Футбол

«Монако» уступил «Эвертону» в товарищеском матчеRT на русском 14:26

В товарищеском матче между «Монако» и английским «Эвертоном» победу праздновал клуб из Ливерпуля. Итоговый счёт встречи — 1:0 в пользу «Эвертона». Единственный гол на 72-й минуте матча забил Шеймус Коулман.
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Головин получил травму бедра в товарищеском матче с «Эвертоном»

Sport24.ru16:48

Товарищеский матч: «Эвертон» - «Монако»

Bobsoccer05:36

Головин получил травму бедра в товарищеской игре с «Эвертоном»

Чемпионат17:05

СМИ: Головин получил травму в матче с «Эвертоном»

Матч ТВ16:03

«Монако» снова проиграл. Головин отыграл 45 минут

Советский спорт14:45

У Головина ушиб мышцы бедра

Спорт-Экспресс15:32

Головин получил ушиб мышцы бедра в матче с «Эвертоном»

Sports.ru15:54
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 20:51, Вашингтон
Армия и оружие

Что ждет ВСУ при атаке на Донбасс и Крым, рассказали у Зеленского

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У девушки обнаружили рак благодаря бокалу вина

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Происшествия

В Новороссийске возбудили дело против ударившей журналистку чиновницы

В Новороссийске возбудили уголовное дело в отношении сотрудницы администрации, которая подозревается в воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста местной газеты (ч. 3 ст. 144 УК РФ).
Обновлено в 12:09
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Skoda начала производство обновленного Skoda Superb

На заводе Skoda в чешских Квасинах началось серийное производство обновленного Skoda Superb.
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Низкие дозы радиации способствуют развитию раковых клеток

Эксперты обнаружили, что низкие дозы радиации увеличивают количество клеток с мутацией гена р53, хорошо известном генетическом изменении, связанном с раком.
Обновлено в 02:27
Политика

Британский танкер задержан иранскими силами в Ормузском проливе

Обновлено в 14:44
Политика

Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом для дочери режиссера

Обновлено в 16:57
Происшествия

СМИ назвали возможного производителя сгоревшей на «Лошарике» батареи

Возможным изготовителем батареи, по версии издания, была компания «Ригель», на сайте которой указано, что еще в 2007 году она разработала литий-ионные аккумуляторные батареи для глубоководных аппаратов и провела их натурные испытания.
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Транспорт

В ГИБДД назвали основную причину гибели людей на российских дорогах

ГИБДД назвала выезд на встречную полосу движения одной из главных причин гибели людей на российских дорогах.
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Политика

Киев предложил обменять Кирилла Вышинского на Олега Сенцова

Юлия Мендель отметила, что офис украинского президента приветствует подобные инициативы и ждет ответных шагов от Москвы в виде одновременного освобождения Сенцова.
Обновлено вчера в 17:00
Футбол

«Ювентус» готов заплатить Игуаину 5 млн евро, чтобы он покинул команду

Зарплата Игуаина составляет 6,5 млн евро за сезон. 31-летний Игуаин перешел в «Ювентус» в 2016 году за 90 млн евро.
Обновлено в 16:01
Происшествия

Усыновившая детей московская гей-пара уехала из России

Живущая в Москве и воспитывающая детей гомосексуальная пара уехала из России и может не вернуться домой из-за уголовного дела против сотрудников соцзащиты, допустивших усыновление.
Обновлено в 11:08
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,1 случилось в Афинах

Землетрясение магнитудой 5,1 случилось в Греции неподалеку от Афин.
Обновлено в 07:43
Происшествия

Наркобарон «Коротышка» доставлен в тюрьму максимально строгого режима

Обновлено в 20:38
Политика

Путин встретился с Медведчуком накануне выборов в Раду

Президент России Владимир Путин встретился с руководителем политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 10:16
Энергетика

Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на топливо

«С начала 2019 года рост цен на моторное топливо, на бензин Аи-95 составил 1,8%, а за это же время инфляция подросла на 2,5%», — заявил он.
Обновлено в 14:21
Политика

Помощник Зеленского заявил о намерении добиться переговоров с РФ

Команда Зеленского намерена добиваться переговоров с Россией, заявил первый помощник президента Украины Сергей Шефир.
Обновлено вчера в 03:26
Космос

OneWeb откроет завод в США для производства спутников связи

Британская компания OneWeb планирует 22 июля открыть завод в США с целью производства спутников связи для своей глобальной орбитальной группировки, сообщила в пятницу компания.
Обновлено в 02:57
Армия и оружие

В ЛНР призвали Киев завершить начатый в 2016 году отвод сил

Министр напомнил, что отвод сил и техники в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, однако позднее украинские силовики оборудовали новые позиции на этих участках фронта, продвинувшись вперед.
Обновлено в 14:58
Политика

Украинский министр назвал указ Зеленского «цирком»

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал "цирком" подписанный президентом Владимиром Зеленским указ об улучшении качества автомобильных дорог в стране.
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Наука

Ученые впервые измерили теплопередачу одной молекулы

Исследователи из Мичиганского университета впервые поставили эксперимент, в котором измерили передачу тепла через одну молекулу.
Обновлено в 13:29
Происшествия

В Китае прогремел взрыв на газоперерабатывающем заводе

Взрыв произошел в пятницу во второй половине дня на газоперерабатывающем заводе в китайской провинции Хэнань, информации о жертвах пока не поступало, сообщает Центральное телевидение КНР.
Обновлено в 07:41
Политика

Турция назвала несправедливым решение США по программе F-35

МИД Турции заявил о несправедливости решения США об исключении страны из программы по производству истребителей F-35 из-за того, что Анкара купила российские ЗРК С-400.
Обновлено 17 июля в 21:49
Футбол

Гильерме продлил контракт с «Локомотивом» на три года

Обновлено в 10:50
Кино

Эдвард Ферлонг вновь сыграет Джона Коннора в «Терминаторе 6»

В шестой части, которая получила заглавие «Темные судьбы» вернется Эдвард Ферлонг, игравший Джона Коннора в культовом «Терминатор 2: Судный день».
Обновлено в 03:13
Политика

Путин поручил отменить штрафы с неправильно установленных камер

Глава российского государства Владимир Путин дал указание правительству урегулировать вопрос с отменой штрафов за нарушения правил дорожного движения, которые были выявлены неправильно установленными камерами.
Обновлено вчера в 12:00
Политика

Путин раскритиковал иркутские власти после наводнения в регионе

Обновлено в 15:49
Футбол

РФС получил разрешение на использование VAR

Российский футбольный союз получил разрешение на использование системы видеопомощи арбитрам, сообщает пресс-служба РФС.
Обновлено в 12:03
Армия и оружие

Саудовская Аравия разрешила США разместить свои войска в стране

Король Саудовской Аравии объявил о готовности разместить в стране военный контингент США.
Обновлено в 19:46
Футбол

Федерация футбола Испании открыла дело против «Барселоны» и Гризманна

Королевская федерация футбола Испании открыла дело против «Барселоны» и нападающего Антуана Гризманна после жалобы, которая поступила от «Атлетико».
Обновлено в 16:12
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