Футбол

Головин рассказал, что футболистам «Монако» нельзя играть в казиноСпорт-Экспресс вчера в 13:53

Полузащитник "Монако" Александр Головин рассказал о запретах, которые накладывает клуб на футболистов. В частности, им нельзя по контракту играть в казино.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Головин рассказал о странных русских в Монако

Lenta.ru00:50

Монако vs Калтан: футболист Александр Головин рассказал, чем кузбасский город лучше Европы

ВашГород.ру00:20

Головин: «Попробуем остановить Мбаппе. Если нет, то придётся стрелять»

Sport.ruвчера в 14:14

Был ли Головин в скандально известном ночном клубе в Монако? Отвечает футболист

Спорт-Экспрессвчера в 14:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 01:07, Ашберн
Общество

Росгвардия ответила на видеообращение ветеранов ОМОНа к Путину

Обновлено вчера в 14:58
Происшествия

В Приамурье девушка покормила медведя и лишилась руки

На одной из турбаз, расположенных возле Благовещенска, бурый медведь напал на 27-летнюю девушку и нанес ей многочисленные травмы.
Обновлено вчера в 23:39
Происшествия

У плотины в Челябинске насмерть сбили мужчину

Автомобиль KIA сбил мужчину, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу. От полученных травм пешеход погиб на месте.
Обновлено в 00:05
Кино

Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище

Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено вчера в 08:59
Хоккей

«Авангард» вышел в финал Кубка Гагарина

Счёт в серии — 4:2 в пользу «Авангарда», команда выиграла Восточную конференцию КХЛ и встретится в финале с победителем Запада, который определится в седьмом матче серии ЦСКА — СКА.
Обновлено вчера в 14:29
Здоровье

Росздравнадзор просит Генпрокуратуру проверить свердловских чиновников

В регионе завершилась внеплановая проверка ведомства Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) подвела итоги внеплановых проверок в Свердловской области.
Обновлено вчера в 12:47
Происшествия

В Красноярске закрыли подпольные мастерские по изготовлению оружия

Подпольные мастерские по изготовлению оружия обнаружены и закрыты в Красноярске.
Обновлено в 01:04
Шоу-бизнес

Татьяна Судец рассказала об убийстве сына

Обновлено вчера в 15:29
Происшествия

У Александра Шестуна забрали все

Красногорский городской суд обратил в доход государства имущество на сумму более 10,4 млрд рублей, принадлежавшее бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну, а также его родственникам и доверенным лицам.
Обновлено вчера в 10:28
Происшествия

Полиция в Мытищах нашла четверых детей в захламленной квартире

Обновлено вчера в 16:35
Происшествия

Доклад Чайки: в «Роскосмосе» и «Ростехе» похищено более 1,6 миллиарда

Из доклада следует, что на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.
Обновлено вчера в 21:53
Экономика

Всемирный банк зафиксировал рекордный объем перевода денег мигрантами

Исследование опубликовано на сайте ВБ. Отмечается, что $529 млрд мигранты перевели в страны с низким и средним уровнем дохода.
Обновлено в 00:21
Общество

Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» признала вину в мошенничестве

Хаффман, сыгравшая в сериале «Отчаянные домохозяйки», обвиняется в выплате $15 тыс. при сдаче ее дочерью вступительного экзамена.
Обновлено в 00:57
Кино

В США скончался актер Сеймур Кэссел

По словам сына актера Мэтта Кэссела, его отец ушел из жизни в воскресенье из-за осложнений, вызванных болезнью Альцгеймера.
Обновлено вчера в 23:25
Политика

Порошенко назвал себя русскоязычным человеком

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что является русскоязычным человеком.
Обновлено вчера в 17:33
Армия и оружие

В США не исключили санкций против Египта за закупку Су-35

Египет и другие страны, которые планируют закупить российское вооружение, должны помнить о возможных последствиях применения закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).
Обновлено вчера в 22:59
Политика

Немцы в ПАСЕ ответили руганью на вопрос украинцев о России

Руководитель делегации Германии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Андреас Ник отреагировал недопустимыми ругательствами на вопрос украинских депутатов о России.
Обновлено вчера в 11:42
Происшествия

Макгрегор подрался в баре в Ирландии

Обновлено вчера в 12:26
Политика

В Кремле прокомментировали готовность Зеленского к диалогу с Путиным

Как сообщало ИА REGNUM, о своей готовности к встречам и переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным в случае победы на президентских выборах претендент на высший руководящий пост Украины Владимир Зеленский заявлял неоднократно.
Обновлено вчера в 07:16
Здоровье

Минздрав назвал регионы России, где дети чаще болеют раком

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на news.vse42.ru, в эти регионах отмечена заболеваемость 20 человек на 100 тыс. детей.
Обновлено вчера в 15:58
Политика

Глава ДНР заявил, что Донбасс идет к «полноправному членству» в России

Глава ДНР Денис Пушилин в интервью телеканалу "Юнион" заявил, что главная цель Донбасса заключается в "возвращении на Родину полноправным членом".
Обновлено вчера в 21:26
Экономика

МТС начала переговоры о покупке онлайн-кинотеатра ivi.ru

Крупнейший оператор сотовой связи в России МТС ведет переговоры о покупке лидера в сегменте онлайн-кинотеатров — ivi.ru, рассказали РБК два источника на телекоммуникационном рынке, топ-менеджер одного из видеосервисов, а также источник на венчурном рынке.
Обновлено в 00:00
Происшествия

Власти Китая закроют ряд предприятий после взрыва на химзаводе

Обновлено в 00:25
Происшествия

Суд отклонил апелляцию на приговор экс-главе Сахалина Хорошавину

Обновлено в 00:41
Происшествия

Следовавший из Москвы в Новосибирск самолёт вынужденно сел в Уфе

Обновлено вчера в 23:46
Общество

На Дальнем Востоке обнаружили предприятия-фантомы по продаже икры

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Приморскому краю и Сахалинской области выявило пять новых предприятий-фантомов, торгующих красной икрой в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), сообщается 9 апреля на сайте ведомства.
Обновлено в 00:40
Политика

В конгрессе США заявили об усталости от антироссийских санкций

Республиканец Марко Рубио, сенатор от штата Флорида, признал, что американские законодатели устали от санкций против России.
Обновлено вчера в 03:45
Финансы

Золотовалютные резервы России достигли максимального значения

Объем золотовалютных запасов России по состоянию на 1 апреля 2019 года вырос до рекордного показателя с марта 2014 года — до $ 487,8 миллиарда.
Обновлено вчера в 16:40
Гаджеты

В России начались продажи восстановленных iPhone с неактивным Touch ID

На восстановленные смартфоны и планшеты с неактивным Touch ID, как и на другие гаджеты от SmartPrice, распространяется трехмесячная гарантия.
Обновлено вчера в 06:45
Шоу-бизнес

Стильный Евгений Петросян вышел в свет с Татьяной Брухуновой

Муза юмориста поработала над его имиджем. Евгений Петросян доказывает на собственном примере: одеваться стильно можно в любом возрасте.
Обновлено вчера в 02:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Головин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник французского клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное