Головин пропустит первый матч нового сезона в чемпионате ФранцииЧемпионат 02:10

Полузащитник «Монако» Александр Головин пропустит первый матч нового сезона в чемпионате Франции. Российский футболист дисквалифицирован за перебор жёлтых карточек в последних встречах прошедшего сезона, сообщает пресс-служба профессиональной футбольной лиги.

Головин пропустит первый матч нового сезона в чемпионате Франции

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