Футбол

Головин посетил матч 30-го тура РПЛ ЦСКА — «Крылья Советов»RT на русском вчера в 15:04

Футболист «Монако» Александр Головин по окончании сезона во французской Лиге 1 посетил матч чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и «Крыльями Советов».
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Головин посетил матч 30-го тура РПЛ ЦСКА — «Крылья Советов»

RT на русскомвчера в 15:04

Головин посетил матч ЦСКА с «Крыльями Советов»

Sportbox.RUвчера в 14:56

Головин посетил матч ЦСКА – «Крылья Советов»

Советский спортвчера в 14:32

Головин посетил матч ЦСКА с «Крыльями Советов»

Матч ТВвчера в 14:56

Головин посетил матч ЦСКА против «Крыльев Советов» в РПЛ

Sport24.ruвчера в 15:12

Головин посетил матч ЦСКА – «Крылья Советов»

Спорт-Экспрессвчера в 14:35

Головин посетил матч ЦСКА — «Крылья Советов»

Чемпионатвчера в 14:33
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 04:49, Ашберн
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Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел треснувший стеклянный мост, открытый днем ранее. По мнению градоначальника, имел место акт вандализма.
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Компания AMD в честь своего юбилея представила линейку видеокарт Navi Radeon RX 5000. В этом году AMD празднует свое 50-летие.
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Обновлено в 03:50
Политика

В Кремле заявили о неизменности позиции по делу украинских моряков

Позиция Москвы по инциденту с украинскими кораблями в Керченском проливе остаётся неизменной.
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Армия и оружие

Трамп сообщил, что Япония хочет купить 105 истребителей F-35

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Япония хочет купить 105 американских истребителей пятого поколения F-35.
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Общество

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Российские чиновники могут получить новую надбавку к зарплате за наставничество. Об этом «Известиям» рассказали в Министерстве труда.
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Происшествия

Суд арестовал замглавы свердловского УФССП по обвинению во взятке

Обновлено в 04:16
Происшествия

В Мурманской области загорелись два склада

Два склада загорелись утром в понедельник на въезде в город Кола недалеко от Мурманска, площадь пожара составила около 800 квадратных метров, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МЧС.
Обновлено в 03:36
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«Спартак» установил клубный антирекорд по забитым голам в сезоне

Московский «Спартак» установил клубный антирекорд по забитым голам в сезоне.
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Новые смартфоны Huawei могут выйти в России с задержкой

Компания Huawei предупредила российских ретейлеров о возможной задержке выхода на рынок новых моделей смартфонов.
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Общество

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Путину доверяет только треть россиян

В рейтинге доверия политикам показатель президента Владимира Путина составил всего 31,7%. Вторую и третью позиции в списке, согласно данным опросов с 13 по 19 мая, занимают Сергей Шойгу (14,8%) и Сергей Лавров (13%), сообщает ВЦИОМ.
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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к депутатам Верховной рады, передает УНИАН.
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Если выбирается сценарий перепродажи, то мы готовы гарантировать таким клиентам доходность на инвестицию 15% при сроке вложений один год.
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В Пензе сотрудники скорой помощи объявили итальянскую забастовку

В Пензе сотрудники областной станции скорой помощи объявили о начале итальянской забастовки.
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Партию «Слуга народа» возглавил советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков, сообщает «Интерфакс-Украина».
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Тюменский детский омбудсмен против отмены концерта рэпера Face

Уполномоченный по правам ребёнка в Тюменской области Андрей Степанов против отмены концерта рэпера Face в Тюмени.
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