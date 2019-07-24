Футбол

Головин презентовал выездную форму «Монако»Вести.Ru 14:07

Минувший сезон монегаски завершили в чемпионате Франции на 17 месте, избежав вылета во второй французский дивизион. На данный момент, команда продолжает подготовку к новому сезону, проводя серию товарищеских матчей.
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«Монако» и Головин презентовали выездную форму

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«Монако» и Головин показали новую выездную форму. Видео

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«Монако» презентовал комплект выездной формы роликом с Головиным

Sportbox.RU11:44

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Головин почеканил мяч на яхте в промо-ролике новой формы «Монако»

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РИА Новости12:17

«Монако» представил выездную форму на следующий сезон роликом с Головиным

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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 19:31, Вашингтон
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