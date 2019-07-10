Футбол
Головин приступил к предсезонной подготовке в «Монако»Спорт-Экспресс 11:21
Полузащитник "Монако" Александр Головин начал предсезонную подготовку, информирует пресс-служба клуба. Игрок сборной России, а также Радамель Фалькао и Камиль Глик присоединились к монегаскам позднее из-за игр в национальных командах.
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Политика
Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине
Во всяком случае, могу так сказать, что наши договоренности, которые были достигнуты в этом телефонном разговоре, с американской стороны не были исполнены.
Обновлено в 15:57
Происшествия
Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов
Обновлено вчера в 15:24
Авто
Появились первые фото обновленного Lada Largus
Первые экземпляры обновленного Lada Largus уже начали сходить с конвейера B0 еще в конце февраля 2019 года, а вот Cross-модификацию начyут производить в течении недели.
Обновлено вчера в 04:03
Авто
Skoda начала производство кроссовера Kamiq
Чешская автомобилестроительная компания Skoda запустила серийное производство кроссовера Kamiq.
Обновлено в 10:16
Политика
Антонов призвал США поддержать усилия России по борьбе с прославлением нацизма
Дипломат напомнил, что Россия ежегодно представляет в ООН резолюции о борьбе с героизацией нацизма, однако Соединённые Штаты и Украина продолжают голосовать против них.
Обновлено в 21:35
Происшествия
В Улан-Удэ столкнулись два автобуса с пассажирами
Два автобуса с пассажирами столкнулись в Улан-Удэ, один из них перевернулся, сообщает пресс-служба управления МВД по Бурятии.
Обновлено в 22:37
Происшествия
Число фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ удвоилось
В деле о разбое сотрудников ФСБ появились еще 8 фигурантов.
Обновлено в 12:18
Армия и оружие
В Донбассе на мине подорвался автомобиль с бойцами «Азова»
У линии соприкосновения в Донбассе в районе населённого пункта Новолуганское подорвался на мине автомобиль с бойцами отдельного полка специального назначения «Азов» Национальной гвардии Украины.
Обновлено в 14:10
Происшествия
В правительстве Якутии силовики проводят обыски
«Оперативные мероприятия проводятся УФСБ России по Якутии в министерстве транспорта Якутии и кабинете первого заместителя председателя правительства региона Алексея Колодезникова», — рассказали в ведомстве.
Обновлено в 22:32
Происшествия
Саакашвили подрался с оппонентами и сломал руку пенсионерке
Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сломал руку пожилой жительнице Одессы. Об этом сообщает портал Odessit.ua.
Обновлено в 21:14
Армия и оружие
Адмирал США рассказал о «сотнях российских военных» в Венесуэле
Глава Южного командования вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер заявил, что в Венесуэле якобы находятся сотни российских военнослужащих и подрядчиков.
Обновлено в 20:07
Культура
В Лондоне продан оригинал контракта The Beatles с продюсером
Оригинальный контракт The Beatles и продюсера Брайана Эпстайна, который положил начало стремительному продвижению группы к всемирной славе, ушёл с молотка на торгах Sotheby's в Лондоне за 275 тысяч фунтов стерлингов, рассказала представитель аукционного дома.
Обновлено в 20:32
Космос
Конец света 12 июля: конспирологов вновь испугала Нибиру
Неназванные «специалисты», на которые ссылаются dni.ru и другие средства массовой информации, утверждают, что Нибиру находится в центре Земли, а 12 июля «вылупится», тем самым уничтожив человечество и превратив Землю в « небесное тело, игнорирующее небесную механику».
Обновлено в 06:00
Интернет
Компания Huawei полностью обеспечила сетью 5G первую страну в Европе
Китайская компания Huawei полностью обеспечила первую страну в Европе сетью мобильной связи пятого поколения 5G, сообщило Agence France-Presse.
Обновлено в 16:27
Шоу-бизнес
Ростовчанка Анастасия Костенко поделилась трогательными кадрами фотосессии с дочерью
Ростовчанка Анастсия Костенко поделилась трогательными кадрами с фотосессии с дочерью. Снимки девушка опубликовала в своем «Инстаграме».
Обновлено в 19:01
Авто
В Сети продают «Запорожец» на базе Porsche за 3,2 млн рублей
За уникальный «гибрид», созданный в белорусской мастерской известного кастомайзера Юрия Шифа Shif Customs, просят 3,2 млн рублей.
Обновлено в 21:32
Здоровье
Укрупнение без объединения
Например, в рамках амбулаторного объединения в Москве за 2010–2015 годы время ожидания приема специалистами сократилось в два-три раза, исследования с использованием компьютерных томографов — с 60 до 15 дней, МРТ — с 50 до 16 дней, УЗИ — с 10 до 7 дней.
Обновлено в 17:59
Политика
Как мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина
Член "Союза грузин России" Игорь Гвритишвили рассказал "МК" о том, как мать грузинского журналиста Георгия Габунии Джульетта Вашакмадзе отреагировала на скандал вокруг его нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено в 15:24
Экономика
Россияне стали экономить на лекарствах
По мнению гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, снижение продаж лекарств связано с падением реальных доходов россиян.
Обновлено в 15:00
Религия
Священный синод РПЦ сменил викария патриарха Кирилла
Священный синод Русской православной церкви во вторник сменил первого викария патриарха Московского и всея Руси, ректора Петербургской духовной академии, Сретенской духовной семинарии и руководителя Синодального отдела по делам молодежи, сообщил Московский патриархат.
Обновлено в 14:33
Политика
«Коммерсантъ» узнал о возможном возобновлении авиасообщения с Грузией
Минтранс предварительно оценил потери российских авиакомпаний от приостановки авиасообщения с Грузией в 3 млрд руб. Правительство пообещала российским авиакомпаниям компенсации, их механизм сейчас прорабатывается, отмечал вице-премьер Максим Акимов.
Обновлено в 19:45
Происшествия
Минивэн снес остановку с людьми в США
Шесть человек пострадали в результате столкновения минивэна с остановкой в американском городе Миннеаполис, сообщает издание Star Tribune.
Обновлено в 18:40
Общество
В Бурятии женщина простояла в очереди на жилье 55 лет и получила отказ
В Улан-Удэ местная жительница получила отказ на жилье, в очереди на которое она простояла с 1964 года.
Обновлено в 22:35
Общество
Экс-сотрудница Госдепа попалась на сговоре с разведкой Китая
В США суд столичного округа Колумбия приговорил экс-сотрудницу американского Госдепа Кэндис-Мари Клейборн к 40 месяцам тюрьмы из-за сговора с китайской разведкой.
Обновлено в 21:42
Шоу-бизнес
Мечты сбываются: Рита Дакота начала ремонт в новой квартире
Дакота активно ведет свой микроблог в соцсети: рассказывает о гастролях, публикует фото дочери, делится новыми песнями.
Обновлено в 11:00
Политика
В Генпрокуратуре России рассказали о сотрудничестве с Украиной
Генпрокуратура России на постоянной основе взаимодействует с главным надзорным ведомством Украины по вопросам выдачи и оказания правовой помощи по уголовным делам.
Обновлено в 20:26