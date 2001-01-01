Головин рассказал, что футболистам «Монако» нельзя играть в казиноСпорт-Экспресс 13:53

Полузащитник "Монако" Александр Головин рассказал о запретах, которые накладывает клуб на футболистов. В частности, им нельзя по контракту играть в казино.

Головин рассказал, что футболистам «Монако» нельзя играть в казино

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