Футбол
Головин пропустит старт нового сезона во ФранцииBookmaker-ratings.ru 04:03
Как сообщает пресс-служба профессиональной футбольной лиги, за перебор карточек первый тур нового сезона пропустят также Юлиан Дракслер («ПСЖ»), Кристофер Жюльен («Тулуза»), Казимир Нинга («Кан»), Отавиу («Бордо») и Лоик Реми («Лилль»).
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Политика
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Обновлено вчера в 08:29
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Пресс-служба Haval заявила о том, что производство на новом заводе в Тульской области стартует 5 июня.
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Обновлено в 04:10
Политика
Путин внес в Госдуму законопроект о приостановлении действия ДРСМД
"Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект федерального закона о приостановлении Российской Федерацией действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", - сказал спикер.
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Употребление энергетиков приводит к нарушениям работы сердца
Употребление литра энергетических напитков за короткое время приводит к нарушениям в работе сердца.
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Футбол
«Арсенал» и «Челси» сыграют в Баку в финале Лиги Европы
Два лондонских клуба «Арсенал» и «Челси» сыграют в финале Лиги Европы. Матч пройдёт 29 мая в Баку на 70-тысячном стадионе «Олимпийский».
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На Украине разбился военный вертолёт Ми-8
На северо-западе Украины в Ровенской области разбился вертолёт Ми-8.
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Позором на всю Ивановскую область обернулась накануне сдача ЕГЭ по математике в двух школах г. Иваново: № 8 и № 22.
Обновлено в 04:47
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Обновлено вчера в 13:49
Авто
Серийный аналог Hyundai Creta от Kia получил имя Seltos
Новый компактный кроссовер KIA, который приедет в Россию в 2020 году в качестве прямого конкурента Hyundai Creta, назвали KIA Seltos.
Обновлено в 00:22
Общество
Когда ждать пик ненастья в Москве, рассказали синоптики
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Обновлено в 03:13
Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский впервые после вступления в должность созывает Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) страны, следует из сообщения пресс-службы украинского лидера.
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