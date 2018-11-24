Футбол

Головин выйдет в старте «Монако» на матч с «Каном»
Нева Спорт
вчера в 13:48

Главный тренер футбольного клуба «Монако» Тьерри Анри назвал стартовый состав на матч против «Кана». Российский полузащитник Александр Головин выйдет на поле с первых минут.
Нева Спортвчера в 13:48

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Первая победа Анри. «Монако» и Головин не выигрывали с 11 августа

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Как Александр Головин одержал первую победу в составе «Монако»

Чемпионатвчера в 17:36

Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч против «Кана»

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Головин – в старте «Монако» на матч лиги 1 с «Каном»

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«Кан» — «Монако». Головин начнет матч в основном составе монегасков

Sport24.ruвчера в 13:10

Головин вернулся в состав «Монако» на матч с «Каном»

Sports.ruвчера в 13:09

Головин отправится с «Монако» на матч чемпионата Франции против «Кана»

РИА Новости23 ноября в 11:16
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Российский футболист, полузащитник клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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