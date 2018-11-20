Футбол

Головин заявил, что ему хочется равняться на тренера «Монако» Анри
RT на русском
11:38

Полузащитник сборной России по футболу и клуба французской Лиги 1 «Монако» Александр Головин рассказал о работе под руководством нового главного тренера монегасков Тьерри Анри.
RT на русском11:38

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Александр Головин: Работать с Анри – двойная мотивация для меня

Советский спорт09:48

«Месси и Азар — примеры для подражания». Головин отвечает болельщикам «Монако»

Sport24.ru09:50

Александр Головин: «Работать с Анри – двойная мотивация»

Sportbox.RU08:43

Александр Головин: «Работать с Анри – двойная мотивация»

Матч ТВ08:43

К чему дольше всего привыкал Головин в «Монако». Игрок – о французской лиге и Анри

Спорт-Экспресс09:15

Головин ответил на вопросы болельщиков «Монако» про Анри и сборную России

Чемпионат08:40

Головин об Анри: «Двойная мотивация работать с таким тренером. Хочется равняться на его игру»

Sports.ru11:14
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Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 11:57, Ашберн
Футбол

Россия сыграет в белой форме в матче Лиги Наций против Швеции

Футболисты сборной России сегодня вечером, 20 ноября, проведут решающий матч группового этапа Лиги Наций с командой Швеции.
Обновлено в 09:00
Футбол

В «Милане» заявили о возможном возвращении Ибрагимовича в клуб

Агент шведского футболиста Мино Райола уже встретился с представителями клуба. Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год.
Обновлено в 11:46
Футбол

Football Leaks: Васильев получал 10% с каждой продажи игроков «Монако»

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев имеет пункт в контракте с клубом, по которому он получает 10% от продажи игроков.
Обновлено в 10:12
Футбол

Оздоев может покинуть «Зенит» зимой

Обновлено в 10:08
Футбол

Левандовски и Роббен занимаются по индивидуальной программе

Обновлено в 11:30
Футбол

Кипрские гастроли: за что ФК «Кубань» обвинили в договорных матчах

Как отмечает источник Football Leaks, за три зимы в договорных матчах на Кипре поучаствовали 15 российских клубов, по три команды из Польши и Кипра, по две — из Сербии и Румынии и по одной — Швейцарии, Белоруссии, Словакии, Молдавии, Румынии, Украины, Болгарии, Латвии и Венгрии.
Обновлено в 11:20
Футбол

Линекер изменил свою фразу о том, что в футболе всегда побеждают немцы

Бывший нападающий сборной Англии по футболу Гари Линекер с юмором отреагировал на последние результаты национальной команды Германии.
Обновлено в 10:44
Футбол

«Реал» намерен продлить контракт с Навасом до 2021 года

Вратарь «Реала» Кейлор Навас может продлить контракт с мадридцами.
Обновлено в 10:46
Футбол

Зеедорф хочет работать тренером в АПЛ

Главный тренер сборной Камеруна Кларенс Зеедорф признался, что мечтает работать в АПЛ.
Обновлено в 11:23
Футбол

Т. Мотта: Моуринью не ищет красоты в футболе, ему нужен враг

Обновлено в 11:39
Футбол

Безбородов назначен главным арбитром матча РПЛ между «Ахматом» и ЦСКА

Обновлено в 11:53
Футбол

Российский бизнесмен Александр Гринберг продал испанский ФК «Марбелья»

Александр Гринберг пробыл под стражей 133 дня, пока не внес залог в € 750 тыс. Marca уточняет, что после года переговоров с европейскими и азиатскими инвесторами господин Гринберг остановил выбор на предложении китайского бизнесмена Чжао Чжэня, крупнейшего акционера компании Guireniao Co. LTD. Ему и был продан ФК "Марбелья".
Обновлено в 11:45
Футбол

Рабьо летом покинет «ПСЖ» и хочет перейти в «Барселону»

Обновлено в 05:53
Футбол

Карраско на тренировке сломал нос одноклубнику

Полузащитник "Далянь Ифан" Янник Карраско извинился за инцидент на тренировке команды, когда бельгиец в результате конфликта сломал нос своему одноклубнику Джину Пенгсиянгу.
Обновлено в 09:52
Футбол

«Манчестер Юнайтед» по-прежнему хочет подписать Перишича

«Манчестер Юнайтед» по-прежнему заинтересован в услугах нападающего «Интера» Ивана Перишича.
Обновлено в 09:46
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Александр Головин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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Тьерри Анри
Французский футболист
Французский футболист, завершивший карьеру в 2014 году. Чемпион мира и Европы, победитель Лиги чемпионов УЕФА и чемпионатов Франции, Англии и Испании, обладатель Кубка конфедераций. Выступал на позициях нападающего и крайнего полузащитника в таких клубах, как «Монако», «Ювентус», лондонский «Арсенал», «Барселона» и «Нью-Йорк Ред Буллз».
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