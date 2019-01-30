Футбол
Головин стал главной целью «Хоффенхайма»Soccer.ru 08:11
Полузащитник "Монако" Александр Головин попал в сферу интересов "Хоффенхайма" и стал главной трансферной целью клуба. Руководство "Хоффе" видит в Головине замену Керему Демирбаю, который уйдет в "Байер".
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Музыка
Монеточка отметит день рождения в Зеленом театре
Обновлено в 10:57
Музыка
Лазарев прошёл в финал «Евровидения»
Сергей Лазарев, который представляет Россию на международном конкурсе "Евровидение-2019", прошёл в финал, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.
Обновлено вчера в 18:51
Технологии
Что скрывает Ripple. Объем выпущенных XRP был занижен на $84 млн
В ежеквартальных отчетах Ripple найдены расхождения с данными блокчейна, объем выпущенных XRP оказался занижен на 200 млн монет, что составляет примерно $84 млн, сообщают исследователи Coin Metrics.
Обновлено в 09:46
Экономика
АСВ обнаружило масштабную схему вывода активов из «Югры»
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) столкнулось с масштабной схемой вывода активов из банка «Югра», следует из доклада директора экспертно-аналитического департамента АСВ Юлии Медведевой.
Обновлено в 13:33
Политика
Транзит российской нефти на Украину приостановлен
Белоруссия приостановила транзит российской нефти на Украину.
Обновлено в 08:59
Общество
ПФР оцифровал все трудовые книжки россиян
Пенсионный фонд России на 100 процентов оцифровал трудовые книжки россиян.
Обновлено вчера в 23:14
Общество
Объявлены итоги перепроверки результатов шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 07:14
Авто
Новую Skoda Octavia показали без камуфляжа
Технические характеристики автомобиля до сих пор засекречены, но близкие к Skoda источники не исключают, что с переходом на новую платформу Octavia IV может сильно вырасти в габаритах — это даст дополнительные 20 литров полезного пространства в и без того огромном багажнике (во всех вариантах кузова).
Обновлено в 02:48
Политика
Евросоюз утвердил механизм введения санкций за кибератаки
Ограничительные меры предусмотрены в целях реализации политики безопасности ЕС Санкции будут введены в отношении физических и юрлиц, «если эти меры будут сочтены необходимыми для реализации целей общей внешней политики и политики безопасности ЕС», пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-релиз, размещенный на сайте Совета ЕС.
Обновлено в 09:00
Театры
Худруком театра Ленсовета назначена жена Михаила Боярского
Актриса Лариса Луппиан, жена Михаила Боярского, стала новым худруком Театра имени Ленсовета.
Обновлено в 07:52
Происшествия
Полиция ищет женщину, бросившую девочку в поликлинике в Москве
Обновлено вчера в 17:25
Политика
Климкин написал заявление об отставке
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что написал заявление об отставке.
Обновлено в 08:18
Хоккей
Хоккеист Терещенко вернулся в московское «Динамо»
Обновлено в 14:23
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Футбол
«Ахмат» и «Ростов» не получили лицензии УЕФА
По итогам заседания Комиссии РФС по лицензированию футбольных клубов лицензии УЕФА не получили «Ахмат» и «Ростов».
Обновлено в 11:44
Технологии
AliExpress начнет доставлять товары в «Перекресток» и «Пятерочку»
В свою очередь холдинг в этом году запустит снятие наличных на кассах торговой сети «Пятерочка» в тестовом режиме.
Обновлено в 12:32
Политика
Парламентская коалиция на Украине официально распалась
Парламентская коалиция на Украине официально распалась Досрочных выборов в Верховную раду, вероятнее всего, не будет.
Обновлено в 05:23
Баскетбол
«Анадолу Эфес» обыграл «Фенербахче» и вышел в финал Евролиги
Баскетболисты турецкого «Фенербахче» в полуфинальном матче Евролиги уступили соотечественникам из клуба «Анадолу Эфес».
Обновлено в 14:06
Происшествия
В Росгвардии назвали постановкой видео с «неудачей спецназа»
В Росгвардии отреагировали на распространившееся в Сети видео о якобы неудачной операции спецназа.
Обновлено в 09:40
Авто
Ford объявил скидку на покупку кроссовера Ford Kuga
Обновлено в 07:47
Политика
Суд открыл дело о запрете на выезд Порошенко с Украины
Окружной административный суд Киева открыл дело о запрете на выезд с Украины ряда высокопоставленных чиновников и политиков.
Обновлено в 07:35
Политика
«Рособоронэкспорт» заказал для Венесуэлы пайки на 14,3 млн рублей
Госконтракт стоит 14,3 млн рублей, на которые победитель конкурса должен будет отправить в Боливарианскую республику 16,5 тысячи пайков стоимостью от 873 рублей за каждый.
Обновлено в 14:12
Общество
Екатеринбург обмануть уже не получится
«Росбалт» попросил жителей Екатеринбурга рассказать о своем видении ситуации.
Обновлено в 12:51
Происшествия
Мужчина подорвал гранату в банке в Луганской области
В помещении филиала одного из банков в Старобельске Луганской области Украины посетитель подорвал гранату, сообщили в украинской полиции.
Обновлено в 13:42
Происшествия
В Волгограде 13 человек пострадали в ДТП с маршруткой и «КамАЗом»
В результате ДТП пострадали 13 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
Обновлено в 12:39
Политика
Зеленский хотел бы, чтобы инаугурация прошла перед народом
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы принести президентскую присягу перед народом страны, глядя ему в глаза.
Обновлено в 13:40
Транспорт
Azur Air отменяет питание на рейсах короче пяти часов
Один из крупнейших чартерных перевозчиков России Azur Air отменяет питание на рейсах короче пяти часов.
Обновлено в 12:00
Здоровье
Врачи дали рекомендации дачникам-гипертоникам
Дачникам, страдающим гипертонией, следует при работе в огороде избегать неудобных поз и не стремиться сделать все дела за один день.
Обновлено в 12:03