Футбол
Головин рассказал о целях «Монако» на сезонЧемпионат вчера в 19:52
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о целях клуба в чемпионате Франции в сезоне-2019/20.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Головин рассказал, какое итоговое место в чемпионате Франции устроит «Монако»
Sportbox.RUвчера в 19:08
Головин: «Попадание в топ-5 Лиги 1 по итогам сезона будет хорошим результатом для „Монако“»
Sport24.ruвчера в 18:38
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 02:54, Ашберн
Происшествия
Трамп назвал стрельбу в Техасе проявлением трусости
Президент США Дональд Трамп назвал стрельбу в торговом центре в городе Эль-Пасо проявлением трусости.
Обновлено вчера в 22:58
Политика
Постпред Украины сообщил о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ
Украинский постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал, как Украина пыталась сорвать возвращение России в ПАСЕ.
Обновлено вчера в 14:14
Армия и оружие
Венесуэла ввела дополнительные меры безопасности на границе с Колумбией
Венесуэльские власти усилили режим безопасности в пограничных с Колумбией районах путём введения специального разрешения на передвижение по пешеходным переходам через границу.
Обновлено вчера в 05:08
Политика
National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге
Россия показала свою новую боевую технику на параде, посвященном 323-й годовщине со дня образования ВМФ России.
Обновлено в 01:34
Футбол
Ари: «Когда „Краснодар“ забил, рефери стал давать все свистки в пользу „Зенита“»
Нападающий "Краснодара" Ари остался недоволен судейством в матче 4-го тура чемпионата России с "Зенитом" (1:1). Питерцы ушли от поражения в компенсированное время.
Обновлено вчера в 21:34
Политика
Госдепартамент сообщил детали новых санкций против России
Госдепартамент США официально объявил о введении новых санкций против России в связи с покушением на бывшего агента ГРУ и британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.
Обновлено вчера в 03:32
Происшествия
В Якутии за сутки ликвидировали 10 лесных пожаров
Лесопожарные формирования ликвидировали 10 природных пожаров на территории свыше 3,7 тыс. га за сутки.
Обновлено в 01:33
Политика
Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом, об этом сообщает портал "Обозреватель".
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
На незаконной акции в Москве задержали разыскиваемого за экстремизм
На несогласованной акции в центре Москвы росгвардейцы задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске за призывы к экстремизму, он передан полиции, сообщает Росгвардия.
Обновлено в 02:45
Футбол
Фанаты «Зенита» подрались с ОМОНом на матче против «Краснодара»
Обновлено вчера в 19:15
Экономика
Убыточный бизнес-центр рядом с «Пассажем» пытаются продать за 180 млн рублей
За 100-процентную долю в уставном капитале ООО «Нахимов» просят 180 миллионов рублей.
Обновлено в 02:30
Политика
Трамп хочет достичь с Россией и Китаем нового ядерного соглашения
Президент США Дональд Трамп рассказал на встрече с журналистами, что обсуждал с Китаем и Россией новое ядерное соглашение.
Обновлено вчера в 03:34
Происшествия
В центре Екатеринбурга два человека погибли в ДТП с пятью автомобилями
Два человека погибли, еще трое пострадали при столкновении пяти автомобилей в центре Екатеринбурга, сообщили РИА Новости в отделении пропаганды городского ГИБДД.
Обновлено вчера в 23:37
Общество
Составлен рейтинг регионов по числу пациентов с расстройствами психики
Минздрав назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами.
Обновлено вчера в 03:42
Армия и оружие
Немецкий эксперт: НАТО нужны ракеты для удара по командным центрам России
Как заявил Меллинг, российская ракета 9М729 "в течение нескольких минут может поразить все европейские столицы, кроме Лиссабона".
Обновлено вчера в 15:45
Общество
В работе Instagram произошел сбой
В воскресенье 4 августа пользователи социальной сети Instagram отмечают проблемы в работе приложения, сообщает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на ТАСС.
Обновлено в 01:44
Футбол
Лукаку отклонил предложение «Наполи»
Ранее нападающий отклонил предложение "Наполи".
Обновлено вчера в 23:16
Экономика
Закон о страховании жилья от ЧС вступил в силу в России
Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций вступил в силу в России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:19
Происшествия
В приамурском селе началась эвакуация из-за угрозы прорыва дамбы
В селе Усть-Ивановка Благовещенского района Амурской области началась эвакуация населения из-за угрозы прорыва дамбы.
Обновлено в 02:23
Происшествия
СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено вчера в 09:03
Футбол
Александр Бубнов: «Перед голом Дзюбы был фол, „Спартак“ с такой игрой останется внизу»
Постоянный эксперт Sportbox.ru Александр Бубнов подвел итоги субботних матчей 4-го тура РПЛ. «Урал» — «Ростов» (2:2) Игра была равная.
Обновлено вчера в 17:37
Единоборства
Ковингтон победил Лоулера на UFC on ESPN 5 и теперь подерется за титул
Обновлено вчера в 19:01
Кино
«Союзмультфильм» предложил работу автору мемов по «Игре престолов»
Обновлено вчера в 20:36
Кино
Галь Гадот сыграет в новом сериале изобретательницу Хеди Ламарр
Израильская актриса Галь Гадот снимется в новом сериале канала Showtime, в котором сыграет известную изобретательницу Хеди Ламарр, передаёт РИА Новости со ссылкой на Entertainment Weekly.
Обновлено в 02:48
Происшествия
В Москве на акции оппозиции задержаны около 600 человек
В столице на несанкционированной акции «Вернем себе право на выборы» по состоянию на 17:45 задержаны 600 человек, сообщает «ОВД-Инфо».
Обновлено вчера в 11:02
Политика
В партии Зеленского грозят решеткой за переговоры с Россией
На Украине за несанкционированные переговоры с Российской Федерацией планируют ввести уголовную ответственность.
Обновлено вчера в 13:39
Армия и оружие
Шойгу назвал причины отсутствия стран НАТО на Армейских играх
Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал нежелание стран НАТО участвовать в Армейских международных играх-2019.
Обновлено вчера в 22:36
Космос
Космическая одиссея для детей Севастополя
Обновлено вчера в 17:01