Футбол
Александр Головин не сыграет в первом туре нового чемпионата ФранцииВести.Ru 01:18
Полузащитник "Монако" Александр Головин не сможет помочь своей команде в матче первого тура нового чемпионата Франции. Российский футболист пропустит встречу из-за предупреждения. В матче последнего тура с "Ниццей" Головин получил предупреждение, ставшее для него третьим в последних десяти встречах.
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Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
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