Футбол
Головин пропустит первый матч нового сезона чемпионата ФранцииProstoProSport 02:20
Полузащитник «Монако» Александр Головин не сыграет на старте чемпионата Франции сезона-2019/20. Россиянин получил дисквалификацию из-за перебора желтых карточек. В последних 10 играх он получил три предупреждения.
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 07:27, Ашберн
Армия и оружие
Пентагон планирует вооружить новейший бомбардировщик ядерными ракетами
Создаваемый в США перспективный стратегический бомбардировщик В-21 планируется оснастить новейшими ядерными ракетами LSRO, пишет портал Warrior Mawen.
Обновлено в 02:59
Происшествия
В Башкирии объявлена в розыск кассир, укравшая из банка 23 млн рублей
По версии правоохранителей, 35-летняя кассир из Салавата Луиза Хайруллина украла из кассы "Россельхозбанка" 23 млн рублей.
Обновлено в 03:56
Авто
На выставке Opel-Treffen 2019 показали концептуальную «Зафиру»
В минувшие выходные в Германии состоялась выставка Opel-Treffen 2019.
Обновлено в 02:40
Происшествия
Погибшей на ЕГЭ школьнице советовали не сдавать экзамен
Выпускнице, скончавшейся на едином государственном экзамене по математике в Чебоксарах, настоятельно советовали не сдавать ЕГЭ.
Обновлено вчера в 10:16
Армия и оружие
Ради НАТО Украина упразднит прапорщиков
На Украине Верховная рада одобрила в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы", предусматривающий изменение системы званий в ВС страны.
Обновлено в 07:06
Музыка
Составлен рейтинг лучших песен всех времён
Портал 24/7 Wall Street составил список из ста лучших песен в истории человечества, основываясь на данных о продажах композиции, появлениях в хит-парадах и количестве каверов.
Обновлено в 07:10
Здоровье
Врачи рассказали об опасности утреннего кофе
Привычка каждый день пить утром кофе может пагубно отразиться на здоровье.
Обновлено в 02:01
Политика
Лавров прокомментировал военную активность России на Курилах
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя озабоченность Японии в связи с военной активностью России на Южных Курилах, напомнил, что российские вооруженные силы работают на своей территории.
Обновлено в 06:29
Футбол
Агент Роналду займется будущим Дзюбы
Португальский агент Жорже Мендеш попытается организовать трансфер российского форварда «Зенита» Артема Дзюбы в один из клубов Английской премьер-лиги (АПЛ).
Обновлено в 07:01
Транспорт
Московское метро решили оставить в Москве
Обновлено в 05:14
Общество
Мировые автоконцерны пожаловались в ФСБ на работу судов в России
По данным РБК, жалобы на работу судей направлены в Совет по противодействию коррупции при президенте России, ФСБ, генпрокурору Юрию Чайке и в Высшую квалификационную коллегию судей.
Обновлено 28 мая в 07:49
Политика
Депутат ненецкого парламента от КПРФ заявила о нелюбви к России
Депутат регионального парламента Ненецкого автономного округа от КПРФ Ольга Карпова заявила, что не любит Россию, но никогда не бывала за границей.
Обновлено в 05:50
Политика
В Лондоне стало больше российских дипломатов
В январе в российском посольстве в Великобритании работали 40 дипломатов, сейчас их стало 44.
Обновлено в 05:38
Религия
В Екатеринбургской епархии заявили о нехватке храмов в городе
Жители Екатеринбурга предложили 53 площадки для строительства храма Святой Екатерины, потому что в городе не хватает церквей.
Обновлено в 07:02
Политика
Рада отказалась отправить Гройсмана в отставку
Проект постановления об отставке Гройсмана был внесен в парламент 29 мая, после того как его одобрил комитет правовой политики и правосудия.
Обновлено в 06:29
Космос
Космонавты забрали провисевшее в космосе 10 лет полотенце
Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работ в открытом космосе забрали полотенце, провисевшее снаружи Международной космической станции десять лет.
Обновлено вчера в 14:55
Энергетика
Украинцев предупредили о росте цен на бензин из-за России
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предупредил о возможном увеличении цен на бензин из-за ограничений на экспорт нефтепродуктов из России.
Обновлено вчера в 22:38
Происшествия
Пропавшая без вести Наталья Платунова найдена убитой
Обновлено в 07:00
Общество
В Италии умерла собака, прожившая у могилы хозяина 10 лет
В итальянском поселении Панца, расположенном на острове Искья, скончалась собака Николетта, которая свыше десять лет прожила возле могилы своего хозяина.
Обновлено в 03:02
Футбол
«Чайка» получила лицензию для выступления в ФНЛ
Футбольный клуб «Чайка» получил лицензию, которая позволит команде в следующем сезоне выступать в ФНЛ, об этом сообщает сайт команды.
Обновлено в 06:35
Политика
Тимошенко призвала начать переговоры с РФ с «чистого листа»
Украине следует начать переговоры с Россией с «чистого листа», считает лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
Обновлено в 06:27
Авто
Показали фото обновленного Renault Duster для России
Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.
Обновлено вчера в 10:08
Общество
IKEA продает гостиные из «Друзей» и «Симпсонов»
IKEA представила рекламную кампанию, в которой построила гостиные, представляющие собой точные копии комнат из "Друзей", "Симпсонов" и "Очень странных дел".
Обновлено в 04:27
Происшествия
Пожарные в «Зимней вишне» отказались от помощи клоуна
Обновлено в 06:31
Шоу-бизнес
Рита Дакота рассказала, как тренирует интимные мышцы
Двадцатидевятилетняя певица Рита Дакота выложила в своем Instagram откровенный пост, в котором призвала женщин не смущаться посещать секс-тренинги и тренировать интимные мышцы.
Обновлено в 05:25
Происшествия
Появилось видео опрокинувшегося вместе с детьми батута в Улан-Удэ
Батут перед торговым центром в Октябрьском районе перевернулся 30 мая. Пострадали четверо детей от двух до семи лет.
Обновлено в 06:46
Технологии
Первый российский квантовый телефон нашли на Amazon за 14 тысяч рублей
На площадке Amazon IP-телефон GXV3375 (от американского производителя Grandstream) стоит 192,85 евро (около 14 тысяч рублей).
Обновлено в 04:11
Энергетика
«Газпром» обжаловал арест активов в Люксембурге
15 апреля 2019 года «Газпром» подал в суд Люксембурга иск об оспаривании ареста, а 24 мая обратился в апелляционный суд.
Обновлено в 05:23