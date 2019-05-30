Головин пропустит первый матч нового сезона в чемпионате ФранцииЧемпионат 02:10

Полузащитник «Монако» Александр Головин пропустит первый матч нового сезона в чемпионате Франции. Российский футболист дисквалифицирован за перебор жёлтых карточек в последних встречах прошедшего сезона, сообщает пресс-служба профессиональной футбольной лиги.

Головин пропустит первый матч нового сезона в чемпионате Франции

Происшествия Катер с туристами затонул в Будапеште после столкновения с теплоходом На реке Дунай в столице Венгрии в Будапеште затонул туристический катер. Жертвами кораблекрушения стали как минимум семь человек.

Политика ВЦИОМ объяснил Кремлю падение рейтинга доверия Путину Накануне ВЦИОМ опубликовал результаты опроса россиян, показавшие снижение личного рейтинга доверия к Владимиру Путину до исторически минимального значения — 31,7%. При этом деятельность президента России как института государственной власти одобряют 65,8% опрошенных.

Политика Канцлером Австрии впервые назначена женщина Переходное правительство Австрии возглавила судья Бригитте Бирляйн. Она стала первой женщиной-канцлером в истории государства.

Авто На продажу выставили автомобиль BMW E30 M3 1989 года выпуска На продажу выставили автомобиль BMW E30 M3, выпущенный в 1989 году, по цене в 36 тысяч долларов.

Общество Мэр Анапы отменил шоу Анастасии Волочковой за деньги из казны Глава администрации города Анапа Юрий Поляков поручил отменить процедуру электронных торгов, предполагающую закупку услуги "по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой" во время открытия курортного сезона-2019.

Политика Украина ввела санкции против российских археологов за раскопки в Крыму Украинские власти ввели санкции против 28 российских научных и музейных учреждений за несогласованные археологические раскопки в Крыму.

Происшествия Полиция Петербурга в ходе облавы задержала более 200 мигрантов В результате масштабного рейда полиции в районные суды Санкт-Петербурга поступило более 200 дел об административных правонарушениях.

Финансы ЦБ увидел риски ужесточения санкций против России По данным ЦБ, устойчивость экономики России к внешним вызовам в последние годы повысилась, однако стагнация доходов россиян может негативно сказаться на качестве потребкредитов.

Происшествия Школьница скончалась на ЕГЭ по математике В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".

Футбол ЦСКА начнет подготовку к новому сезону 15 июня Футболисты московского ЦСКА начнут подготовку к новому сезону чемпионата России 15 июня, сообщается на сайте армейского клуба.

Футбол Дзюба может перейти в английскую Премьер-лигу Как известно, после чемпионата мира у Артема была возможность уехать в один из европейских клубов, насколько я помню, это был английский клуб, однако этого не произошло, и Дзюба тогда эмоционально высказался по поводу агентов, точнее, агента, который занимался его переходом и который его обманул.

Экономика Суд признал банкротом бывшего владельца российского Forbes Арбитражный суд Москвы признал банкротом бизнесмена Александра Федотова, который до осени прошлого года владел российской версией журнала Forbes, передает RNS.

Политика Рада отказалась отправлять Гройсмана в отставку Верховная рада Украины отказалась отправлять премьер-министра Владимира Гройсмана в отставку.

Спорт Оппонент Друзя назвал его извинения неискренними Илья Бер назвал извинения Александра Друзя, которого он уличал в попытке подкупа за выигрыш, неискренними.

Происшествия В Башкирии разыскивается кассир, укравшая из банка 23 млн рублей 36-летняя Луиза Хайруллина вынесла 23 млн рублей из кассы «Россельхозбанка» в Салавате и скрылась.

Кино Сын Рамзана Кадырова снялся в турецком сериале Сын главы Чечни Рамзана Кадырова сыграл в популярном турецком сериале «Воскресший Эртугрул».

Происшествия Бастрыкин поручил проверить фотосессию у памятника в Новороссийске Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с фотосессией у памятника участникам Великой отечественной войны в Новороссийске.

Экономика «Лукойл» выполнил buyback на 90% "Лукойл" выполняет программу по обратному выкупу акций с рынка ускоренными темпами, может рассмотреть параметры нового выкупа после августа.

Экономика Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев Правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных граждан и россиян.

Общество Британская королева сменила придворного поэта Новым поэтом-лауреатом стал Саймон Армитидж Королева Великобритании Елизавета II сменила поэта-лауреата.