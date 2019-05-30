Футбол

Головин пропустит старт нового сезона во ФранцииBookmaker-ratings.ru 04:03

Как сообщает пресс-служба профессиональной футбольной лиги, за перебор карточек первый тур нового сезона пропустят также Юлиан Дракслер («ПСЖ»), Кристофер Жюльен («Тулуза»), Казимир Нинга («Кан»), Отавиу («Бордо») и Лоик Реми («Лилль»).
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Головин дисквалифицирован на один матч чемпионата Франции

Советский спорт02:33

Головин не поможет «Монако» в первом матче нового сезона чемпионата Франции

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Головин пропустит первый матч нового сезона во Франции

Спорт-Экспресс00:32

Головин пропустит первый матч нового сезона во Франции

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Головин пропустит первый матч нового сезона во Франции

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Головина наказали дисквалификацией во Франции

Sport.ru03:43

Головин пропустит первый матч нового сезона в чемпионате Франции

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Появилось видео ракетного удара Су-34

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Происшествия

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По данным агентства, Airbus A320 совершил вынужденную посадку из-за неисправности. Как отмечается, самолет выполнял рейс Москва - Грозный.
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Происшествия

Фонтан в центре Калининграда забил зеленым антифризом

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Общество

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В Пензенской области родителей выпускников возмутило отсутствие дверей в туалетах во время сдачи школьниками ЕГЭ, пишет Российская газета.
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Обновлено в 00:54
Общество

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Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Транспорт

РЖД отрицает повышение цен на билеты в плацкарт

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Авто

Официально: завод Haval в России запускает производство

Пресс-служба Haval заявила о том, что производство на новом заводе в Тульской области стартует 5 июня.
Обновлено в 05:08
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Опрос местных жителей о месте под строительство храма святой Екатерины в Екатеринбурге завершен.
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Политика

Путин внес в Госдуму законопроект о приостановлении действия ДРСМД

"Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект федерального закона о приостановлении Российской Федерацией действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", - сказал спикер.
Обновлено в 04:35
Наука

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Употребление литра энергетических напитков за короткое время приводит к нарушениям в работе сердца.
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Футбол

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Два лондонских клуба «Арсенал» и «Челси» сыграют в финале Лиги Европы. Матч пройдёт 29 мая в Баку на 70-тысячном стадионе «Олимпийский».
Обновлено вчера в 05:48
Экономика

Россияне взяли рекордный объем автокредитов

Самое большое количество выданных автокредитов в апреле взяли жители Москвы (7,6 тысячи), Санкт-Петербурга (5,7 тысячи), Московской области (5,4 тысячи), а также в Республиках Татарстан (4,7 тысячи) и Башкортостан (4,1 тысячи).
Обновлено в 03:32
Армия и оружие

На Украине разбился военный вертолёт Ми-8

На северо-западе Украины в Ровенской области разбился вертолёт Ми-8.
Обновлено в 05:37
Общество

Срывом ЕГЭ в Иванове заинтересовалась прокуратура

Позором на всю Ивановскую область обернулась накануне сдача ЕГЭ по математике в двух школах г. Иваново: № 8 и № 22.
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Обновлено в 04:41
Кино

Вышел первый трейлер фильма «Щегол» с Николь Кидман

Компания Warner Bros выложила в Сеть трейлер фильма "Щегол", снятого на основе бестселлера Донны Тартт.
Обновлено вчера в 13:49
Авто

Серийный аналог Hyundai Creta от Kia получил имя Seltos

Новый компактный кроссовер KIA, который приедет в Россию в 2020 году в качестве прямого конкурента Hyundai Creta, назвали KIA Seltos.
Обновлено в 00:22
Общество

Когда ждать пик ненастья в Москве, рассказали синоптики

Обновлено в 03:58
Кино

«Чернобыль» опередил по популярности «Игру престолов» по версии IMDb

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Бросившая умирать свою дочь петербурженка отказалась от других детей

Жительница Петербурга, которая оставила свою 7-месячную дочь умирать в частном доме, оказалась многодетной матерью.
Обновлено в 05:46
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В КБР 12 офицеров МВД задержаны по делу о взятках в 42 млн рублей

Обновлено в 05:40
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«Реал» планирует продать игроков на € 300 млн

"Реал" собирается заработать на продаже своих игроков более 300 миллионов евро, а затем потратить всю эту сумму на усиление своего состава.
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Политика

Зеленский созывает Совбез Украины

Президент Украины Владимир Зеленский впервые после вступления в должность созывает Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) страны, следует из сообщения пресс-службы украинского лидера.
Обновлено вчера в 13:39
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За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя

Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров.
Обновлено вчера в 15:47
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Александр Головин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник французского клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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