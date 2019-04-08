Головин рассказал, что футболистам «Монако» нельзя играть в казиноСпорт-Экспресс вчера в 13:53

Полузащитник "Монако" Александр Головин рассказал о запретах, которые накладывает клуб на футболистов. В частности, им нельзя по контракту играть в казино.

Головин рассказал, что футболистам «Монако» нельзя играть в казино

Политика В штабе Порошенко подтвердили его дебаты с Зеленским 19 апреля Президент Украины Петр Порошенко придет на дебаты с лидером первого тура выборов Владимиром Зеленским 19 апреля.

Авто В УАЗе рассказали об оригинальном «растянутом» пикапе Ульяновский автозавод напомнил читателям своей группы «ВКонтакте» об уникальной версии внедорожника УАЗ-31514 («козлик»), созданной в 1994 году братьями Александром и Михаилом Лариными на первом частном автозаводе России.

Политика Британский парламент одобрил отсрочку Brexit Палата лордов парламента Великобритании одобрила законопроект об отсрочке даты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.

Политика Генпрокуратура заявила о нарушениях в летном отряде «Россия» Инспекция показала и наличие нарушений «при подтверждении летной годности и продлении срока службы самолетов».

Кино Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Политика «Роскосмос» содействовал проверке Генпрокуратуры «Руководство госкорпорации "Роскосмос" не только в курсе результатов проверки Генпрокуратурой предприятий промышленности, но и активно содействовало ей»,— говорится в пресс-релизе госкорпорации.

Интернет Microsoft выпустила новый браузер Edge на основе Chromium Microsoft выпустила тестовую версию нового браузера Edge, в основу которого лег движок (базовая программа) Chromium.

Финансы Рубль немного вырос к доллару и евро на фоне дорожающей нефти Доллар США и евро немного снижаются на Московской бирже в понедельник утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне продолжающей дорожать нефти.

Кино В США скончался актер Сеймур Кэссел По словам сына актера Мэтта Кэссела, его отец ушел из жизни в воскресенье из-за осложнений, вызванных болезнью Альцгеймера.

Транспорт «Яндекс.Драйв» ввел фиксированные цены поездок Оператор каршеринга «Яндекс.Драйв» ввел тарифы с фиксированной стоимостью поездки, сообщил «Ведомостям» его представитель Дмитрий Горчаков.

Политика Глава ДНР заявил, что Донбасс идет к «полноправному членству» в России Глава ДНР Денис Пушилин в интервью телеканалу "Юнион" заявил, что главная цель Донбасса заключается в "возвращении на Родину полноправным членом".

Армия и оружие При взрыве в Афганистане погибли четверо американских военных В результате взрыва близ базы ВВС в афганском Баграме погибло четверо американцев, ещё трое были ранены.

Хоккей Бобровский пропустил тренировку «Коламбуса» из-за травмы Российский голкипер клуба НХЛ "Коламбус" Сергей Бобровский пропустил тренировку команды в понедельник из-за травмы, сообщил журналист Брайан Хеджер на своей странице в Twitter.

Происшествия В Приамурье рассказали о состоянии девушки, на которую напал медведь Накануне стало известно, что вечером 8 апреля на одной из баз отдыха женщина 1991 года рождения попыталась с рук покормить медведя, находящегося в металлической клетке, в результате чего получила травмы.

Происшествия В Иркутской области муж отвез в лес и задушил «пилившую» его жену Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, 3 апреля 36-летний местный житель, спланировав убийство заранее, отвез жену в лес, где задушил ее и спрятал тело.

Общество Россия может отправить на Луну коммерческих попутчиков Возможность отправки коммерческих нагрузок к Луне вместе с российскими лунными миссиями будет определяться ближе к срокам запуска, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании "Главкосмос" (входит в "Роскосмос") Дмитрий Лоскутов.

Экономика Радий Хабиров: В 2018 году экономика Башкирии выросла на один процент ВРП Башкирии в 2018 году достиг почти полутора триллионов рублей, что на 1% больше, по сравнению с годом ранее.

Космос Британцы испытали предохладитель гибридного ракетного двигателя Британская компания Reaction Engines, занимающаяся разработкой относительно компактного гибридного гиперзвукового ракетного двигателя SABRE, объявила об первых успешных испытаниях его системы предварительного охлаждения воздуха, проходящего по воздухозаборнику при сверхзвуковом полете.

Экономика ЛУКОЙЛ присматривается к удобрениям По мнению господина Лобазова, интерес нефтекомпании, у которой нет активов в удобрениях, «выглядит достаточно странно, несмотря на то что основной компонент производства аммиака — природный газ, а развитие газохимии в целом входит в стратегию ЛУКОЙЛа».

Шоу-бизнес Лидера Rammstein напрямую спросили о романе с Лободой Журналисты решили перестать гадать о возможном романе певицы Светланы Лободы и лидера Rammstein Тилля Линдеманна и «в лоб» спросили певца об этом.

Политика Порошенко назвал себя русскоязычным Украинский президент Петр Порошенко заявил, что считает себя русскоязычным.

Футбол Дембеле оштрафован за захламленность арендованного в Дортмунде дома Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле оштрафован немецким судом за то, что сдал арендованный в Дортмунде дом в ненадлежащем состоянии.

Шоу-бизнес Дочь Моники Беллуччи забрала у мамы контракт с Dolce & Gabbana Съемки рекламной кампании (Дева представит новый аромат Dolce & Gabbana) прошли в живописном городке Равелло в минувшие выходные.

Политика Немцы в ПАСЕ ответили руганью на вопрос украинцев о России Руководитель делегации Германии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Андреас Ник отреагировал недопустимыми ругательствами на вопрос украинских депутатов о России.

Футбол Возобновляется футбольная Лига чемпионов В 1999 году легендарный Алекс Фергюсон выиграл с «МЮ» чемпионат и Кубок Англии, а также Лигу Чемпионов.