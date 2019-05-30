Футбол
Головин пропустит первый матч нового сезона в чемпионате ФранцииЧемпионат 02:10
Полузащитник «Монако» Александр Головин пропустит первый матч нового сезона в чемпионате Франции. Российский футболист дисквалифицирован за перебор жёлтых карточек в последних встречах прошедшего сезона, сообщает пресс-служба профессиональной футбольной лиги.
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 10:32, Ашберн
Футбол
Серхио Рамос решил остаться в «Реале»
Обновлено в 09:50
Происшествия
Столкновение прогулочных катеров в Будапеште попало на видео
В Сети появилось видео аварии с прогулочным катером на Дунае.
Обновлено в 04:53
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Наука
В Физтехе создали конкурента светодиодным лампочкам
Увеличенное изображение излучающего катода, изготовленного из углеволокна (b). / ©Пресс-служба МФТИ, фото предоставлено авторами исследования Второе достижение ученых физтеха — им удалось сконструировать компактный источник питания для автокатодной катодолюминесцентной лампочки, обеспечивающий необходимые для эффективной эмиссии электронов киловольты.
Обновлено в 05:59
Экономика
Доля убыточных организаций в РФ в I квартале снизилась до 34,8%
Доля убыточных организаций в РФ в первом квартале снизилась на 0,1 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 34,8%, сообщает Росстат.
Обновлено в 09:11
Здоровье
Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
Обновлено вчера в 15:10
Транспорт
Билеты в плацкарт подорожали в два раза
Обновлено в 03:04
Политика
Экс-министр экономики Украины предупредил об опасности дефолта
По мнению бывшего министра экономики Украины Виктора Суслова, страна движется к катастрофе, связанной с дефолтом.
Обновлено в 02:57
Наука
Употребление энергетиков приводит к нарушениям работы сердца
Употребление литра энергетических напитков за короткое время приводит к нарушениям в работе сердца.
Обновлено в 00:40
Происшествия
Суд 13 июня проверит законность приговора Мамаеву и Кокорину
Мосгорсуд 13 июня рассмотрит апелляционные жалобы адвокатов и представление прокурора на приговор полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, нападающему "Зенита" Александру Кокорину, его брату Кириллу и их приятелю футболистов Александру Протасовицкому по делу о драках, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.
Обновлено в 04:36
Политика
Зеленский устроил скандал с журналисткой из-за квартиры
Украинский лидер Владимир Зеленский устроил скандал с журналисткой телеканала «Прямой».
Обновлено в 10:08
Политика
Саакашвили приземлился на Украине
Михаил Саакашвили вернулся в Незалежную на следующий же день после того, как глава государства Владимир Зеленский вернул ему украинское гражданство.
Обновлено вчера в 11:59
Экономика
Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам
Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15
Политика
ВЦИОМ объяснил Кремлю падение рейтинга доверия Путину
Накануне ВЦИОМ опубликовал результаты опроса россиян, показавшие снижение личного рейтинга доверия к Владимиру Путину до исторически минимального значения — 31,7%. При этом деятельность президента России как института государственной власти одобряют 65,8% опрошенных.
Обновлено в 08:43
Экономика
Иностранные инвесторы дали РФПИ $2 млрд на искусственный интеллект
РФПИ привлек эти деньги от партнеров из крупных суверенных фондов и глобальных корпораций стран Ближнего Востока и Азии, сообщил представитель РФПИ.
Обновлено вчера в 17:21
Происшествия
Чеченского киллера оправдали после заступничества Кадырова
Свердловский суд вынес оправдательный приговор чеченцу Мовсуру Хасаеву, которого обвиняли в убийстве криминального авторитета в Екатеринбурге.
Обновлено в 10:10
Общество
В Генпрокуратуре предложили проверять детей на склонность к наркотикам
Несовершеннолетних нужно проверять на склонность к употреблению наркотиков, считают в Генпрокуратуре РФ.
Обновлено в 10:07
Авто
Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»
Lada Granta стала базой для автодома. Одна из столичных компаний собрала выставочный образец такого автокемпера.
Обновлено в 09:04
Кино
Сын Рамзана Кадырова снялся в турецком сериале
Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам снялся в турецком сериале «Воскресший Эртугрул», сообщил глава администрации Шалинского муниципального района Турпал-Али Ибрагимов.
Обновлено в 07:38
Футбол
Роналдо заявил, что удивлён тренерской карьере Зидана
Экс-нападающий мадридского «Реала» Роналдо был удивлён результатам бывшего одноклубника Зинедина Зидана в качестве главного тренера королевского клуба.
Обновлено в 09:15
Спорт
Обидчик Друзя назвал его покаяние неискренним
Искренним Бер покаяние не считает.
Обновлено в 09:52
Армия и оружие
Минобороны модернизирует самолеты «Судного дня»
Обновлено в 10:19
Шоу-бизнес
В Сети раскритиковали ноги Наташи Королевой в коротком платье
На эфир Королева надела обтягивающее платье пудрового цвета, не скрывающее ее стройные ноги.
Обновлено вчера в 15:07
Кино
«Чернобыль» назван самым популярным сериалом в истории
Обновлено в 08:57
Авто
На аукционе продадут новый MG Metro 6R4 из 80-х
Фактически новый MG Metro 6R4 выставят на торгах Silverstone Classic, которые пройдут с 26 по 28 июля этого года в Великобритании.
Обновлено в 09:06
Происшествия
Бастрыкин поручил проверить «кровавую» фотосессию у мемориала ВОВ
Александр Бастрыкин обратил внимание на сюжет НТВ о «кровавой» фотосессии у мемориала, возведенного в память о защитниках Новороссийска во время Великой Отечественной.
Обновлено в 10:10
Космос
Космонавты забрали провисевшее в космосе 10 лет полотенце
Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работ в открытом космосе забрали полотенце, провисевшее снаружи Международной космической станции десять лет.
Обновлено вчера в 14:55
Происшествия
СК задержал двух своих сотрудников по подозрению в коррупции
Следственный комитет (СК) задержал двух сотрудников своего транспортного управления по подозрению в коррупции, говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 09:03