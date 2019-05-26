Футбол

Головин посетил матч 30-го тура РПЛ ЦСКА — «Крылья Советов»RT на русском вчера в 15:04

Футболист «Монако» Александр Головин по окончании сезона во французской Лиге 1 посетил матч чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и «Крыльями Советов».
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Головин посетил матч 30-го тура РПЛ ЦСКА — «Крылья Советов»

RT на русскомвчера в 15:04

Головин посетил матч ЦСКА — «Крылья Советов»

Чемпионатвчера в 14:33

Головин посетил матч ЦСКА с «Крыльями Советов»

Матч ТВвчера в 14:56

Головин посетил матч ЦСКА – «Крылья Советов»

Советский спортвчера в 14:32

Головин посетил матч ЦСКА против «Крыльев Советов» в РПЛ

Sport24.ruвчера в 15:12

Головин посетил матч ЦСКА – «Крылья Советов»

Спорт-Экспрессвчера в 14:35

Головин посетил матч ЦСКА с «Крыльями Советов»

Sportbox.RUвчера в 14:56
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 09:29, Ашберн
Политика

Напавшего на журналиста чиновника исключат из «Единой России»

Главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, исключат из «Единой России».
Обновлено в 06:45
Происшествия

В одесской колонии заключенные подняли бунт

Беспорядки и массовый бунт устроили заключенные Южной колонии общего режима № 51 в Одессе.
Обновлено в 05:26
Шоу-бизнес

Раскрыт бюджет свадьбы Потапа и Насти Каменских

Свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских обошлась в семь миллионов рублей. Об этом сообщает StarHit в понедельник, 27 мая.
Обновлено в 08:34
Происшествия

СК начал проверку после обрушения строительных лесов в Ленобласти

Следственное управление СК России по Ленинградской области начало доследственную проверку после обрушения строительных лесов в Приозёрском районе.
Обновлено в 09:01
Политика

Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге

Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено 25 мая в 08:28
Религия

Патриарх Кирилл поднял тему прав человека на встрече с Ягландом

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в понедельник поднял тему защиты прав и достоинств человека на встрече с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом в его офисе в Страсбурге.
Обновлено в 06:54
Происшествия

В Ставрополе мужчина с ножом напал на сотрудников газеты «Родина»

В Ставрополе мужчина напал на сотрудников газеты "Родина", сообщил губернатор края Владимир Владимиров в Instagram.
Обновлено в 08:52
Общество

Новосибирским сотрудникам Росгвардии запретили отдыхать в 237 странах

Управление Росгвардии Новосибирска опубликовало перечень стран, куда служащие могут отправиться в отпуск.
Обновлено в 00:56
Общество

Лувр в Париже закрылся из-за забастовки сотрудников

Сотрудники музея задыхаются от наплыва посетителей, подчеркивает профсоюз. По его данным, в прошлом году Лувр посетили более 10 млн человек.
Обновлено в 09:03
Авто

Минниханов показал новый завод каркасов кабин в Челнах

На заводе будут производить каркасы кабин для грузовиков на основании аналогичного элемента фирмы Daimler для установки на грузовики Mercedes-Benz и на новые модели «КАМАЗа».
Обновлено в 07:26
Общество

Новорожденную москвичку назвали в честь героини «Игры престолов»

В Москве родилась девочка, которую назвали Арья в честь героини "Игры престолов", передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:23
Музыка

«Саламандра»: на YouTube появился новый клип Хелависы

Ролик появился 27 мая на официальном YouTube-канале певицы.
Обновлено в 08:51
Происшествия

Москвичка бросила ребенка в торговом центре

В Москве женщина оставила ребенка в игровой комнате торгового центра в Москве, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:56
Общество

«Гринпис» составил рейтинг регионов по площади заброшенных земель

В понедельник «Гринпис» представил карту регионов с пустующими землями. Больше всего таких земель в Башкирии – 4,2 млн га, или 30% региона.
Обновлено в 05:35
Политика

Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова попросила прощения у бывшего мужа Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее супруга Дениса Вороненкова.
Обновлено вчера в 13:59
Шоу-бизнес

Стас Михайлов пожаловался на неискренность коллег

Обновлено вчера в 17:48
Политика

Коломойский рассказал о поддержке Зеленского всеми олигархами

Во время президентской кампании на Украине все местные олигархи поддерживали Владимира Зеленского.
Обновлено в 05:20
Происшествия

В Киеве треснул новый стеклянный мост

В Киеве треснул пешеходно-велосипедный мост, который накануне открыл мэр города Виталий Кличко.
Обновлено вчера в 16:45
Политика

Постановление об отмене внутрисетевого роуминга подписано Медведевым

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое окончательно закрепляет отмену внутрисетевого роуминга в Российской Федерации.
Обновлено в 09:14
Энергетика

«Нафтогаз» обещает в июне снизить цену на газ для населения на 8%

Руководитель компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что цена газа для промышленности и населения в июне снизится почти на 8%. Он пояснил, что, по решению правительства, компания формирует цену на газ для коммерческих потребителей на следующий месяц.
Обновлено в 08:35
Армия и оружие

Американские военные хотят купить российские патроны

Речь идет о патронах для пистолетов ТТ и ПМ, автомата АК-47, ручных пулеметов РПК и ПКМ, тяжелых пулеметов ДШК и снайперской винтовки Драгунова, сообщает издание Defense Blog.
Обновлено в 07:12
Экономика

Минтранс к августу подготовит предварительное ТЭО ВСМ «Москва - Петербург»

Предварительную оценку проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) "Москва - Санкт-Петербург" подготовят в августе, заявил министр транспорта Евгений Дитрих.
Обновлено в 07:15
Происшествия

Силовики избили протестующих местных жителей на станции Шиес

На станции Шиес группа мужчин в форме охранников попробовала вытеснить протестующих с площадки строительства, чтобы туда могли заехать КАМАЗы со стройматериалами, сообщает «Новая газета».
Обновлено в 06:40
Происшествия

Украинская авиакомпания «забыла» 30 пассажиров в аэропорту

Как сообщил портал «Страна.ua», часть пассажиров ехали к лайнеру в автобусе, когда самолет украинской авиакомпании МАУ уже взлетел.
Обновлено в 09:06
Космос

В Южной Африке найдено внеземное органическое вещество

Научные специалисты в области геологии рассказали о найденном ими органическом веществе в Южной Африке.
Обновлено вчера в 19:04
Происшествия

Золотой Audi волейболиста «Зенита» выловили из пруда в Петербурге

Автомобиль волейболиста петербургского «Зенита» Александра Волкова с пулевыми отверстиями обнаружили в пруду в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 06:02
Происшествия

Задержан подозреваемый во взрыве в Лионе

Французская полиция арестовала подозреваемого в подготовке и исполнении взрыва в Лионе, в результате которого пострадали 13 человек.
Обновлено в 04:38
Политика

На выборах в Европарламент от Британии побеждает Партия Brexit

На выборах в Европарламент от Великобритании, по предварительным данным (после обработки бюллетеней в 70 из 373 округов), лидирует возглавляемая бывшим лидером Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) Найджелом Фаражем «Партия Brexit».
Обновлено вчера в 23:35
Общество

Росконтроль назвал марки лучших томатных соков

Специалисты из Росконтроля проверили томатный сок семи брендов: Noyan, «4 сезона», «Удачный», «Добрый», «Каждый день», «Дары Кубани» и Santal и выяснили, какой оказался самым лучшим.
Обновлено в 06:20
Культура

Дмитрия Диброва обвинили в одобрении цветных революций

Аудиозапись, на которой якобы Дмитрий Дибров высказывается за цветные революции и даже ожидает такую в Ростовской области, выложил Mash.
Обновлено в 07:23
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