Футбол
Головин превзошел Неймара по проценту удачных обводок в Лиге 1Газета.Ru 11:01
Профессиональная футбольная лига Франции составила список футболистов с наивысшим процентом успешных обводок в чемпионате Франции в 2019 году, сообщает сайт организации. Первую строчку занял форвард "Амьена" Стивен Мендоса, который успешно обводит противников в 87,5% случаях.
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