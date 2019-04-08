Футбол

Головин рассказал, сожалеет ли о переходе в «Монако»RT на русском 13:43

Полузащитник «Монако» Александр Головин считает, что правильно поступил, отказав лондонскому «Челси» и перейдя в коллектив французской Лиги 1.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Головин объяснил, почему выбрал «Монако» вместо «Челси»

Sportbox.RU13:55

Головин объяснил, почему выбрал «Монако» вместо «Челси»

Матч ТВ13:55

Головин: «В „Челси“ было бы гораздо сложнее, чем в „Монако“. Перейти в „Зенит“? Ни в коем случае»

Sport24.ru13:18

Александр Головин: «В „Зенит“ бы не перешел. Пока не выгонят из „Монако“, не хочу уходить»

Спорт-Экспресс13:29

Головин: понимаю, что сделал всё правильно, перейдя в «Монако», а не в «Челси»

Чемпионат13:23

Головин рассказал, сожалеет ли о переходе в «Монако»

RT на русском13:43

Александр Головин: «Думал: почему у «Монако» все пошло плохо, когда я пришел? Может, из-за меня?»

Sports.ru13:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 14:23, Ашберн
Политика

Раскрыто настоящее место рождения жены Порошенко

Обновлено в 05:32
Политика

Украинский депутат пожаловался на немецких парламентариев в ПАСЕ

Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Политика

Трамп приказал уволить главу Секретной службы США

Президент США Дональд Трамп приказал уволить главу Секретной службы США Рэндольфа Аллеса. Об этом сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 13:59
Политика

Глава Хакасии подал иск к Михаилу Леонтьеву

В Абаканском городском суде вновь рассматривается иск главы Хакасии Валентина Коновалова к журналисту, главе пресс-службы "Роснефти" Михаилу Леонтьеву.
Обновлено в 05:39
Общество

Мединский прокомментировал изменение меры пресечения Серебренникову

Министр культуры России Владимир Мединский прокомментировал решение Московского городского суда об изменении меры пресечения режиссёру Кириллу Серебренникову на подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Обновлено в 14:06
Происшествия

В Петербурге суд не стал лишать мать-инвалида родительских прав

Выборгский районный суд в понедельник не удовлетворил иск органов опеки о лишении родительских прав жительницы Санкт-Петербурга, инвалида по слуху, которую разлучили с двумя маленькими детьми, а затем передали их из соцучреждений под опеку бабушке, сообщила Мария Эрмель, президент ассоциации "Ребенок дома", оказывающей женщине юридическую поддержку.
Обновлено в 10:20
Политика

Губернатор Одесской области отказался покидать пост по указу Порошенко

Председатель Одесской областной администрации Максим Степанов отказался уйти в отставку, несмотря на соответствующий указ президента Украины.
Обновлено в 07:27
Происшествия

Суд изъял имущество Александра Шестуна на 10 млрд рублей

Обновлено в 08:24
Энергетика

Стоимость нефти марки Brent превысила $70 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне стали выше на 0,44%, достигнув $70,65 за баррель.
Обновлено в 01:16
Политика

Эрдоган обсудит с Путиным турецкую операцию в Сирии

Президент Турции Рейджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности начать новую операцию в Сирии.
Обновлено в 04:18
Происшествия

Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тысяч рублей

Обновлено вчера в 17:14
Футбол

Нападающий ПСЖ отметился невероятным промахом в матче со «Страсбургом»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ПСЖ сыграл вничью со «Страсбургом» в матче 31-го тура чемпионата Франции со счётом 2:2. Шупо-Мотинг всё-таки отметился забитым голом.
Обновлено в 07:59
Экономика

Для автомобилистов в России могут ввести два новых налога

Введение двух дополнительных налогов может коснуться российских автомобилистов. Речь идет об экологическом и утилизационном сборах.
Обновлено в 01:09
Транспорт

Тарифы на проезд по платным дорогам вырастут с 15 апреля

Госкомпания "Автодор" с 15 апреля на платных участках дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" проиндексирует тарифы на проезд на размер инфляции.
Обновлено в 06:58
Футбол

