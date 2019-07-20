Полузащитник "Монако" Александр Головин не доиграл товарищеский матч с "Эвертоном". Россиянину помешала травма бедра, из-за которой он и покинул поле, сообщает ASM-supporters.fr. На 46-й минуте Александр вышел на поле вместо Адама Траор, а уже на 67-й минуте его заменил Хан-Ноа Массенго.

Головин травмировал бедро в товарищеской игре с «Эвертоном»

Политика Британия пригрозила Ирану последствиями из-за задержанного танкера Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что иранская сторона ощутит последствия, если не отпустит задержанный в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero.

Футбол Сборная Алжира второй раз в истории выиграла Кубок африканских наций Футболисты сборной Алжира нанесли поражение команде Сенегала в финале Кубка африканских наций и во второй раз в истории завоевали трофей.

Политика Путин поручил отменить штрафы с камер, установленных с нарушениями Президент Владимир Путин поручил кабинету министров решить вопрос с отменой штрафов водителям за ПДД, которые зафиксировали неправильно установленные камеры.

Энергетика Путин объяснил опасность ограничения цен на топливо Российский лидер Владимир Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на моторное топливо.

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон и принц Уильям отметят день рождения первенца на Карибах Веселая вечеринка в честь маленького Джорджа состоится 22 июля. Несколько дней назад Кейт Миддлтон и принц Уильям официально ушли в отпуск.

Политика В Пентагоне оценили возможные угрозы со стороны России и Китая Глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли в ходе Аспенского форума оценил возможные угрозы, которые могут представлять для США Россия и Китай.

Футбол Семин убежден, что Гилерме принесет еще много пользы ФК «Локомотив» Главный тренер футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин считает, что вратарь Маринато Гилерме, подписавший новый контракт, принесет еще много пользы московской команде.

Общество Названы города России с самым загрязненным воздухом В Росгидромете представили список городов РФ, где в прошлом году был зафиксирован наибольший уровень загрязнения воздуха.

Шоу-бизнес Роза Сябитова пообещала найти Ирине Шейк лучшего жениха Подмосковья По мнению Сябитовой, Ирине стоит пересмотреть свои взгляды на мужчин и обратить свое внимание на «отечественного производителя», который совершенно точно будет надежнее каких-то зарубежных «экземпляров».

Политика Трамп назвал священным потолок госдолга США Президент США Дональд Трамп заявил, что не может представить использование потолка госдолга США в качестве инструмента для переговоров о заключении сделки в конгрессе.

Происшествия Инну Чурикову перевели из реанимации в обычную палату Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", переведена из реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского в отделение лечения острых эндотоксикозов и сейчас находится в палате, ее состояние врачи оценивают как средней тяжести.

Футбол Сборная России по пляжному футболу выиграла у Германии в отборе на ЧМ Сборная России по пляжному футболу выиграла у команды Германии на старте европейского отборочного турнира на чемпионат мира 2019 года.

Футбол РФС получил разрешение на использование VAR Российский футбольный союз получил разрешение на использование системы видеопомощи арбитрам, сообщает пресс-служба РФС.

Политика Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.

Экономика S&P сохранило суверенный рейтинг России на уровне «BBB-» Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB-».

Политика Бывших сотрудников ФСБ хотят сделать невыездными Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал сам Пискарев, подчеркнув, что временный запрет на срок до пяти лет может быть введен в отношении тех бывших сотрудников ФСБ, которые собираются съездить в страны, где существует опасность недружелюбных действий в отношении экс-чекиста – со стороны зарубежных спецслужб или преступных групп.

Наука Создана библиотека изображений, недоступных для искусственного интеллекта Почти любой проект по разработке искусственного интеллекта для распознавания образов и машинного зрения требует обширной базы данных, в которой содержатся уже распознанные и описанные людьми изображения: на них нейросети обучаются и совершенствуются.

Происшествия В Нигерии мужчина залез на крыло готовящегося взлететь самолета В нигерийском аэропорту Лагос неизвестный мужчина взобрался на крыло готовящегося к взлету пассажирского авиалайнера.

Кино Эдвард Ферлонг вновь сыграет Джона Коннора в «Терминаторе 6» В шестой части, которая получила заглавие «Темные судьбы» вернется Эдвард Ферлонг, игравший Джона Коннора в культовом «Терминатор 2: Судный день».

Экономика Банк «Траст» стал акционером крупнейшего производителя вагонов Банк "Открытие" (находится под контролем ЦБ РФ) является крупнейшим владельцем ОВК с долей 24,3%. Вместе с тем, представитель банка "Открытие" отмечал, что банк не планирует приобретать принадлежащие "Открытие холдингу" акции ОВК.

Общество Россия начала экспорт пряников в Китай Российские предприниматели начали экспорт пряников в Китай, сообщил РИА Новости вице-президент Alibaba Group по глобальным инициативам Брайан Вонг.