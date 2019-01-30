Футбол

Головин стал главной целью «Хоффенхайма»Soccer.ru 08:11

Полузащитник "Монако" Александр Головин попал в сферу интересов "Хоффенхайма" и стал главной трансферной целью клуба. Руководство "Хоффе" видит в Головине замену Керему Демирбаю, который уйдет в "Байер".
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Немецкий клуб нацелился на Головина

Газета.Ru08:40

Источник: Головин продолжит играть в «Монако»

РИА Новости08:20

Головин продолжит выступать за «Монако»

Sportbox.RU08:44

Головин — приоритетная трансферная цель «Хоффенхайма»

Чемпионат07:50

Головин продолжит выступать за «Монако»

Матч ТВ08:44

Источник: Головин может сменить Озила в «Арсенале» или Эриксена в «Тоттенхэме»

Советский спорт07:31

«Р-Спорт»: Головин продолжит выступать за «Монако», несмотря на интерес других клубов

Бомбардир.ру09:57
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Музыка

Монеточка отметит день рождения в Зеленом театре

Обновлено в 10:57
Музыка

Лазарев прошёл в финал «Евровидения»

Сергей Лазарев, который представляет Россию на международном конкурсе "Евровидение-2019", прошёл в финал, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.
Обновлено вчера в 18:51
Происшествия

В Росавиации рассказали о действиях экипажа сгоревшего SSJ-100

Обновлено в 09:43
Технологии

Что скрывает Ripple. Объем выпущенных XRP был занижен на $84 млн

В ежеквартальных отчетах Ripple найдены расхождения с данными блокчейна, объем выпущенных XRP оказался занижен на 200 млн монет, что составляет примерно $84 млн, сообщают исследователи Coin Metrics.
Обновлено в 09:46
Экономика

АСВ обнаружило масштабную схему вывода активов из «Югры»

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) столкнулось с масштабной схемой вывода активов из банка «Югра», следует из доклада директора экспертно-аналитического департамента АСВ Юлии Медведевой.
Обновлено в 13:33
Политика

Транзит российской нефти на Украину приостановлен

Белоруссия приостановила транзит российской нефти на Украину.
Обновлено в 08:59
Общество

ПФР оцифровал все трудовые книжки россиян

Пенсионный фонд России на 100 процентов оцифровал трудовые книжки россиян.
Обновлено вчера в 23:14
Культура

Купленная как стилизация под Пикассо картина оказалась подлинником

Обновлено в 13:19
Общество

Объявлены итоги перепроверки результатов шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 07:14
Авто

Новую Skoda Octavia показали без камуфляжа

Технические характеристики автомобиля до сих пор засекречены, но близкие к Skoda источники не исключают, что с переходом на новую платформу Octavia IV может сильно вырасти в габаритах — это даст дополнительные 20 литров полезного пространства в и без того огромном багажнике (во всех вариантах кузова).
Обновлено в 02:48
Политика

Евросоюз утвердил механизм введения санкций за кибератаки

Ограничительные меры предусмотрены в целях реализации политики безопасности ЕС Санкции будут введены в отношении физических и юрлиц, «если эти меры будут сочтены необходимыми для реализации целей общей внешней политики и политики безопасности ЕС», пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-релиз, размещенный на сайте Совета ЕС.
Обновлено в 09:00
Театры

Худруком театра Ленсовета назначена жена Михаила Боярского

Актриса Лариса Луппиан, жена Михаила Боярского, стала новым худруком Театра имени Ленсовета.
Обновлено в 07:52
Происшествия

Полиция ищет женщину, бросившую девочку в поликлинике в Москве

Обновлено вчера в 17:25
Политика

Климкин написал заявление об отставке

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что написал заявление об отставке.
Обновлено в 08:18
Хоккей

Хоккеист Терещенко вернулся в московское «Динамо»

Обновлено в 14:23
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Футбол

«Ахмат» и «Ростов» не получили лицензии УЕФА

По итогам заседания Комиссии РФС по лицензированию футбольных клубов лицензии УЕФА не получили «Ахмат» и «Ростов».
Обновлено в 11:44
Технологии

AliExpress начнет доставлять товары в «Перекресток» и «Пятерочку»

В свою очередь холдинг в этом году запустит снятие наличных на кассах торговой сети «Пятерочка» в тестовом режиме.
Обновлено в 12:32
Политика

Парламентская коалиция на Украине официально распалась

Парламентская коалиция на Украине официально распалась Досрочных выборов в Верховную раду, вероятнее всего, не будет.
Обновлено в 05:23
Баскетбол

«Анадолу Эфес» обыграл «Фенербахче» и вышел в финал Евролиги

Баскетболисты турецкого «Фенербахче» в полуфинальном матче Евролиги уступили соотечественникам из клуба «Анадолу Эфес».
Обновлено в 14:06
Происшествия

В Росгвардии назвали постановкой видео с «неудачей спецназа»

В Росгвардии отреагировали на распространившееся в Сети видео о якобы неудачной операции спецназа.
Обновлено в 09:40
Авто

Ford объявил скидку на покупку кроссовера Ford Kuga

Обновлено в 07:47
Политика

Суд открыл дело о запрете на выезд Порошенко с Украины

Окружной административный суд Киева открыл дело о запрете на выезд с Украины ряда высокопоставленных чиновников и политиков.
Обновлено в 07:35
Политика

«Рособоронэкспорт» заказал для Венесуэлы пайки на 14,3 млн рублей

Госконтракт стоит 14,3 млн рублей, на которые победитель конкурса должен будет отправить в Боливарианскую республику 16,5 тысячи пайков стоимостью от 873 рублей за каждый.
Обновлено в 14:12
Общество

Екатеринбург обмануть уже не получится

«Росбалт» попросил жителей Екатеринбурга рассказать о своем видении ситуации.
Обновлено в 12:51
Происшествия

Мужчина подорвал гранату в банке в Луганской области

В помещении филиала одного из банков в Старобельске Луганской области Украины посетитель подорвал гранату, сообщили в украинской полиции.
Обновлено в 13:42
Происшествия

В Волгограде 13 человек пострадали в ДТП с маршруткой и «КамАЗом»

В результате ДТП пострадали 13 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
Обновлено в 12:39
Политика

Зеленский хотел бы, чтобы инаугурация прошла перед народом

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы принести президентскую присягу перед народом страны, глядя ему в глаза.
Обновлено в 13:40
Транспорт

Azur Air отменяет питание на рейсах короче пяти часов

Один из крупнейших чартерных перевозчиков России Azur Air отменяет питание на рейсах короче пяти часов.
Обновлено в 12:00
Здоровье

Врачи дали рекомендации дачникам-гипертоникам

Дачникам, страдающим гипертонией, следует при работе в огороде избегать неудобных поз и не стремиться сделать все дела за один день.
Обновлено в 12:03
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Александр Головин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник французского клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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