Футбол
Головин приступил к предсезонной подготовке в «Монако»Спорт-Экспресс 11:21
Полузащитник "Монако" Александр Головин начал предсезонную подготовку, информирует пресс-служба клуба. Игрок сборной России, а также Радамель Фалькао и Камиль Глик присоединились к монегаскам позднее из-за игр в национальных командах.
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Футбол
Частный футбольный клуб «Алания Владикавказ» создан в Северной Осетии
Новый футбольный клуб "Алания Владикавказ" создан в Северной Осетии на частные средства.
Обновлено в 16:29
Политика
Порошенко раскритиковал Зеленского за отмену парада
Обновлено в 13:59
Политика
Украинским морякам предъявили окончательные обвинения
Украинским морякам, задержанным в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, предъявлены обвинения в окончательной редакции.
Обновлено в 13:22
Политика
Порошенко увидел угрозу Украине в русской речи президента
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что государственный язык является фактором национальной безопасности, пока действующий глава государства Владимир Зеленский разговаривает по-русски, стране угрожает опасность.
Обновлено в 15:39
Политика
Путин прокомментировал оскорбления от грузинского журналиста
Президент России Владимир Путин считает, что "много чести" возбуждать уголовное дело против грузинского журналиста Георгия Габунии, оскорбившего его в эфире ТВ.
Обновлено в 08:44
Происшествия
Саакашвили сломал руку пожилой жительнице Одессы
Обновлено в 15:59
Здоровье
Врачи назвали самый полезный летний фрукт
Обновлено в 04:48
Происшествия
Сотрудников ФСБ проверят на причастность к краже денег Захарченко
Арестованных по делу о разбое сотрудников спецподразделений ФСБ проверят на причастность к краже денег, которые были изъяты у полковника МВД России Дмитрия Захарченко, передает ТАСС со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:00
Политика
Против телеканала NewsOne возбудили дело о «финансировании терроризма»
Против украинского телеканала NewsOne, который планировал провести телемост с Россией, завели уголовное дело о финансировании терроризма, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
Обновлено в 11:12
Транспорт
Орешкин намерен отправиться на форум в Тольятти на Lada XRay
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин в своём Instagram сообщил, что планирует отправиться на форум моногородов в Тольятти на автомобиле Lada XRay.
Обновлено в 16:05
Футбол
Гильерме хочет остаться в «Локомотиве»
После церемонии награждения игроков "Локомотива" серебряными медалями Гильерме заявил ТАСС, что хотел бы остаться в клубе, за который он выступает 12 лет.
Обновлено в 15:40
Происшествия
Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов
Обновлено вчера в 15:24
Политика
Студентка упала в обморок на встрече с Путиным
Обновлено в 12:19
Футбол
Кикнадзе: ФК «Локомотив» летом может потратить еще €3 млн на трансферы
Трансферный бюджет московского футбольного клуба "Локомотив" на текущее трансферное окно составляет €7 млн, четыре из которых уже потрачено.
Обновлено в 15:39
Происшествия
Почти 70 детей попали в больницу из оздоровительного лагеря в Приморье
В Приморском крае Следственный комитет и органы прокуратуры организовали проверку по факту заражения детей норовирусом в лагере Лазовского района «Юный рыбак».
Обновлено в 11:57
Наука
Учёные: Землю от парникового эффекта спасёт триллион новых деревьев
За возникновение парникового эффекта отвечает среди прочего повышение уровня углекислого газа в воздухе.
Обновлено вчера в 06:55
Авто
В России растут продажи лифтбеков
За 5 месяцев 2019 года в России было продано чуть более 40 тысяч новых легковых автомобилей в кузове «лифтбек», что на 33% больше, чем годом ранее.
Обновлено в 03:12
Технологии
Российский экраноплан «Чайка» станет универсальным транспортом
Спроектированный в России экраноплан «Чайка» сможет базироваться на воде, на берегах с небольшим уклоном и на аэродромах.
Обновлено вчера в 23:15
Общество
В России упростили процедуру получения инвалидности
Помимо прочего, документ дает людям с инвалидностью право на бесплатную парковку в разных регионах России.
Обновлено в 08:22
Происшествия
В Канаде почти 50 человек госпитализированы из-за утечки газа в отеле
Около 50 человек госпитализированы в канадском Виннипеге после утечки угарного газа в отеле, сообщает издание Global Times.
Обновлено в 16:42
Армия и оружие
В Сети появилось видео обстрелов позиций ВСУ из «Горыныча» в Донбассе
В соцсетях появилось видео обстрела позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 08:29
Политика
В Грузии назвали Россию «болотом»
Грузинский журналист и радиоведущий Михаил Тавхелидзе заявил, что Россия - это "не море, а болото". Об этом он написал у себя в твиттере.
Обновлено в 15:17
Авто
В России более половины всех продаж приходится на пять брендов
Cреди брендов лидируют Lada, Hyundai, Chevrolet, Toyota и Ford. Суммарно на эти 5 марок приходится 53% всех продаж на рынке.
Обновлено в 01:31
Происшествия
ЕСПЧ присудил компенсацию жертве домашнего насилия в России
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч евро жертве домашнего насилия в России Валерии Володиной.
Обновлено в 06:53
Политика
Госдеп напомнил Турции о негативных последствиях покупки С-400
Позиция США по приобретению Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 не изменилась, Вашингтон категорически против сделки.
Обновлено в 15:34
Авто
ГАЗ начал выпуск автомобилей с ЭПТС
Горьковский автозавод первым среди российских автопроизводителей начал серийный выпуск коммерческих автомобилей с электронными паспортами транспортных средств.
Обновлено в 08:56
Политика
Стало известно, как мать Габунии отреагировала на скандал с сыном
Член "Союза грузин России" Игорь Гвритишвили рассказал "МК" о том, как мать грузинского журналиста Георгия Габунии Джульетта Вашакмадзе отреагировала на скандал вокруг его нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено в 15:24
Происшествия
Раскрыта возможная причина аварии на «Лошарике»
Авария на глубоководной станции АС-31 "Лошарик" произошла 1 июля примерно в 9 вечера.
Обновлено в 16:12
Кино
Спин-офф фильма «Большой Лебовски» выйдет в прокат в 2020 году
Режиссером стал Джон Туртурро, сыгравший роль Хесуса Фильм "Броски Хесуса" (The Jesus Rolls) о персонаже картины 1998 года "Большой Лебовски" Хесусе Кинтане выйдет в прокат в начале 2020 года, пишет Variety.
Обновлено в 12:13