Футбол
Головин: русский футболист рискует, переходя в европейский клубВести.Ru 07:28
Полузащитник французского "Монако" и сборной России Александр Головин признался, что футболист из России рискует при переходе в клуб европейского чемпионата. Однако по его признанию, сам он уже освоился в составе монегасков.
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