Футбол
Головин приступил к предсезонной подготовке в «Монако»Спорт-Экспресс 11:21
Полузащитник "Монако" Александр Головин начал предсезонную подготовку, информирует пресс-служба клуба. Игрок сборной России, а также Радамель Фалькао и Камиль Глик присоединились к монегаскам позднее из-за игр в национальных командах.
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Политика
Путин выступил против санкций в отношении Грузии
Российский лидер Владимир Путин, комментируя возможность введения санкций в отношении Грузии, заявил, что не считает это необходимым из уважения к грузинскому народу.
Обновлено в 08:38
Происшествия
В музыкальном театре Ростова-на-Дону произошёл пожар
По данным ведомства, площадь пожара составила 350 кв. м. Отмечается, что инцидент произошёл на улице Большая Садовая.
Обновлено в 13:28
Религия
В Липецкой области митрополит ушел на покой
Местом пребывания на покое Преосвященного митрополита Никона Священный Синод определил Задонский Рождества-Богородицкий мужской монастырь.
Обновлено в 13:20
Происшествия
Саакашвили ударил одесситку и сломал ей руку
Экс-президент Грузии, украинский политик Михаил Саакашвили ударил в Одессе пожилую женщину и сломал ей руку.
Обновлено в 13:02
Авто
Появились первые фото обновленного Lada Largus
В сети появились первые фотографии обновленного Lada Largus.
Обновлено в 01:57
Политика
Зеленский отменил парад в День независимости на Украине
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что отменяет военные парад в День независимости на Украине, который пройдет 24 августа, передает ТАСС.
Обновлено в 11:31
Политика
Вскрылись детали дела пойманного на госизмене помощника полпреда
Помощник полпреда российского президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Воробьев, которого обвинили в госизмене, мог передать важные данные с заседаний Совбеза в Польшу.
Обновлено в 12:30
Политика
Малахов обратился к президенту Украины
Андрей Малахов обратился к украинскому лидеру с просьбой обеспечить защиту журналистам NewsOne Василию Голованову и Елене Кирик, передает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено в 02:30
Футбол
Денис Глушаков заявил на бывшую жену в Следственный комитет
Денис Глушаков заявил на бывшую жену в Следственный комитет Разведенный футболист всеми силами пытается насолить экс-супруге.
Обновлено в 06:58
Шоу-бизнес
Николай Басков обратился к поклонникам после смерти отца
30 июня умер отец Николая Баскова Виктор, после чего исполнитель не выходил на связь с фанатами в соцсетях.
Обновлено в 11:43
Политика
Путин дал студентам УрФУ задание на ночь «в сфере демографии»
Общение со студентами президент Путин начал с поздравления — Екатеринбург получил право на проведение универсиады в 2023 году.
Обновлено в 11:13
Политика
В России завершили расследование дела украинских моряков
Следователи предъявили окончательное обвинение 24 украинским морякам, арестованным после инцидента в Керченском проливе осенью 2018 года.
Обновлено в 13:52
Экономика
Медведев исключил из перечня госпрограмм «Развитие пенсионной системы»
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об исключении госпрограммы "Развитие пенсионной системы" из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 11:36
Общество
Минсельхоз прокомментировал массовую гибель пчел в регионах России
Представители Минсельхоза заявили о значительном ущербе отечественному пчеловодству из-за массовой гибели пчел в регионах.
Обновлено в 04:20
Происшествия
Фигуранту уголовного дела купили квартиру под домашний арест
В начале июня 2019-го, отвечая на заданный на Петербургском экономическом форуме вопрос, президент России Владимир Путин пояснил, почему руководителя Baring Vostok Майкла Калви выпустили под домашний арест, тогда как Дельпаль остался в СИЗО.
Обновлено в 12:58
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала редкое совместное фото с обеими дочерьми
Светлана Лобода тоже решила порадовать поклонников и опубликовала в своем микроблоге в Instagram редкое фото: на снимке, помимо самой певицы, присутствуют также две ее дочери — восьмилетняя Евангелина и годовалая Тильда.
Обновлено вчера в 16:09
Происшествия
Замначальника отдела Ростехнадзора арестовали по делу о взятке
Замначальника отдела Ростехнадзора Хромушкин, по данным СК, предложил директору и фактическому руководителю организации по проектированию объектов нефтегазовой отрасли стать за вознаграждение посредниками в получении им взятки, на что они согласились.
Обновлено в 13:04
Общество
После ливня на севере Петербурга подтопило дороги
В Санкт-Петербурге после сильнейшего ливня днем во вторник, 9 июля, произошли подтопления участков улично-дорожной сети.
Обновлено в 06:27
Политика
Американский суд признал незнание Мюллером и Барром законов США
Согласно американскому законодательству, специального прокурора Мюллера и генерального прокурора Барра должны были привлечь к уголовной ответственности, но несмотря на это судья освободила их от ответственности, сославшись на то, что они не знают законов США.
Обновлено в 02:14
Транспорт
ЦОДД опубликовал адреса всех камер видеофиксации в Москве
Обновлено в 11:07
Политика
Симоньян прокомментировала отказ Лондона аккредитовать Sputnik и RT
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявление британского МИД о причинах отказа в аккредитации RT и агентства Sputnik на конференцию по свободе СМИ.
Обновлено в 05:54
Происшествия
В челябинский офис «Красного и белого» пришли с обысками
Силовики и налоговая инспекция проверяют офис сети магазинов "Красное и белое" в Челябинске.
Обновлено в 08:40
Политика
Путин заявил о неизбежности сближения России и Украины
Сближение позиций России и Украины неизбежно, считает президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 11:54
Происшествия
На пляже в Крыму найден труп с гирей
Обновлено в 07:03
Политика
Зеленский обратился к Путину через Facebook. Комментарий Георгия Бовта
Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому президенту Владимиру Путину приехать в Минск на переговоры при посредничестве президента США Дональда Трампа, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Великобритании Терезы Мэй.
Обновлено вчера в 23:34
Кино
Спин-офф фильма «Большой Лебовски» выйдет в прокат в 2020 году
Режиссером стал Джон Туртурро, сыгравший роль Хесуса Фильм "Броски Хесуса" (The Jesus Rolls) о персонаже картины 1998 года "Большой Лебовски" Хесусе Кинтане выйдет в прокат в начале 2020 года, пишет Variety.
Обновлено в 12:13
Экономика
Томские приставы арестовали больше 92 тонн пива за долги
В Кожевниковском районе Томской области судебные приставы наложили арест больше чем на 92 т пива за долги по налогам одной из компаний по производству алкоголя.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Суд приговорил к восьми годам получившего от IKEA ₽25 млрд бизнесмена
Люберецкий городской суд приговорил к восьми годам колонии владельца компании «Системы автономного электроснабжения» (САЭ) Константина Пономарева по делу о заведомо ложном доносе.
Обновлено в 10:45