Футбол
Головин рассказал о целях «Монако» на сезонЧемпионат 19:52
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о целях клуба в чемпионате Франции в сезоне-2019/20.
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Авто
Ferrari представит две новые модели в сентябре
Обновлено в 08:45
Общество
В Нытвенском районе Прикамья ввели режим ЧС
В Пермском крае на территории Нытвенского района введён режим ЧС. Об этом говорится в официальном сообщении краевого управления МЧС.
Обновлено в 15:02
Происшествия
Стрельбу в Техасе считают преступлением на почве ненависти
Начальник полиции американского города Эль-Пасо, где произошла стрельба, в результате которой погибли 20 человек, Грегори Аллен заявил, что нападение, вероятно, является «преступлением на почве ненависти».
Обновлено в 20:36
Футбол
«Локомотив» переиграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Самарские «Крылья Советов» на своем поле уступили московскому «Локомотиву» в матче четвертого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 12:19
Общество
В Улан-Удэ уровень воды в Селенге поднялся до 209 см
В Улан-Удэ уровень воды в Селенге по состоянию на шесть утра четвертого августа поднялся до 209 см. С трех часов утра приход воды составил один сантиметр.
Обновлено в 21:27
Происшествия
В Москве на акции оппозиции задержаны около 600 человек
В столице на несанкционированной акции «Вернем себе право на выборы» по состоянию на 17:45 задержаны 600 человек, сообщает «ОВД-Инфо».
Обновлено в 11:02
Общество
Россия запретила ввоз китайских фруктов
Рост цен вызван запретом на ввоз в Россию китайских фруктов.
Обновлено 01 августа в 16:58
Общество
В Благовещенске шторм затопил улицы и повалил деревья
Обновлено в 19:47
Экономика
Закон о страховании жилья от ЧС вступил в силу в России
Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций вступил в силу в РФ в воскресенье, 4 августа.
Обновлено в 17:16
Шоу-бизнес
Доход Ольги Бузовой от рекламы в Instagram составляет миллионы рублей
Доход певицы и телеведущей Ольги Бузовой от одного рекламного поста в Instagram-аккаунте достигает миллиона рублей.
Обновлено в 08:20
Космос
«Роскосмос» отложил запуск метеоспутника «Арктика-М» на два года
Ранее с 2019 на 2020 год был отложен запуск спутника «Арктика-М» №1.
Обновлено в 21:11
Происшествия
На базе ВВС в Сирии прогремел взрыв
Обновлено в 09:35
Происшествия
В Японии госпитализировали женщину с подозрением на вирус Эбола
Пожилая женщина, недавно посещавшая Демократическую Республику Конго (ДРК), госпитализирована в Токио с подозрением на заражение болезнью, вызываемой вирусом Эбола (БВВЭ).
Обновлено в 21:53
Политика
Постпред Украины сообщил о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ
Украинский постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал, как Украина пыталась сорвать возвращение России в ПАСЕ.
Обновлено в 14:14
Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет
Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 22:56
Армия и оружие
Финляндия извинилась за вхождение военного корабля в российские воды
Финляндия выразила сожаление из-за того, что ее военный корабль Hämeenmaa по ошибке вошел в российские территориальные воды.
Обновлено в 08:24
Общество
Более 700 тыс. человек посетили празднование юбилея ВДНХ за три дня
Празднование 80-летия ВДНХ в Москве собрало более 700 тыс. гостей за неполных три дня, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
Обновлено в 12:54
Кино
В Сети появилось фото Киану Ривза с ирокезом и бородой
Актер позирует на фото с ирокезом, пушистой бородой и оголенным животом.
Обновлено в 09:21
Общество
От кого ждать неприятностей: два знака Зодиака, которые подведут
Читая гороскопы, люди привыкли видеть только похвалы в отношении своего знака.
Обновлено 01 августа в 22:48
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил об угрозах отдыха в тропических странах
Специалисты Роспотребнадзора дали советы россиянам, выезжающим на отдых в тропические страны.
Обновлено в 06:52
Интернет
Facebook скорректирует названия Instagram и WhatsApp
Социальная сеть Facebook собирается добавить в название приложений Instagram и WhatsApp уточнения, которые позволят указать на их принадлежность к компании, пишет издание The Information.
Обновлено в 13:20
Экономика
Всемирный банк: Индия опустилась на 7-е место по ВВП в 2018 году
ВВП Индии составил 2,7 трлн долларов, в то время как объемы экономик Великобритании и Франции, занявших пятое и шестое места соответственно, оцениваются более чем в 2,8 трлн долларов.
Обновлено в 05:22
Происшествия
Травма росгвардейца на акции в Москве стала причиной уголовного дела
Следствие решает вопрос о возбуждении уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти против участника несанкционированной акции в центре Москвы.
Обновлено в 14:13
Экономика
Минфин США разъяснил применение новых санкций против России
Новые американские санкции против России О решении США ввести второй пакет антироссийских санкций из-за дела Скрипалей стало известно ранее на этой неделе.
Обновлено в 20:54
Политика
США огорошили Китай новыми тарифами
Если новые тарифы вступят в силу, они никоим образом не приблизят Китай и США к торговой сделке, но еще больше отдалят государства от соглашения.
Обновлено в 20:00
Политика
National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге
Американский журнал The National Interest оценил главный парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России.
Обновлено в 19:03