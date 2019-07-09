Футбол

Головин приступил к предсезонной подготовке в «Монако»Спорт-Экспресс 11:21

Полузащитник "Монако" Александр Головин начал предсезонную подготовку, информирует пресс-служба клуба. Игрок сборной России, а также Радамель Фалькао и Камиль Глик присоединились к монегаскам позднее из-за игр в национальных командах.
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Головин прибыл в расположение «Монако» (видео)

Советский спорт12:32

Головин начал предсезонную подготовку в составе «Монако»

Чемпионат11:11

Головин вернулся к тренировкам в «Монако»

Sportbox.RU11:53

Головин вернулся к тренировкам в «Монако»

Матч ТВ11:53

Головин приступил к предсезонной подготовке в «Монако»

Спорт-Экспресс11:21

Головин начал подготовку к сезону в составе «Монако»

Sport24.ru09:58

СМИ: Головин прибудет в расположение «Монако» 7 июля

RT на русском07 июля в 07:44
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В России завершили расследование дела украинских моряков

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Медведев исключил из перечня госпрограмм «Развитие пенсионной системы»

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Авто

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В начале июня 2019-го, отвечая на заданный на Петербургском экономическом форуме вопрос, президент России Владимир Путин пояснил, почему руководителя Baring Vostok Майкла Калви выпустили под домашний арест, тогда как Дельпаль остался в СИЗО.
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В Санкт-Петербурге после сильнейшего ливня днем во вторник, 9 июля, произошли подтопления участков улично-дорожной сети.
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Американский суд признал незнание Мюллером и Барром законов США

Согласно американскому законодательству, специального прокурора Мюллера и генерального прокурора Барра должны были привлечь к уголовной ответственности, но несмотря на это судья освободила их от ответственности, сославшись на то, что они не знают законов США.
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Симоньян прокомментировала отказ Лондона аккредитовать Sputnik и RT

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявление британского МИД о причинах отказа в аккредитации RT и агентства Sputnik на конференцию по свободе СМИ.
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Сближение позиций России и Украины неизбежно, считает президент РФ Владимир Путин.
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Кино

Спин-офф фильма «Большой Лебовски» выйдет в прокат в 2020 году

Режиссером стал Джон Туртурро, сыгравший роль Хесуса Фильм "Броски Хесуса" (The Jesus Rolls) о персонаже картины 1998 года "Большой Лебовски" Хесусе Кинтане выйдет в прокат в начале 2020 года, пишет Variety.
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В США умер миллиардер и участник президентских гонок Росс Перо

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Александр Головин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник французского клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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