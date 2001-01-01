Футбол

Головин попал в заявку «Монако» на матч с «Ренном»Матч ТВ 07:51

Тренерский штаб «Монако» во главе с Леонарду Жардимом включил полузащитника Александра Головина в заявку на матч 34-го тура чемпионата Франции против «Ренна».
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Головин включён в заявку «Монако» на игру с «Ренном»

Евро-футбол.ру14:02

Головин – в заявке «Монако» на матч с «Ренном»

Советский спорт07:39

Головин попал в заявку «Монако» на матч с «Ренном»

Матч ТВ07:51

Головин попал в заявку «Монако» на матч с «Ренном»

Sportbox.RU07:51

Александр Головин – в заявке «Монако» на матч чемпионата Франции

Вести.Ru09:50

Головин в заявке «Монако» на матч с «Ренном»

Спорт-Экспресс07:33
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Политика

В Ростовской области открылся центр выдачи паспортов РФ жителям ЛНР

В городе Новошахтинск Ростовской области в тестовом режиме начал работу центр выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).
Обновлено вчера в 06:14
Армия и оружие

Противники Мадуро направляются к президентскому дворцу в Каракасе

Обновлено в 13:41
Шоу-бизнес

Похудевшая Айза Анохина похвасталась фигурой в купальнике

Обновлено в 13:56
Кино

Трусова исполнит произвольную программу в образе Дейенерис Таргариен

Двукратная чемпионка мира среди юниоров, российская фигуристка Александра Трусова в следующем сезоне исполнит произвольную программу в образе Дейенерис Таргариен – главной героини сериала "Игра престолов".
Обновлено в 09:05
Политика

Порошенко позвонил Зеленскому и договорился с ним о встрече

Действующий президент Украины Петр Порошенко позвонил избранному президенту Владимиру Зеленскому и договорился с ним о встрече, говорится в сообщении на официальном сайте Порошенко.
Обновлено в 13:00
Политика

Отец Бутиной рассказал об условиях ее содержания в тюрьме

Валерий Бутин, отец осужденной в США Россиянки Марии Бутиной, рассказал об условиях ее содержания в тюрьме.
Обновлено 27 апреля в 13:55
Политика

Зеленский вновь извинился перед Кадыровым

Избранный президент Украины Владимир Зеленский снова извинился за то, что в одной из передач были использованы кадры с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Обновлено в 14:06
Общество

Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав

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Шоу-бизнес

Виктория Дайнеко показала грудь жителям Нью-Йорка

На фото знаменитость демонстрирует лишь спину, а вот случайные прохожие вполне могли лицезреть обнаженную грудь певицы.
Обновлено в 06:16
Экономика

Мордашов закрыл сделку по покупке 42% сети «Лента»

«Севергрупп» Алексея Мордашова закрыла сделку по покупке 41,9% сети гипермаркетов «Лента», сообщается на сайте группы.
Обновлено в 08:23
Общество

Голоса за дочь Алсу для шоу «Голос» покупали на военном заводе

Сообщалось, что работникам завода было предписано явиться на работу к 21.00, каждому раздали по 3 тыс. рублей для того, чтобы они отправляли СМС за Микеллу Абрамову.
Обновлено в 08:50
Политика

Герой Дебальцево анонсировал второй указ Путина по Донбассу

Герой Дебальцево с позывным Ольхон анонсировал второй указ российского президента Владимира Путина по Донбассу.
Обновлено в 05:45
Культура

Владелец прав на шоу «Голос» обеспокоен из-за скандала в России

Многие отказались верить в честную победу дочери певицы. Один из наставников Валерий Меладзе призвал пересмотреть итоги финала.
Обновлено в 12:40
Общество

Новый император взошёл на престол в Японии

«Нарухито становится императором Японии, начинается новая эра Рэйва», — пишет агентство.
Обновлено в 11:19
Экономика

ФАС заявила о высокой роли государства в экономике

Доля государства в экономике по итогам 2018 года осталась на прошлогоднем уровне — свыше 60–70%, сообщается в ежегодном докладе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о состоянии конкуренции в России.
Обновлено в 13:27
Кино

В сети появился трейлер фильма «Соник в кино»

На YouTube-канале Paramount Pictures опубликован трейлер фильма «Соник в кино».
Обновлено в 13:21
Футбол

Банк ВТБ завершил сделку по покупке контрольного пакета акций «Динамо»

Обновлено в 11:44
Хоккей

«Ак Барс» объявил об уходе восьми хоккеистов

Обновлено в 13:41
Происшествия

В ЮАР почти 2 тысячи рабочих оказались заблокированы в шахте

Около 1,8 тыс. рабочих оказались заблокированы в шахте компании Sibanye Gold в ЮАР.
Обновлено в 12:10
Авто

Денис Мантуров раскрыл особенности парадного кабриолета Aurus

В преддверии парада Победы Денис Мантуров, возглавляющий Минпромторг РФ, раскрыл особенности военного кабриолета от отечественной компании Aurus, призванного заменить на мероприятии открытые машины марки «ЗиЛ».
Обновлено в 01:02
Футбол

«Локомотив» и «Уфа» возобновили переговоры по трансферу Живоглядова

Как стало известно «Чемпионату», «Локомотив» и «Уфа» возобновили переговоры по трансферу защитника уфимской команды Дмитрия Живоглядова.
Обновлено в 11:19
Происшествия

Суд продлил арест аспиранта МГУ Мифтахова

Головинский районный суд Москвы продлил арест аспиранту МГУ Азату Мифтахову, который подозревался в изготовлении взрывчатки, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на его адвоката Светлану Сидоркину.
Обновлено в 13:57
Экономика

Россия по числу эмигрировавших миллионеров уступила только Китаю

В рейтинге Россия уступает только Китаю, откуда эмигрировали 15 тыс. состоятельных людей.
Обновлено в 13:08
Армия и оружие

ЗРС С-500 прошла финальные испытания

Министерство обороны завершило финальные испытания новейшей зенитно-ракетной системы (ЗРС) С-500 «Прометей».
Обновлено в 03:08
Экономика

Россиян предупредили о закрытии небольших магазинов

Представители организации «Опора России» и Ассоциации малоформатной торговли считают, что внедрение данной инициативы приведёт к закрытию небольших магазинов «у дома».
Обновлено вчера в 06:32
Авто

Стартовали продажи нового Kia ProCeed

В России начинаются продажи Kia ProCeed в кузове shooting brake. Автомобиль предлагается в двух версиях: GT Line и GT.
Обновлено в 05:29
Происшествия

В Москве грузовик провалился под асфальт

Грузовик провалился на Рязанском проспекте на юго-востоке Москвы, движение транспорта ограничено по трем полосам из четырех, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 11:50
Космос

Атмосфера Плутона заморозится и развалится к 2030 году

Исследователи, ввиду всех указанных моделей предполагают, что атмосфера Плутона заморозится и развалится к 2030 году.
Обновлено 28 апреля в 14:14
Гаджеты

Valve может показать VR-шлем Index в ближайшее время

Обновлено в 08:41
Кино

Скончалась французская актриса Анемон

Французская актриса Анна Бургиньон, выступавшая под псевдонимом "Анемон", скончалась на 69-м году жизни после продолжительной болезни, сообщает агентство France-Presse.
Обновлено в 13:46
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Российский футболист
Российский футболист, полузащитник французского клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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