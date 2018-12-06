Футбол

Головин пропустит матч с «Боруссией» из-за гриппа
Sport24.ru
15:59

Полузащитник «Монако» Александр Головин не попал в заявку команды на заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». У россиянина симптомы гриппа, сообщается на официальном сайте клуба.
Sport24.ru15:59

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Головин не поможет «Монако» в матче Лиги чемпионов из-за болезни

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СМИ: Головин не выйдет на матч с дортмундской «Боруссией»

Матч ТВ12:09

СМИ: Головин не выйдет на матч с дортмундской «Боруссией»

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Спорт-Экспресс12:48

Головин не примет участия в матче с дортмундской «Боруссией» в Лиге чемпионов

Чемпионат11:39

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Sports.ru12:50
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Российский футболист
Российский футболист, полузащитник клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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Профессиональный немецкий футбольный клуб из города Дортмунд. Будучи многократным чемпионом Германии, обладателем Кубка кубков и победителем Лиги чемпионов, «Боруссия» - один из наиболее титулованных футбольных клубов Германии. Член лиги G-14 вплоть до её роспуска в 2008 году.
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