Футбол

Головин рассказал, что его злитЕвро-футбол.ру 11:17

Полузащитник "Монако" Александр Головин ответил на вопросы женской сборной России.
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Головин рассказал, что его злит

Евро-футбол.ру11:17

Головин: «Злюсь из-за плохого судейства и выпадаю из игры. Пытаюсь с этим бороться»

Sport24.ru10:34

Александр Головин: «Плохое судейство может быстро разозлить, выпадаю из игры. Пытаюсь с этим бороться»

Sports.ru10:55

Александр Головин: «Меня может разозлить плохое судейство»

Спорт-Экспресс10:14
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 12:47, Ашберн
Единоборства

Оршуш завоевала золото в женской борьбе на чемпионате Европы

Обновлено в 11:45
Общество

Декларация Арашукова за 2018 год не появилась на сайте Совфеда

Декларация о доходах задержанного ранее Рауфа Арашукова, отстраненного от работы сенатора, за 2018 год не появилась на сайте Совета Федерации РФ вместе с данными о доходах коллег.
Обновлено в 11:20
Технологии

Роскомнадзор предупредил об опасности бесплатного просмотра «Игры престолов»

Роскомнадзор (РКН) предупредил россиян об опасности просмотра нового сезона сериала "Игра престолов" на бесплатных онлайн-ресурсах.
Обновлено в 12:20
Происшествия

Легкомоторный самолет упал на Кубани

В Отрадненском районе Кубани упал частный легкомоторный самолет.
Обновлено в 08:47
Общество

Связанный с Пригожиным поставщик питания в школы попал под ликвидацию

По данным СПАРК, телефон «СП Конкорд» совпадает с номерами восьми других юридических лиц, а также ранее он совпадал с номерами поставщика питания в санатории и в московские школы.
Обновлено в 10:29
Футбол

Нико Ковач: «Левандовский и Коман не будут оштрафованы за драку»

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач подтвердил, что нападающие Роберт Левандовский и Кингсли Коман подрались на тренировке мюнхенского клуба.
Обновлено в 09:34
Спорт

Самарин с ошибками исполнил произвольную программу на командном ЧМ

Обновлено в 06:23
Армия и оружие

НАТО помогла российским бомбардировщикам в Черном море

Обновлено в 07:09
Политика

Кадыров призвал простить Чечне долги за газ

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале прокомментировал решение Верховного суда республики об отмене списания с населения задолженности за газ.
Обновлено вчера в 19:04
Авто

Раскрыты ключевые особенности «Русского Прадо» от УАЗ

От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.
Обновлено в 11:44
Футбол

Крылья Советов — Рубин 1:0 (2-й тайм)

Тренерский штаб «Крыльев Советов» во главе с Миодрагом Божовичем назвал стартовый состав на матч 23-го тура РПЛ против казанского «Рубина».
Обновлено в 10:34
Общество

Снимок российского фотографа признан одним из лучших за 2018 год

Обновлено в 02:44
Авто

На Красной площади заметили кабриолеты Aurus

На Красной площади в Москве проходит репетиция Парада Победы, в которой принимают участие два кабриолета Aurus.
Обновлено вчера в 10:32
Технологии

Tmall начнет продажу в России медицинских товаров и лекарств

Tmall начнет продажу в России медицинских товаров и лекарств Платформа Tmall китайской компании AliExpress запускает в России продажу медицинских товаров и косметики, к которым планирует добавить и безрецептурные лекарства.
Обновлено вчера в 17:45
Футбол

«Ростов» выпустил специальные кружки к матчу со «Спартаком»

«Ростов» на своем поле примет «Спартак» в матче 23-го тура чемпионата России.
Обновлено в 12:21
Политика

Меркель объяснила визит Порошенко

Обновлено в 10:25
Авто

АвтоВАЗ прекратит поставки автомобилей Lada в Евросоюз

Обновлено вчера в 17:20
Политика

У Киева есть план «Б» на случай прекращения транзита газа — Гройсман

У Киева есть план «Б» на случай, если Россия прибегнет к другим действиям по поводу транзита газа, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
Обновлено в 07:17
Политика

Коммунист Зюганов оказался самым богатым лидером фракций Госдумы

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов оказался самым богатым среди глав фракций Госдумы по уровню дохода за 2018 год, в прошлом году он заработал 7,9 млн рублей, следует из сведений о доходах и имуществе депутатов нижней палаты парламента.
Обновлено в 11:51
Политика

Зеленский приехал во дворец на встречу с Макроном

Обновлено в 09:31
Культура

Россия и Белоруссия подписали план культурного сотрудничества

РФ и Белоруссия подписали план культурного сотрудничества, подписи под документами поставили министры культуры двух стран Владимир Мединский и Юрий Бондарь, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:30
Интернет

В WhatsApp появится новая функция

Разработчики мессенджера WhatsApp начали тестировать новую функцию, которая даст пользователям возможность отключать уведомления из групповых чатов.
Обновлено в 02:28
Политика

ФСБ попросили разобраться с белорусской контрабандой

Россельхознадзор обратился в ФСБ и Министерство транспорта с просьбой о пресечении серых схем поставок животноводческой продукции из Белоруссии, сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:17
Космос

NASA сравнило близнецов для проверки теории о старении в космосе

Сделали это специалисты, чтобы проверить насколько правдива теория о старении в космосе.
Обновлено в 03:28
Хоккей

«Вашингтон» с победы стартовал в розыгрыше плей-офф, Овечкин забил

Благодаря усилиям своих лидеров «Кэпиталз» уже к первому перерыву трижды пробил голкипера «Харрикейнз» Петра Мразека, и все три шайбы были на счету главных аксакалов «столичных» — Никласа Бекстрёма и Александра Овечкина.
Обновлено в 00:15
Политика

Матвиенко объяснила позицию России по возвращению в ПАСЕ

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что делегация России не вернётся к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), так как в организации пока остаётся возможность её дискриминации.
Обновлено в 06:38
Космос

Гавайский лингвист дал имя чёрной дыре

Профессор Гавайского университета Ларри Кимура присвоил имя чёрной дыре в галактике М87, первый снимок которой был получен благодаря международному проекту Event Horizon Telescope.
Обновлено в 11:37
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли задумала вернуть Брэда Питта

Анджелина Джоли затягивает бракоразводный процесс, так как хочет вернуть Брэда Питта в семью.
Обновлено в 08:15
Политика

Путин заявил, что призыв в армию уходит в прошлое

Обновлено в 08:01
Спорт

Мамаев не смог сдержать радости от показаний свидетеля-болельщика

Обновлено в 09:29
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Александр Головин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник французского клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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