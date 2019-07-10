Полузащитник "Монако" Александр Головин начал предсезонную подготовку, информирует пресс-служба клуба. Игрок сборной России, а также Радамель Фалькао и Камиль Глик присоединились к монегаскам позднее из-за игр в национальных командах.

Головин приступил к предсезонной подготовке в «Монако»

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