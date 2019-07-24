Футбол

Головин презентовал выездную форму «Монако»Вести.Ru 14:07

Минувший сезон монегаски завершили в чемпионате Франции на 17 месте, избежав вылета во второй французский дивизион. На данный момент, команда продолжает подготовку к новому сезону, проводя серию товарищеских матчей.
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