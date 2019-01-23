Футбол

Головин в матче с «Метцем» был заменён из-за травмыSoccer.ru вчера в 22:24

Полузащитник "Монако" Александр Головин получил травму в матче 1/16 финала Кубка Франции с "Метцем" (1:3). Российский хавбек вышел на поле в стартовом составе, но на 64-й минуте был заменён на Муссу Силла.
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«Монако» уступил лидеру второго французского дивизиона и покинул Кубок Франции. Головин отыграл 64 минуты

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«Монако» с Головиным вылетел из Кубка Франции, проиграв «Мецу»

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Кубок Франции. 1/16 финала. «Монако» проиграл «Метцу» из лиги 2

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Автоматически обработано 7188 источников, обновлено вчера в 23:53, Ашберн
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Российский футболист, полузащитник французского клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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