Футбол

Головин пропустит матч против «Боруссии» из-за болезни
Свободная Пресса
14:11

22-летний хавбек пропустит матч последнего тура группового этапа Лиги Чемпионов против дортмундской «Боруссии» из-за болезни, сообщает «Чемпионат». По информации источника, футболист не тренировался в основной группе игроков «Монако» в течение трёх последних дней.
Свободная Пресса14:11

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СМИ: Головин не сыграет в матче ЛЧ «Монако» — «Боруссия»

RT на русском12:39

СМИ: Головин не выйдет на матч с дортмундской «Боруссией»

Матч ТВ12:09

СМИ: Головин не выйдет на матч с дортмундской «Боруссией»

Sportbox.RU12:09

Головин пропустит матч с «Боруссией» из-за вирусной инфекции

Спорт-Экспресс12:48

Головин не примет участия в матче с дортмундской «Боруссией» в Лиге чемпионов

Чемпионат11:39

Головин пропустит матч с «Боруссией» из-за болезни

Sports.ru12:50

«Чемпионат»: Головин не сыграет с «Боруссией» из-за болезни

Бомбардир.ру11:48
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Автоматически обработано 7140 источников, обновлено в 14:29, Ашберн
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Российский футболист, полузащитник клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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Профессиональный немецкий футбольный клуб из города Дортмунд. Будучи многократным чемпионом Германии, обладателем Кубка кубков и победителем Лиги чемпионов, «Боруссия» - один из наиболее титулованных футбольных клубов Германии. Член лиги G-14 вплоть до её роспуска в 2008 году.
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