Футбол

Головин пропустит первый матч нового сезона чемпионата ФранцииProstoProSport 02:20

Полузащитник «Монако» Александр Головин не сыграет на старте чемпионата Франции сезона-2019/20. Россиянин получил дисквалификацию из-за перебора желтых карточек. В последних 10 играх он получил три предупреждения.
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Головин дисквалифицирован на один матч чемпионата Франции

Советский спорт02:33

Головин не поможет «Монако» в первом матче нового сезона чемпионата Франции

Sport24.ru02:24

Головин пропустит первый матч нового сезона во Франции

Спорт-Экспресс00:32

Головин пропустит первый матч нового сезона во Франции

Sportbox.RU01:00

Головин пропустит первый матч нового сезона во Франции

Матч ТВ01:00

Головина наказали дисквалификацией во Франции

Sport.ru03:43

Головин пропустит первый матч нового сезона в чемпионате Франции

Чемпионат02:10
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 07:27, Ашберн
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Португальский агент Жорже Мендеш попытается организовать трансфер российского форварда «Зенита» Артема Дзюбы в один из клубов Английской премьер-лиги (АПЛ).
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IKEA представила рекламную кампанию, в которой построила гостиные, представляющие собой точные копии комнат из "Друзей", "Симпсонов" и "Очень странных дел".
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Александр Головин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник французского клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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