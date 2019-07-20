Футбол
Головин травмировал бедро в товарищеской игре с «Эвертоном»Газета.Ru вчера в 18:02
Полузащитник "Монако" Александр Головин не доиграл товарищеский матч с "Эвертоном". Россиянину помешала травма бедра, из-за которой он и покинул поле, сообщает ASM-supporters.fr. На 46-й минуте Александр вышел на поле вместо Адама Траор, а уже на 67-й минуте его заменил Хан-Ноа Массенго.
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