакнула на выпускном своих старших сыновей

Яна Рудковская сообщила, что побывала на последнем звонке своих старших сыновей и даже всплакнула на важном мероприятии от нахлынувших эмоций.
Обновлено вчера в 12:12
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских связали себя узами брака

ИА «Ореанда-Новости» Певец Потап и исполнительница Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом Каменских сообщила поклонникам в инстаграм.
Обновлено вчера в 09:48
Шоу-бизнес

Муж Ольги Рапунцель вновь ей изменил

В паре вновь назрел серьезный скандал. Отношения Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитриенко трудно назвать идеальными.
Обновлено в 01:32
Армия и оружие

Сирийские боевики захватили военную базу

Обновлено вчера в 18:23
Происшествия

Экс-главу минздрава Пензенской области заподозрили в изнасиловании

В Пензенской области следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины 1960 года рождения по факту изнасилования.
Обновлено вчера в 13:27
Армия и оружие

Роскосмос нашёл мирное применение «Сатане»

Баллистическая ракета Р-36 «Сатана» после конверсии начнёт эксплуатироваться для выведения грузов на орбиту Земли, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Обновлено вчера в 12:19
Политика

Зеленский отказался реагировать на петицию об отставке

Ранее сообщалось, что появилась петиция против отставки Зеленского.
Обновлено вчера в 16:29
Политика

Израиль попросил помощи РФ в тушении пожаров

Израиль запросил у России помощь в борьбе с лесными пожарами, охватившими густонаселенные районы страны.
Обновлено вчера в 16:05
Футбол

Экс-наставник «Спартака» предложил отменить лимит на легионеров

Экс-наставник московского "Спартака" Андрей Чернышов выразил свое отношение к лимиту на легионеров в чемпионате России, передает "Спорт день за днем".
Обновлено в 01:10
Общество

Вайнштейн предложил $44 млн потерпевшим женщинам и кредиторам

Предположительно, продюсер предлагает потерпевшим женщинам, кредиторам и бывшим членам руководства его компании около $30 млн, еще $14 млн могут получить помощники и подчиненные Вайнштейна в качестве судебных издержек в деле банкротства, которое рассматривается в штате Делавэр.
Обновлено в 00:01
Происшествия

Задержан организатор покушения на волгоградского губернатора

Обновлено вчера в 13:03
Шоу-бизнес

Татьяна Навка в Каннах очаровала Антонио Бандераса

В Каннах прошла самая гламурная и ожидаемая вечеринка кинофестиваля - ежегодный благотворительный бал amfAR, который занимается сбором средств на исследования способов борьбы со СПИДом.
Обновлено вчера в 18:35
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Александр Головин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник французского клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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