Румынский судья сделал предложение коллеге прямо на поле

Перед началом игры 4-й румынской лиги между клубами "Орадя" и "Диосиг" ассистент судьи Мариуш Матица сделал предложение Гьоргие Думе, которая была на игре в роли лайнсмена, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 13:20
Футбол

Головин: «Если бы кинул Слуцкому в лицо пиццу, закончил бы с футболом»

Полузащитник "Монако" Александр Головин в интервью YouTube-каналу "Красава" поделился впечатлениями от игры с Сеском Фабрегасом.
Обновлено в 13:11
Общество

Минфин поддержал обнуление НДС на рейсы в обход Москвы

Исключение по-прежнему составили маршруты до или из Крыма, Севастополя, Калининградской области и Дальневосточного федерального округа: на них останется НДС 0%. Такая же нулевая ставка будет и у полетов в обход Москвы, говорится в документе Минфина.
Обновлено в 12:02
Политика

Выход России из Совета Европы назвали потрясением для Европы

Выход России из Совета Европы может стать потрясением для Европы, сообщил глава организации Турбьерн Ягланд.
Обновлено в 01:43
Технологии

Энтузиасты сумели обмануть Макдоналдс

В Интернете опубликован видеоролик, в котором двое парней при помощи определенных действий получили одиннадцать гамбургеров бесплатно в «Макдоналдсе».
Обновлено в 12:45
Политика

Чубайс раскритиковал Навального за высказывания об Абызове

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс в своем Facebook раскритиковал оппозиционера Алексея Навального за его высказывания о бывшем министре по делам открытого правительства Михаиле Абызове.
Обновлено в 10:08
Спорт

Ефимова завоевала золото ЧР на дистанции 50 м брассом

На чемпионате России в Москве в заплыве на 50 метров брассом победу одержала пятикратная чемпионка мира Юлия Ефимова.
Обновлено в 13:28
Экономика

Золотовалютные резервы России достигли рекорда

Золотовалютные резервы (ЗВР) России на 1 апреля 2019 года составили 487,8 млрд долларов, тем самым достигнув максимального значения за пять лет.
Обновлено в 13:47
Кино

В Доме кино прощаются с Алексеем Булдаковым

В Большом зале московского Дома кино в 11 часов 8 апреля началась церемония прощания с актером Алексеем Булдаковым.
Обновлено в 04:31
Политика

Порошенко передумал соглашаться с Зеленским по условиям дебатов

Штаб действующего президента Украины Петра Порошенко считает, что дебаты с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским нужно провести раньше назначенной им даты.
Обновлено в 13:16
Политика

Соловьев высмеял рассуждения Познера о национальной идее России

Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев высмеял рассуждения своего коллеги Владимира Познера о том, что у России нет национальной идеи.
Обновлено в 12:13
Армия и оружие

Первая репетиция парада Победы на Красной площади пройдет уже 8 апреля

Первая репетиция парада Победы на Красной площади пройдет уже в понедельник, 8 апреля, сообщило ТАСС со ссылкой на источник в военном ведомстве.
Обновлено вчера в 00:06
Армия и оружие

В Севастополе оценили опасность новой украинской ракеты

Со слов вице-спикера парламента Севастополя Александра Кулагина, городу не стоит опасаться ракетного удара со стороны Украины, так как у него имеется надежная защита, а "на каждую ракету найдется противоракета", передает РИА Новости.
Обновлено в 05:08
Гаджеты

Операторы связи и ФСБ выступили против встроенных SIM-карт

В свою очередь, ФСБ выступает против использования в России eSim из-за трудностей, связанных с применением отечественной криптографии в этом продукте.
Обновлено в 07:35
Политика

Медведев сменил руководителя Роструда

Всеволод Вуколов, занимавший пост руководителя Роструда, назначен заместителем министра труда.
Обновлено в 13:35
Происшествия

В Петербурге в вузе Минтранса проходят обыски

В сообщении ведомства отмечается, что обыски проходят в рамках возбужденного уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное преступной группой").
Обновлено в 11:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Головин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник французского клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Челси
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступает в английской Премьер-лиге и провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Англии и пять раз Кубок Футбольной лиги...
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное