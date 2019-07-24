Футбол
Головин презентовал выездную форму «Монако»Вести.Ru 14:07
Минувший сезон монегаски завершили в чемпионате Франции на 17 месте, избежав вылета во второй французский дивизион. На данный момент, команда продолжает подготовку к новому сезону, проводя серию товарищеских матчей.
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 19:31, Вашингтон
Происшествия
Шестуна перевели из СИЗО в психиатрическую больницу
Обновлено в 14:54
Общество
Увеличен предельный возраст службы для полицейских
Предельный возраст пребывания на полицейской службе для майоров и подполковников полиции, будет увеличен с 50 до 55 лет, для полковников – с 55 до 60, для генерал-майоров и генерал-лейтенантов – с 60 до 65 лет.
Обновлено в 16:20
Происшествия
В Турции ранили белорусского дипломата
Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.
Обновлено в 15:02
Наука
Глобальное потепление стало причиной новой эпидемии кандидоза
Ученые из университета Джонса Хопкинса в Балтиморе считают, что появление новой грибковой инфекции произошло из-за роста температуры в результате глобального потепления.
Обновлено в 07:20
Армия и оружие
В Сеуле сообщили о запуске КНДР неустановленного снаряда
КНДР совершила запуск двух неустановленных снарядов в восточном направлении.
Обновлено в 17:59
Авто
Компания Blaupunkt представила крутую магнитолу в ретро-стиле 80-х
Системы немецкой компании Blaupunkt, которая занимается производством аудио- и видеотехники, часто встречались в дорогих машинах того времени.
Обновлено в 13:31
Экономика
Минтруд рассчитал величину прожиточного минимума за первый квартал
"Установить по согласованию с Министерством экономического развития РФ и Министерством финансов РФ величину прожиточного минимума в целом по РФ за I квартал 2019 года на душу населения 10753 рубля, для трудоспособного населения – 11653 рубля, пенсионеров – 8894 рубля, детей – 10585 рублей", – говорится в документе.
Обновлено вчера в 14:26
Космос
«Надеюсь, инопланетяне окажутся добры к нам»
Герой России космонавт Сергей Рязанский рассказал о мечте человечества Полеты в космос стали такой обыденностью, что большинство из нас даже не знает, кто именно из космонавтов сейчас работает на МКС.
Обновлено в 10:14
Футбол
Месси могут отстранить от игр за сборную на срок от 2 до 6 месяцев
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может получить длительную дисквалификацию, которая будет распространяться на матчи сборной Аргентины.
Обновлено в 18:35
Общество
В работе Facebook и Instagram произошел сбой
Пользователи социальных сетей Facebook и Instagram по всему миру столкнулись со сбоями в их работе в среду.
Обновлено в 09:25
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено в 09:17
Общество
Соболь сообщила о вызове на допрос
Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь сообщила о вызове на допрос.
Обновлено в 18:46
Экономика
Точность прогноза погоды вырастет вдвое
В России внедряют новейшую отечественную систему зондирования атмосферы, которая позволит вдвое повысить точность прогнозов погоды.
Обновлено в 18:05
Музыка
Объявлены номинанты на премию MTV Video Music Awards
Организаторы премии MTV Video Music Awards объявили номинантов.
Обновлено в 04:43
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Обновлено в 14:21
Авто
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
Документы без нотариуса С 1 августа участники долевой собственности смогут проводить некоторые сделки по отчуждению недвижимости без нотариального удостоверения — в простой письменной форме.
Обновлено в 07:54
Авто
Китай начал экспортировать подержанные автомобили в Россию
По данным аналитического агентства «Автостат», в России в первые пять месяцев 2019 г. было продано около 31 тыс. подержанных китайских автомобилей, что на 2,6% больше, чем с января по май 2018 года.
Обновлено в 08:02
Происшествия
На юго-западе Китая из-за оползней погибли 11 человек
Жертвами оползня в китайской юго-западной провинции Гуйчжоу стали 11 человек, 34 пропали без вести, сообщает Центральное телевидение КНР.
Обновлено в 02:22
Космос
В Китае заявили о готовности исследовать Луну в интересах всего человечества
Китай намерен осваивать Луну и исследовать космическое пространство не только в собственных целях, но и в интересах всего человечества.
Обновлено в 05:21
Политика
Путин поздравил Джонсона с назначением на пост премьера Британии
Президент России Владимир Путин направил Борису Джонсону поздравительную телеграмму по случаю назначения на пост премьер-министра Великобритании.
Обновлено в 12:15
Кино
Появилось видео с неудачными дублями из «Мстителей: Финал»
После съемок трехчасового блокбастера «Мстители: Финал» осталось множество испорченных и неудачных дублей, в которых актеры ошибаются или откровенно валяют дурака.
Обновлено в 10:43
Кино
Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр
В возрасте 75 лет скончался знаменитый нидерландский актер, которого прославил Голливуд, — Рутгер Хауэр.
Обновлено в 13:30
Авто
Глава Фиата поделился данными о новом электрокаре 500e
Электрическая платформа, на которой будет построен новый Fiat 500e, по словам Франсуа, разрабатывается группой FCA самостоятельно.
Обновлено в 13:00
Финансы
Российские банки резко увеличили запасы валюты
По данным аналитика Райффайзенбанка Дениса Порывая, в июне у банков запас валютной ликвидности вырос на 3,7 миллиарда долларов и составил 18,8 миллиарда долларов.
Обновлено в 12:07
Экономика
Минэкономразвития внесло в правительство проект закона о публичной нефинансовой отчетности
"В настоящее время завершены процедуры согласования, и 19 июля законопроект внесен в правительство", - сообщил "Интерфаксу" представитель Минэкономразвития.
Обновлено в 10:56
Экономика
Россияне начали экономить на стиральном порошке
Россияне стали экономить на стиральных порошках.
Обновлено в 07:37
Политика
Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено в 09:28