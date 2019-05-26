Футбол
Головин посетил матч 30-го тура РПЛ ЦСКА — «Крылья Советов»RT на русском вчера в 15:04
Футболист «Монако» Александр Головин по окончании сезона во французской Лиге 1 посетил матч чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и «Крыльями Советов».
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Политика
Шипулин выиграл праймериз «Единой России» при невысокой явке
Обновлено в 00:11
Авто
АвтоВАЗ отзовет несколько сотен Lada Xray Cross из-за опасной проблемы
Под отзыв попадут порядка 500 автомобилей. АвтоВАЗ заменит промежуточный рулевой вал у автомобилей Lada Xray Cross, сообщает RG.ru.
Обновлено в 04:42
Происшествия
Кличко осмотрел треснувший стеклянный мост в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел треснувший стеклянный мост, открытый днем ранее. По мнению градоначальника, имел место акт вандализма.
Обновлено вчера в 19:23
Экономика
В Москве выросли цены на полисы ОСАГО
"Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".
Обновлено в 01:47
Гаджеты
AMD представила новые видеокарты Navi Radeon RX 5000
Компания AMD в честь своего юбилея представила линейку видеокарт Navi Radeon RX 5000. В этом году AMD празднует свое 50-летие.
Обновлено в 03:21
Политика
Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт в Украине
Украинский олигарх Игорь Коломойский призвал своего попечителя президента Украины Владимира Зеленского в преть отказаться от финансовой помощи МВФ (Международного валютного фонда).
Обновлено вчера в 11:09
Политика
В Хакасии нападение чиновника на журналиста обернулось уголовным делом
В Хакасии скандал, связанный с нападением главы Ширинского района Сергея Зайцева на журналиста, вылился в уголовное дело.
Обновлено в 04:27
Транспорт
Таксистам хотят запретить работать сверхурочно
Глава комитета ГД по транспорту и строительству Евгений Москвичев заявил, что российские таксисты вскоре могут забыть о сверхурочной работе из-за внедрения системы ГЛОНАСС.
Обновлено в 01:53
Происшествия
Москвичка бросила ребенка в игровой комнате ТЦ
В воскресенье, 26 мая, в 12:38 женщина привела 6-летнего ребенка в игровую комнату и ушла.
Обновлено в 02:18
Происшествия
Губернатор Иркутской области попал в больницу
Обновлено в 03:47
Общество
Генпрокуратура хочет взыскать 3,2 млрд рублей с экс-мэра Владивостока
Российская Генеральная прокуратура подготовила иск к экс-главе Владивостока Игорю Пушкареву на сумму 3,2 млрд рублей.
Обновлено в 03:50
Политика
В Кремле заявили о неизменности позиции по делу украинских моряков
Позиция Москвы по инциденту с украинскими кораблями в Керченском проливе остаётся неизменной.
Обновлено в 03:38
Армия и оружие
Трамп сообщил, что Япония хочет купить 105 истребителей F-35
Президент США Дональд Трамп сообщил, что Япония хочет купить 105 американских истребителей пятого поколения F-35.
Обновлено в 03:07
Политика
В России могут ужесточить правила призыва в армию
Министерство обороны России предложило внести поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медицинской комиссии призывниками, сообщают 27 мая Известия.
Обновлено в 03:31
Общество
Российские чиновники получат новую надбавку к зарплате
Российские чиновники могут получить новую надбавку к зарплате за наставничество. Об этом «Известиям» рассказали в Министерстве труда.
Обновлено вчера в 22:55
Происшествия
В Мурманской области загорелись два склада
Два склада загорелись утром в понедельник на въезде в город Кола недалеко от Мурманска, площадь пожара составила около 800 квадратных метров, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МЧС.
Обновлено в 03:36
Футбол
«Спартак» установил клубный антирекорд по забитым голам в сезоне
Московский «Спартак» установил клубный антирекорд по забитым голам в сезоне.
Обновлено в 04:22
Гаджеты
Новые смартфоны Huawei могут выйти в России с задержкой
Компания Huawei предупредила российских ретейлеров о возможной задержке выхода на рынок новых моделей смартфонов.
Обновлено в 04:03
Общество
В школах России стартует основной период сдачи ЕГЭ
Сегодня, 27 мая, в России стартует основной период сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Обновлено в 00:17
Политика
Путину доверяет только треть россиян
В рейтинге доверия политикам показатель президента Владимира Путина составил всего 31,7%. Вторую и третью позиции в списке, согласно данным опросов с 13 по 19 мая, занимают Сергей Шойгу (14,8%) и Сергей Лавров (13%), сообщает ВЦИОМ.
Обновлено в 02:00
Экономика
Финансовый омбудсмен предложил использовать резерв ПФР в системе ухода
Уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг в России Юрий Воронин предложил использовать резерв Пенсионного фонда России (ПФР) для нужд выстраиваемой системы долговременного ухода.
Обновлено 24 мая в 10:42
Общество
«Огородный конфликт» в Петровске может привести к серии митингов
Как господин Соковнин заявил нашему агентству, если петровчане не найдут понимания в администрации, то они "намерены провести серию пикетов и митингов по опыту Екатеринбурга".
Обновлено в 02:33
Политика
Зеленский обвинил депутатов в уничтожении Рады
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к депутатам Верховной рады, передает УНИАН.
Обновлено в 03:38
Недвижимость
Дмитрий Халин: «Каждый покупатель элитного жилья является инвестором»
Если выбирается сценарий перепродажи, то мы готовы гарантировать таким клиентам доходность на инвестицию 15% при сроке вложений один год.
Обновлено в 00:07
Здоровье
В Пензе сотрудники скорой помощи объявили итальянскую забастовку
В Пензе сотрудники областной станции скорой помощи объявили о начале итальянской забастовки.
Обновлено в 01:28
Политика
Партию «Слуга народа» возглавил советник Зеленского
Партию «Слуга народа» возглавил советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков, сообщает «Интерфакс-Украина».
Обновлено в 04:33
Общество
Тюменский детский омбудсмен против отмены концерта рэпера Face
Уполномоченный по правам ребёнка в Тюменской области Андрей Степанов против отмены концерта рэпера Face в Тюмени.
Обновлено вчера в 23:16