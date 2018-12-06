Головин включен в заявку «Монако» на матч с «Бордо»Sport24.ru 19:57

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вошел в заявку команды на домашний матч 28-го тура чемпионата Франции с «Бордо». Об этом сообщает пресс-служба монегасков в твиттере.

Головин включен в заявку «Монако» на матч с «Бордо»

Армия и оружие Россия создаст новые авиационные двигатели на замену зарубежным В России заканчивается разработка малоразмерного турбовального двигателя (ТВД) ВК-800, предназначенного для замены зарубежных аналогов.

Политика Венесуэла подаст жалобу в ООН из-за атаки на энергосистему Венесуэла намерена передать верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет жалобу из-за атаки на энергосистему страны, в результате которой произошло масштабное отключение электричества.

Происшествия В США школьник умер после ссоры из-за шоколадного десерта Двое подростков поссорились из-за десерта, в результате чего один из них был ранен в глаз, а другой сбежал с места происшествия.

Происшествия Бывшая «Юная мисс Вселенная» из Нидерландов умерла в возрасте 19 лет Победительница конкурса "Юная мисс Вселенная", состоявшегося в 2017 году, скончалась в германском городе Мюнхен накануне своего двадцатилетия.

Транспорт Певец из Латвии попросил авиакомпанию заменить русское прощание Латвийский певец Лаурис Рейникс обратился к турецкой авиакомпании Turkish Airlines с просьбой заменить русское прощание «До свидания!» на латвийское «Uzredzēšanos!».

Экономика WSJ: небоскреб Chrysler Building в Нью-Йорке продадут за $150 млн Владельцы одного из наиболее известных в Нью-Йорке небоскребов Chrysler Building договорились о его продаже примерно за $150 млн.

Хоккей Передача Кузнецова помогла «Вашингтону» одержать шестую победу подряд «Вашингтон» одержал шестую победу подряд и вышел на четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 87 очков.

Армия и оружие Экс-министр Украины заподозрил Порошенко в подготовке побега из страны Действующий президент Украины Петр Порошенко специально затягивает боевые действия на Донбассе для получения большей выгоды и готовится к побегу из страны после выборов.

Армия и оружие Источник назвал дату запуска российского военного спутника «Благовест» Запуск ракеты-носителя «Протон-М» с последним из четырёх спутников военной связи «Благовест» планируется выполнить 17 мая.

Политика В США рассказали о переговорах по встрече Трампа и Си Цзиньпина Посол США в Китае Терри Брэнстед в интервью The Wall Street Journal заявил, что Вашингтон и Пекин не определили дату проведения встречи лидеров двух стран Дональда Трампа и Си Цзиньпина.

Армия и оружие Чихать хотели: РФ и Турцию не интересует мнение США о сделке по С-400 Россия сотрудничает в военной сфере с другими странами несмотря на то, что это кому-то может не нравиться, заявил директор по международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха Викор Кладов 8 марта в интервью Defense News.

Происшествия Подросток умер после визита к стоматологу в Москве Главное следственное управление СК РФ по Москве начало доследственную проверку по факту смерти подростка 2003 года рождения после проведения стоматологических манипуляций.

Спорт Россия выиграла медальный зачет Универсиады Сборная России досрочно выиграла медальный зачет Универсиады в Красноярске, сообщает ТАСС.

Происшествия Бывшего замглавы «Росгеологии» Горринга задержали в аэропорту Экс-заместителя главы «Росгеологии» Руслана Горринга, покинувшего пост после скандала, задержали в московском аэропорту Внуково.

Политика Директор Белого дома по коммуникациям подал в отставку Директор Белого дома по вопросам коммуникаций Билл Шайн подал в отставку.

Политика В Еврокомиссии призвали к возобновлению диалога с Россией Кандидат в президенты Словакии и замглавы Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович выступил за возобновление диалога с Россией.

Происшествия Мужчины с цветами вторглись в закрытое феминистское кафе в Петербурге На канале движения Сеть в YouTube опубликован ролик инцидента. На нем видно, что мужчины с цветами заходят в кафе.

Общество В восточном Алеппо восстанавливают малый бизнес После нескольких лет вынужденного простоя из-за присутствия боевиков малый бизнес по всей Сирии активно возвращается на внутренний рынок, в том числе и в восточном Алеппо.

Армия и оружие Военный бюджет США может вырасти до $750 млрд к 2020 году В 2019 году на военные расходы Соединенные Штаты выделили $717 млрд. 24 января генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что государства — члены НАТО до конца 2020 года внесут в бюджет военного альянса $100 млрд.

Политика Трамп забыл про жену во время встречи чешского премьера Визит Бабиша продлится три дня. Он стал первым с 2011 года премьер-министром Чехии, приглашённым в Белый дом.

Армия и оружие В США удивились эффективности МиГ-21 после воздушного боя над Кашмиром Американские военные выразили удивление в связи с эффективностью российских истребителей МиГ-21, которые отлично продемонстрировали свою боеспособность во время недавнего воздушного боя над Кашмипром.

Шоу-бизнес Леди Гага ждет ребенка от Брэдли Купера По словам приятельницы, Леди Гага беременна вовсе не от своего жениха Кристиана Карино, с котором звезда недавно разорвала отношения, а Брэдли Купер.