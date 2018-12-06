Футбол
Головин пропустит матч с «Боруссией» из-за гриппа
Головин пропустит матч с «Боруссией» из-за гриппаSport24.ru15:59
Полузащитник «Монако» Александр Головин не попал в заявку команды на заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». У россиянина симптомы гриппа, сообщается на официальном сайте клуба.
Sport24.ru15:59
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