Футбол
Головин рассказал о целях «Монако» на сезонЧемпионат вчера в 19:52
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о целях клуба в чемпионате Франции в сезоне-2019/20.
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Головин: «Попадание в топ-5 Лиги 1 по итогам сезона будет хорошим результатом для „Монако“»
Sport24.ruвчера в 18:38
Головин рассказал, какое итоговое место в чемпионате Франции устроит «Монако»
Sportbox.RUвчера в 19:08
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 01:24, Ашберн
Происшествия
СК начал проверку после отравления детей в подмосковном лагере
Следователи проводят проверку после информации о пищевом отравлении детей в подмосковном лагере отдыха, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка Следственного комитета Ольга Врадий.
Обновлено вчера в 16:07
Политика
Вице-премьер Италии назвал Путина великим президентом
Вице-премьер и глава МВД Италии, лидер входящей в правительственную коалицию партии "Лига" Маттео Сальвини положительно отозвался о президенте России Владимире Путине и пообещал наладить отношения с Москвой, об этом сообщает итальянское информагентство Ansa.
Обновлено вчера в 19:47
Футбол
Возле стадиона «Зенита» произошла драка фанатов с ОМОНом
Возле санкт-петербургского стадиона "Газпром Арена" произошла драка между фанатами "Зенита" и сотрудниками ОМОНа.
Обновлено вчера в 17:32
Шоу-бизнес
Пост на миллион: назван доход Ольги Бузовой от рекламы в Instagram
Доход телеведущей и певицы Ольги Бузовой от одного рекламного поста в Instagram-аккаунте достигает миллиона рублей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Forbes.
Обновлено вчера в 12:30
Кино
В Сети появились фото Киану Ривза с бородой и ирокезом
Американский актер Киану Ривз сменил образ для съемок в фильме «Билл и Тед». Фотографии актера с бородой и ирокезом опубликованы в Twitter.
Обновлено вчера в 09:47
Происшествия
Акула вцепилась в ногу поймавшего ее рыбака на видео
В социальных сетях опубликовали видеоролик, на котором видно, как акула вцепилась в ногу поймавшего ее мужчины.
Обновлено вчера в 12:29
Экономика
Минфин США разъяснил применение новых санкций против России
Новые американские санкции против России О решении США ввести второй пакет антироссийских санкций из-за дела Скрипалей стало известно ранее на этой неделе.
Обновлено вчера в 20:54
Музыка
Концертный тур Эда Ширана стал самым кассовым в истории
Обновлено вчера в 10:59
Космос
Хаббл отслеживает внешние пределы галактики
Спиральные рукава галактики и яркая сердцевина скрыта, вместо нее видна тонкая полоска ее внешнего предела.
Обновлено 02 августа в 09:45
Политика
National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге
Американский журнал The National Interest оценил главный парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России.
Обновлено вчера в 19:03
Происшествия
В результате стрельбы в торговом центре в Техасе погибли 19 человек
Обновлено вчера в 19:23
Экономика
Суд в США отверг претензии Венесуэлы к руководству «дочки» PDVSA
Суд в штате Техас постановил, что правление Citgo Petroleum, американской «дочки» венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA, было назначено без нарушений.
Обновлено вчера в 22:32
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне опустился ниже критической отметки
Уровень воды в реке Ия, затопившей город Тулун в Иркутской области, упал ниже критической отметки и на данный момент составляет 697 см. Об этом сообщается на сайте администрации города.
Обновлено вчера в 23:44
Общество
Путин подписал закон о продлении «дачной амнистии» до 2021 года
Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении так называемой дачной амнистии до 1 марта 2021 года.
Обновлено 02 августа в 13:47
Происшествия
В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова
Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.
Обновлено вчера в 09:28
Происшествия
В Японии женщину госпитализировали с подозрением на вирус Эбола
Пожилая женщина, посещавшая ранее Демократическую республику Конго (ДРК), госпитализирована в Японии с подозрением на заражение вирусом Эбола.
Обновлено в 00:36
Политика
Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом, об этом сообщает портал "Обозреватель".
Обновлено вчера в 23:36
Автоспорт
Макс Ферстаппен стал 100-м гонщиком в истории, кто выиграл поул
Голландский пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен впервые в карьере выиграл поул-позишн и одновременно вошел в историю, как 100-й человек, который смог это сделать.
Обновлено вчера в 10:16
Армия и оружие
Под Дамаском восстановлено крупное пищевое предприятие
Предприятие расположено в городке Сабура к западу от Дамаска и является одним из крупнейших в стране.
Обновлено 01 августа в 18:00
Политика
Супруга посла США в России возмутилась репортажем CNN
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия
В центре Екатеринбурга два человека погибли в ДТП с пятью автомобилями
Два человека погибли, еще трое пострадали при столкновении пяти автомобилей в центре Екатеринбурга, сообщили РИА Новости в отделении пропаганды городского ГИБДД.
Обновлено вчера в 23:37
Происшествия
В Москве на акции оппозиции задержали около 600 человек
Столичная полиция сообщила, что в субботу за различные правонарушения на несогласованной акции оппозиции в Москве было задержано около 600 человек.
Обновлено вчера в 11:29
Здоровье
Составлен рейтинг регионов по числу пациентов с расстройствами психики
Минздрав назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами.
Обновлено вчера в 03:42
Общество
В Парке Горького начался «Шашлык Live»
Невероятный по размаху форум рока и барбекю "Шашлык Live" стартовал в столичном Парке Горького.
Обновлено вчера в 07:26
Происшествия
Сыновья винтили. 3 августа москвичам запретили находиться в центре столицы
Выйти в центр Москвы 3 августа и не оказаться в автозаке было почти невозможно даже для человека, который совсем ничего не знает о последних акциях протеста в столице.
Обновлено вчера в 19:48
Политика
Постпред Украины сообщил о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ
Украинский постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал, как Украина пыталась сорвать возвращение России в ПАСЕ.
Обновлено вчера в 14:14
Общество
Пользователи по всему миру жалуются на сбой в работе Instagram
В работе социальной сети Instagram произошел сбой, следует из данных DownDetector.
Обновлено в 01:15
Хоккей
Овечкин встретился в Китае с юными болельщиками
Видеозапись встречи Александра Овечкина с юными китайскими болельщиками появилась в официальном «твиттере» команды «Вашингтон Кэпиталз».
Обновлено в 00:59
Политика
Зеленский рассказал о следующей встрече в нормандском формате
Ранее Зеленский заявил, что встреча глав стран в нормандском формате может состояться после следующей встречи представителей четырёх государств.
Обновлено вчера в 11:05
Происшествия
Травма росгвардейца на акции в Москве стала причиной уголовного дела
Следствие решает вопрос о возбуждении уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти против участника несанкционированной акции в центре Москвы.
Обновлено вчера в 14:13