Футбол

Головин пропустит первый матч нового сезона в чемпионате ФранцииЧемпионат 02:10

Полузащитник «Монако» Александр Головин пропустит первый матч нового сезона в чемпионате Франции. Российский футболист дисквалифицирован за перебор жёлтых карточек в последних встречах прошедшего сезона, сообщает пресс-служба профессиональной футбольной лиги.
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Головин пропустит первый матч нового сезона во Франции

Спорт-Экспресс00:32

Головин не поможет «Монако» в первом матче нового сезона чемпионата Франции

Sport24.ru02:24

Головин пропустит первый матч нового сезона в чемпионате Франции

Чемпионат02:10

Головин пропустит первый матч нового сезона во Франции

Sportbox.RU01:00

Головин пропустит первый матч нового сезона во Франции

Матч ТВ01:00

Головина наказали дисквалификацией во Франции

Sport.ru03:43

Головин дисквалифицирован на один матч чемпионата Франции

Советский спорт02:33
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 10:32, Ашберн
Футбол

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Российский футболист
Российский футболист, полузащитник французского клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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