Футбол

Головин приступил к предсезонной подготовке в «Монако»Спорт-Экспресс 11:21

Полузащитник "Монако" Александр Головин начал предсезонную подготовку, информирует пресс-служба клуба. Игрок сборной России, а также Радамель Фалькао и Камиль Глик присоединились к монегаскам позднее из-за игр в национальных командах.
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Головин сменил имидж и перекрасил волосы в белый цвет

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Головин с новой прической в новой форме «Монако» приступил к предсезонной подготовке. Фото

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Головин начал подготовку к сезону в составе «Монако»

Sport24.ru09:58

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Головин прибыл в расположение «Монако» (видео)

Советский спорт12:32

СМИ: Головин прибудет в расположение «Монако» 7 июля

RT на русском07 июля в 07:44
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Происшествия

Лагерь в Приморье временно закрыли из-за отравления детей

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Политика

Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине

Во всяком случае, могу так сказать, что наши договоренности, которые были достигнуты в этом телефонном разговоре, с американской стороны не были исполнены.
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Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов

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Авто

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Обновлено вчера в 04:03
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Политика

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Происшествия

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Происшествия

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Армия и оружие

В Донбассе на мине подорвался автомобиль с бойцами «Азова»

У линии соприкосновения в Донбассе в районе населённого пункта Новолуганское подорвался на мине автомобиль с бойцами отдельного полка специального назначения «Азов» Национальной гвардии Украины.
Обновлено в 14:10
Происшествия

В правительстве Якутии силовики проводят обыски

«Оперативные мероприятия проводятся УФСБ России по Якутии в министерстве транспорта Якутии и кабинете первого заместителя председателя правительства региона Алексея Колодезникова», — рассказали в ведомстве.
Обновлено в 22:32
Происшествия

Саакашвили подрался с оппонентами и сломал руку пенсионерке

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сломал руку пожилой жительнице Одессы. Об этом сообщает портал Odessit.ua.
Обновлено в 21:14
Армия и оружие

Адмирал США рассказал о «сотнях российских военных» в Венесуэле

Глава Южного командования вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер заявил, что в Венесуэле якобы находятся сотни российских военнослужащих и подрядчиков.
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Культура

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Оригинальный контракт The Beatles и продюсера Брайана Эпстайна, который положил начало стремительному продвижению группы к всемирной славе, ушёл с молотка на торгах Sotheby's в Лондоне за 275 тысяч фунтов стерлингов, рассказала представитель аукционного дома.
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Кудашов сменит Воробьева на посту главного тренера сборной России

Обновлено в 12:32
Интернет

Компания Huawei полностью обеспечила сетью 5G первую страну в Европе

Китайская компания Huawei полностью обеспечила первую страну в Европе сетью мобильной связи пятого поколения 5G, сообщило Agence France-Presse.
Обновлено в 16:27
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Ростовчанка Анастасия Костенко поделилась трогательными кадрами фотосессии с дочерью

Ростовчанка Анастсия Костенко поделилась трогательными кадрами с фотосессии с дочерью. Снимки девушка опубликовала в своем «Инстаграме».
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Авто

В Сети продают «Запорожец» на базе Porsche за 3,2 млн рублей

За уникальный «гибрид», созданный в белорусской мастерской известного кастомайзера Юрия Шифа Shif Customs, просят 3,2 млн рублей.
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Здоровье

Укрупнение без объединения

Например, в рамках амбулаторного объединения в Москве за 2010–2015 годы время ожидания приема специалистами сократилось в два-три раза, исследования с использованием компьютерных томографов — с 60 до 15 дней, МРТ — с 50 до 16 дней, УЗИ — с 10 до 7 дней.
Обновлено в 17:59
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Как мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина

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По мнению гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, снижение продаж лекарств связано с падением реальных доходов россиян.
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Минтранс предварительно оценил потери российских авиакомпаний от приостановки авиасообщения с Грузией в 3 млрд руб. Правительство пообещала российским авиакомпаниям компенсации, их механизм сейчас прорабатывается, отмечал вице-премьер Максим Акимов.
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Минивэн снес остановку с людьми в США

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В США суд столичного округа Колумбия приговорил экс-сотрудницу американского Госдепа Кэндис-Мари Клейборн к 40 месяцам тюрьмы из-за сговора с китайской разведкой.
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В Генпрокуратуре России рассказали о сотрудничестве с Украиной

Генпрокуратура России на постоянной основе взаимодействует с главным надзорным ведомством Украины по вопросам выдачи и оказания правовой помощи по уголовным делам.
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Левандовски в рамках Bottle Cap Challenge открыл бутылку шампанского

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