Футбол
Головин посетил матч 30-го тура РПЛ ЦСКА — «Крылья Советов»RT на русском вчера в 15:04
Футболист «Монако» Александр Головин по окончании сезона во французской Лиге 1 посетил матч чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и «Крыльями Советов».
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Происшествия
Кличко показал видео треснувшего в Киеве моста
Мэр Киева Виталий Кличко в фейсбуке опубликовал видео с новым стеклянным пешеходным мостом, который треснул через день после открытия.
Обновлено вчера в 22:08
Хоккей
Сборная Финляндии стала чемпионом мира по хоккею
Обновлено вчера в 17:54
Политика
Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию
Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Политика
Захарова ответила на новую угрозу Киева из-за украинских моряков
Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление посла Украины в Германии Андрея Мельника о планах Киева потребовать ввести новые антироссийские санкции за невыполнение решения Международного суда по морскому праву, передает "Российский Диалог" со ссылкой "РБК".
Обновлено вчера в 08:22
Политика
Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт в Украине
Украинский олигарх Игорь Коломойский призвал своего попечителя президента Украины Владимира Зеленского в преть отказаться от финансовой помощи МВФ (Международного валютного фонда).
Обновлено вчера в 11:09
Происшествия
В МЧС рассказали о состоянии отравившихся в Чанах детей
На оперативном совещании в региональном правительстве начальник регионального ГУ МЧС Виктор Орлов сообщил, что состояние всех отравившихся крысиным ядом детей оценивается как удовлетворительное, их выписали из больницы.
Обновлено в 01:36
Музыка
Победителями шоу «Голос. Дети» стали все финалисты
Обновлено 24 мая в 16:36
Экономика
В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин
По данным украинской стороны, импорт стеклотары из России превысил 8 миллионов долларов — это почти в два раза больше, чем годом ранее.
Обновлено вчера в 22:15
Баскетбол
Владелец «Кливленда» госпитализирован с подозрением на инсульт
Владелец «Кливленда» Дэн Гилберт был госпитализирован в воскресенье в Детройте с подозрением на инсульт, сообщает The Detroit Free Press.
Обновлено в 01:10
Наука
Четвероногий робот HyQReal сдвинул трехтонный пассажирский самолет
Согласно представленной информации, в ходе испытаний роботу удалось отбуксировать пассажирский самолет Piaggio P180 Avanti, масса которого составляет 3,3 тонны.
Обновлено 25 мая в 15:34
Происшествия
Землетрясение магнитудой 8 произошло в Перу
В северной части Перу в воскресенье, 26 мая, жителей страны разбудило мощное землетрясение магнитудой восемь.
Обновлено вчера в 06:18
Технологии
Сбербанк призвал клиентов быть бдительными при использовании банкоматов
Сбербанк советует клиентам быть внимательными при использовании банкоматов.
Обновлено вчера в 08:34
Политика
Китай принял ограничительные меры на импорт фенола из США
Министерство коммерции КНР инициировало принятие ряда антидемпинговых таможенных пошлин на импорт фенола из пяти стран, включая США.
Обновлено в 01:26
Происшествия
Самолет с отказавшим двигателем экстренно приземлился в Пулково
Обновлено вчера в 13:15
Футбол
Завершился чемпионат России по футболу
Завершился сезон Российской Премьер-лиги (РПЛ) по футболу. Полная турнирная таблица размещена на сайте лиги.
Обновлено вчера в 09:02
Общество
Приморские выпускники попросили прощения за скандальный флешмоб
Руководство школы во Владивостоке, где ученики сняли скандальное видео, не применило к ним мер воздействия, при этом сами участники ролика попросили прощения и признали свою вину, сообщила РИА Новости директор учебного заведения Галина Пугина.
Обновлено вчера в 20:57
Транспорт
Водителям такси могут запретить работать сверх нормы
Таксистам могут запретить работать сверх нормы, соответствующие поправки внесены ко второму чтению законопроекта об агрегаторах такси.
Обновлено вчера в 21:25
Наука
Эксперимент по сжатию льда не подтвердил «двуличность» воды
Обновлено 24 мая в 14:12
Общество
Кадастровая палата разъяснила правила уведомления о сносе недвижимости
Как подчеркнули эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра, в соответствии с правилами, которые были установлены в августе прошлого года, объекты недвижимости могут подлежать сносу, если их сооружение не соответствует установленным параметрам.
Обновлено в 01:00
Общество
Новосибирским сотрудникам Росгвардии запретили отдыхать в 237 странах
Посещение других стран запрещается. Таким образом, 237 стран оказались под запретом для росгвардейцев.
Обновлено в 00:56
Армия и оружие
Бывший командующий армией ДНР объяснил отступление из Славянска
Обновлено вчера в 14:02
Общество
Учёные рассказали о неожиданной пользе жары
Немецкие учёные во время исследований выявили неожиданную пользу жары. В исследовании приняли участие 500 мужчин и женщин, пишет Lenta.
Обновлено в 01:17
Политика
Министра образования Аджарии уволили из-за флагов России
Пронесенные участниками детского музыкального фестиваля в центре Батуми российские флаги в День независимости Грузии 26 мая привели к отставке министра образования Аджарской автономии Инги Шамилашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено вчера в 07:54
Религия
Патриарх Кирилл рассказал о строительстве трех храмов в сутки
Построить счастливую жизнь без Бога невозможно, поэтому Русская православная церковь возводит по три храма в сутки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после освящения построенного в Страсбурге русского храма.
Обновлено вчера в 08:31
Экономика
В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям
26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 07:34
Происшествия
В Кузбассе осудили экс-главврача больницы за присвоение 1,3 млн рублей
«В результате противоправных действий главный врач нанесла учреждению ущерб в размере порядка 1 млн 300 тыс. руб.», - утверждается в релизе ведомства.
Обновлено в 00:48
Политика
В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:58