Футбол
Головин посетил матч 30-го тура РПЛ ЦСКА — «Крылья Советов»RT на русском вчера в 15:04
Футболист «Монако» Александр Головин по окончании сезона во французской Лиге 1 посетил матч чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и «Крыльями Советов».
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 09:29, Ашберн
Политика
Напавшего на журналиста чиновника исключат из «Единой России»
Главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, исключат из «Единой России».
Обновлено в 06:45
Происшествия
В одесской колонии заключенные подняли бунт
Беспорядки и массовый бунт устроили заключенные Южной колонии общего режима № 51 в Одессе.
Обновлено в 05:26
Шоу-бизнес
Раскрыт бюджет свадьбы Потапа и Насти Каменских
Свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских обошлась в семь миллионов рублей. Об этом сообщает StarHit в понедельник, 27 мая.
Обновлено в 08:34
Происшествия
СК начал проверку после обрушения строительных лесов в Ленобласти
Следственное управление СК России по Ленинградской области начало доследственную проверку после обрушения строительных лесов в Приозёрском районе.
Обновлено в 09:01
Политика
Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге
Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено 25 мая в 08:28
Религия
Патриарх Кирилл поднял тему прав человека на встрече с Ягландом
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в понедельник поднял тему защиты прав и достоинств человека на встрече с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом в его офисе в Страсбурге.
Обновлено в 06:54
Происшествия
В Ставрополе мужчина с ножом напал на сотрудников газеты «Родина»
В Ставрополе мужчина напал на сотрудников газеты "Родина", сообщил губернатор края Владимир Владимиров в Instagram.
Обновлено в 08:52
Общество
Новосибирским сотрудникам Росгвардии запретили отдыхать в 237 странах
Управление Росгвардии Новосибирска опубликовало перечень стран, куда служащие могут отправиться в отпуск.
Обновлено в 00:56
Общество
Лувр в Париже закрылся из-за забастовки сотрудников
Сотрудники музея задыхаются от наплыва посетителей, подчеркивает профсоюз. По его данным, в прошлом году Лувр посетили более 10 млн человек.
Обновлено в 09:03
Авто
Минниханов показал новый завод каркасов кабин в Челнах
На заводе будут производить каркасы кабин для грузовиков на основании аналогичного элемента фирмы Daimler для установки на грузовики Mercedes-Benz и на новые модели «КАМАЗа».
Обновлено в 07:26
Общество
Новорожденную москвичку назвали в честь героини «Игры престолов»
В Москве родилась девочка, которую назвали Арья в честь героини "Игры престолов", передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:23
Музыка
«Саламандра»: на YouTube появился новый клип Хелависы
Ролик появился 27 мая на официальном YouTube-канале певицы.
Обновлено в 08:51
Происшествия
Москвичка бросила ребенка в торговом центре
В Москве женщина оставила ребенка в игровой комнате торгового центра в Москве, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:56
Общество
«Гринпис» составил рейтинг регионов по площади заброшенных земель
В понедельник «Гринпис» представил карту регионов с пустующими землями. Больше всего таких земель в Башкирии – 4,2 млн га, или 30% региона.
Обновлено в 05:35
Политика
Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова попросила прощения у бывшего мужа Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее супруга Дениса Вороненкова.
Обновлено вчера в 13:59
Шоу-бизнес
Стас Михайлов пожаловался на неискренность коллег
Обновлено вчера в 17:48
Политика
Коломойский рассказал о поддержке Зеленского всеми олигархами
Во время президентской кампании на Украине все местные олигархи поддерживали Владимира Зеленского.
Обновлено в 05:20
Происшествия
В Киеве треснул новый стеклянный мост
В Киеве треснул пешеходно-велосипедный мост, который накануне открыл мэр города Виталий Кличко.
Обновлено вчера в 16:45
Политика
Постановление об отмене внутрисетевого роуминга подписано Медведевым
Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое окончательно закрепляет отмену внутрисетевого роуминга в Российской Федерации.
Обновлено в 09:14
Энергетика
«Нафтогаз» обещает в июне снизить цену на газ для населения на 8%
Руководитель компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что цена газа для промышленности и населения в июне снизится почти на 8%. Он пояснил, что, по решению правительства, компания формирует цену на газ для коммерческих потребителей на следующий месяц.
Обновлено в 08:35
Армия и оружие
Американские военные хотят купить российские патроны
Речь идет о патронах для пистолетов ТТ и ПМ, автомата АК-47, ручных пулеметов РПК и ПКМ, тяжелых пулеметов ДШК и снайперской винтовки Драгунова, сообщает издание Defense Blog.
Обновлено в 07:12
Экономика
Минтранс к августу подготовит предварительное ТЭО ВСМ «Москва - Петербург»
Предварительную оценку проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) "Москва - Санкт-Петербург" подготовят в августе, заявил министр транспорта Евгений Дитрих.
Обновлено в 07:15
Происшествия
Силовики избили протестующих местных жителей на станции Шиес
На станции Шиес группа мужчин в форме охранников попробовала вытеснить протестующих с площадки строительства, чтобы туда могли заехать КАМАЗы со стройматериалами, сообщает «Новая газета».
Обновлено в 06:40
Происшествия
Украинская авиакомпания «забыла» 30 пассажиров в аэропорту
Как сообщил портал «Страна.ua», часть пассажиров ехали к лайнеру в автобусе, когда самолет украинской авиакомпании МАУ уже взлетел.
Обновлено в 09:06
Космос
В Южной Африке найдено внеземное органическое вещество
Научные специалисты в области геологии рассказали о найденном ими органическом веществе в Южной Африке.
Обновлено вчера в 19:04
Происшествия
Золотой Audi волейболиста «Зенита» выловили из пруда в Петербурге
Автомобиль волейболиста петербургского «Зенита» Александра Волкова с пулевыми отверстиями обнаружили в пруду в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 06:02
Происшествия
Задержан подозреваемый во взрыве в Лионе
Французская полиция арестовала подозреваемого в подготовке и исполнении взрыва в Лионе, в результате которого пострадали 13 человек.
Обновлено в 04:38
Политика
На выборах в Европарламент от Британии побеждает Партия Brexit
На выборах в Европарламент от Великобритании, по предварительным данным (после обработки бюллетеней в 70 из 373 округов), лидирует возглавляемая бывшим лидером Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) Найджелом Фаражем «Партия Brexit».
Обновлено вчера в 23:35
Общество
Росконтроль назвал марки лучших томатных соков
Специалисты из Росконтроля проверили томатный сок семи брендов: Noyan, «4 сезона», «Удачный», «Добрый», «Каждый день», «Дары Кубани» и Santal и выяснили, какой оказался самым лучшим.
Обновлено в 06:20
Культура
Дмитрия Диброва обвинили в одобрении цветных революций
Аудиозапись, на которой якобы Дмитрий Дибров высказывается за цветные революции и даже ожидает такую в Ростовской области, выложил Mash.
Обновлено в 07:23