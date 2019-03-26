Головин превзошел Неймара по проценту удачных обводок в Лиге 1Газета.Ru 11:01

Профессиональная футбольная лига Франции составила список футболистов с наивысшим процентом успешных обводок в чемпионате Франции в 2019 году, сообщает сайт организации. Первую строчку занял форвард "Амьена" Стивен Мендоса, который успешно обводит противников в 87,5% случаях.

Головин превзошел Неймара по проценту удачных обводок в Лиге 1

Политика Конгрессмены США не смогли преодолеть вето Трампа на резолюцию по ЧП Палата представителей конгресса США не смогла преодолеть вето, которое американский лидер Дональд Трамп наложил на резолюцию об отмене режима чрезвычайного положения на границе с Мексикой.

Политика Захарова призвала американского журналиста извиниться перед россиянами Официальный представитель российского МИД Мария Захарова обратила внимание на высказывания известного американского обозревателя, аналитика международных отношений Фарида Закарии, который не раз заявлял о существовании сговора Дональда Трампа с Москвой.

Хоккей Кузнецов отреагировал на оскорбления Дона Черри Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов отреагировал на оскорбления в своей адрес со стороны известного телевизионного эксперта Дона Черри.

Авто Mitsubishi представила экстремальный вариант пикапа L200 Компания Mitsubishi представила экстремальный вариант пикапа L200 — концепт-кар Absolute.

Экономика Арестованный в России инвестор из США выиграл спор за российский банк Лондонский международный арбитражный суд встал на сторону основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, арестованного в России по обвинению в хищении 2,5 миллиарда рублей, в споре об опционе на акции банка «Восточный».

Общество У тещи Чемезова нашли пентхаус в Москве за 2 млрд рублей «Собеседник» выяснил, что теща главы «Ростеха» Сергея Чемезова, 73-летняя Людмила Рукавишникова, является владельцем пентхауса стоимостью около 2 миллиардов рублей в историческом особняке на Малой Никитской улице в Москве.

Гаджеты Huawei представила «умные» очки, которые внешне похожи на обычные Новинка получила защиту от пыли и влаги по стандарту IP67, а также беспроводную зарядку с помощью футляра и проводную через USB-C.

Политика Глава генштаба ВС Алжира призвал президента страны покинуть пост Военный считает, что глава государства не может выполнять свои обязанности по состоянию здоровья Начальник Генштаба ВС Алжира генерал Ахмед Гайд Салах, который продолжительное время считался одним из соратников президента страны, призвал Абдельазиза Бутефлику уйти в отставку.

Политика Жители Ингушетии протестуют против закона о референдуме Напомним, на положения закона «О референдуме» ссылались противники подписанного в сентябре 2018 года главами Чечни и Ингушетии соглашения об установлении между субъектами административной границы, когда требовали проведения референдума по этому вопросу.

Общество В Росгвардии попросили не считать их бойцов «монстрами с палкой» Ранее 26 марта глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что в ведомстве сформировали специальную морскую бригаду для охраны Крымского моста.

Политика Европарламент проголосовал за отмену перехода на летнее и зимнее время 26 марта Европейский парламент проголосовал за отмену перехода на летнее/зимнее время в странах Европейского союза (ЕС) с 2021 года, пишет газета Kurier.

Финансы ЦБ РФ 22 марта купил валюту для Минфина на 18,2 млрд рублей Банк России купил валюту для Минфина на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила на 18,2 млрд рублей с расчетами 22 марта (фактически 21 марта).

Единоборства Нурмагомедов отреагировал на заявление Макгрегора о завершении карьеры Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал в своем блоге в Twitter на объявление о завершении карьеры ирландским бойцом Конором Макгрегором.

Шоу-бизнес Марина Зудина хочет вернуть пропавшие миллионы Олега Табакова Вдова Табакова пытается вернуть миллионы мужа, заручившись поддержкой СК и прокуратуры.

Футбол Балотелли: могу отказаться от вызова в сборную Италии Нападающий «Марселя» Марио Балотелли признался, что может отказаться играть за сборную Италии, если получит вызов.

Общество Соловьев выгнал из студии устроивших потасовку экспертов В какой-то момент гость передачи Грэг Вайнер и эксперт Араик Степанян обменялись нелицеприятными фразами.

Армия и оружие Трое российских военных погибли в Сирии в ходе боя с террористами Как сообщало ИА REGNUM, за три года проведения военной операции в Сирии против незаконных вооружённых формирований, начатой в сентябре 2015 года по просьбе президента страны Башара Асада, в арабской республике погибли 112 российских военнослужащих.

Кино Минобороны создаст собственную армейскую киностудию Минобороны в скором времени создаст киностудию для съемок фильмов о современной армии.