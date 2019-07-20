Полузащитник "Монако" Александр Головин не доиграл товарищеский матч с "Эвертоном". Россиянину помешала травма бедра, из-за которой он и покинул поле, сообщает ASM-supporters.fr. На 46-й минуте Александр вышел на поле вместо Адама Траор, а уже на 67-й минуте его заменил Хан-Ноа Массенго.

Головин травмировал бедро в товарищеской игре с «Эвертоном»

Происшествия СК возбудил дело после гибели 25 человек при паводке в Приангарье Следователи возбудили уголовное дело о халатности после гибели 25 человек при паводке в Иркутской области.

Политика Зеленский резко оттолкнул министра обороны Украины Полторака Президент Украины Владимир Зеленский резко оттолкнул от себя министра обороны Степана Полторака.

Культура Эдди Мерфи хочет вернуться в стендап Американский актер и продюсер Эдди Мерфи сказал ведущему шоу "Comedians in Cars Getting Coffee" Джерри Сайнфелду, что думает о том, чтобы опять выступать в стендапе, сообщает dailymail.co.uk.

Происшествия Взорвавшийся на «Лошарике» аккумулятор могли сделать в Петербурге Аккумулятор, который загорелся на атомной глубоководной станции проекта 10831 «Лошарик», могли сделать в Петербурге.

Гаджеты Xiaomi выпустит узкий смартфон без фронтальной камеры Xiaomi на собственном краудфандинговом сервисе объявила о сборе средств на сверхбюджетный смартфон.

Общество В США около половины населения оказалось в зоне аномальной жары В США 147 млн человек оказались в зоне аномальной жары, сообщает Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA).

Шоу-бизнес Пригожин рассказал о судьбе многомиллионных доходов звезд Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, на что звезды шоу-бизнеса тратят свои заработанные многомиллионные доходы.

Экономика Россиян предупредили о росте безработицы из-за предпенсионеров Минтруд прогнозирует рост безработицы в 1,6 раза в 2020 году за счет граждан предпенсионного возраста, передает «Интерфакс».

Политика Украинский министр назвал указ Зеленского цирком Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал "цирком" подписанный президентом Владимиром Зеленским указ об улучшении качества автомобильных дорог в стране.

Футбол Россия сыграет отборочный матч Евро-2020 с Бельгией в Санкт-Петербурге Сборная России по футболу проведёт матч отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020 с бельгийцами на стадионе в Санкт-Петербурге.

Политика Новая глава Еврокомиссии призывает говорить с Россией с позиции силы "Наша привилегия как демократических стран – отвечать прозрачностью, свободой прессы и открытым обсуждением", - цитирует слова Урсулы фон дер Ляйен РИА "Новости".

Политика Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что его партия "Движение новых сил" отказывается участвовать в выборах в Раду, которые пройдут завтра, 21 июля.

Экономика Зарплаты половины россиян оказались меньше 35 тыс. рублей Росстат представил итоги исследования заработных плат россиян, согласно которому 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34 335 рублей.

Экономика S&P подтвердило инвестиционный рейтинг России Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-", прогноз стабильный, говорится в кратком обосновании агентства.

Происшествия Мусоровоз сбил двух человек на пешеходном переходе в Новосибирске Водитель грузового мусоровоза "КамАЗ" сбил утром в субботу на пешеходном переходе в Новосибирске двух девушек, одна из которых госпитализирована, другая умерла на месте от полученных травм.

Армия и оружие США разметят войска в Саудовской Аравии Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд и врио главы Пентагона Ричард Спенсер объявили о том, что американский военный контингент будет размещен в Саудовской Аравии.