Футбол
Головин попал в заявку «Монако» на матч с «Ренном»Матч ТВ 07:51
Тренерский штаб «Монако» во главе с Леонарду Жардимом включил полузащитника Александра Головина в заявку на матч 34-го тура чемпионата Франции против «Ренна».
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 14:19, Ашберн
Политика
В Ростовской области открылся центр выдачи паспортов РФ жителям ЛНР
В городе Новошахтинск Ростовской области в тестовом режиме начал работу центр выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).
Обновлено вчера в 06:14
Шоу-бизнес
Похудевшая Айза Анохина похвасталась фигурой в купальнике
Обновлено в 13:56
Кино
Трусова исполнит произвольную программу в образе Дейенерис Таргариен
Двукратная чемпионка мира среди юниоров, российская фигуристка Александра Трусова в следующем сезоне исполнит произвольную программу в образе Дейенерис Таргариен – главной героини сериала "Игра престолов".
Обновлено в 09:05
Политика
Порошенко позвонил Зеленскому и договорился с ним о встрече
Действующий президент Украины Петр Порошенко позвонил избранному президенту Владимиру Зеленскому и договорился с ним о встрече, говорится в сообщении на официальном сайте Порошенко.
Обновлено в 13:00
Политика
Отец Бутиной рассказал об условиях ее содержания в тюрьме
Валерий Бутин, отец осужденной в США Россиянки Марии Бутиной, рассказал об условиях ее содержания в тюрьме.
Обновлено 27 апреля в 13:55
Политика
Зеленский вновь извинился перед Кадыровым
Избранный президент Украины Владимир Зеленский снова извинился за то, что в одной из передач были использованы кадры с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Обновлено в 14:06
Общество
Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав
Обновлено в 09:54
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко показала грудь жителям Нью-Йорка
На фото знаменитость демонстрирует лишь спину, а вот случайные прохожие вполне могли лицезреть обнаженную грудь певицы.
Обновлено в 06:16
Экономика
Мордашов закрыл сделку по покупке 42% сети «Лента»
«Севергрупп» Алексея Мордашова закрыла сделку по покупке 41,9% сети гипермаркетов «Лента», сообщается на сайте группы.
Обновлено в 08:23
Общество
Голоса за дочь Алсу для шоу «Голос» покупали на военном заводе
Сообщалось, что работникам завода было предписано явиться на работу к 21.00, каждому раздали по 3 тыс. рублей для того, чтобы они отправляли СМС за Микеллу Абрамову.
Обновлено в 08:50
Политика
Герой Дебальцево анонсировал второй указ Путина по Донбассу
Герой Дебальцево с позывным Ольхон анонсировал второй указ российского президента Владимира Путина по Донбассу.
Обновлено в 05:45
Культура
Владелец прав на шоу «Голос» обеспокоен из-за скандала в России
Многие отказались верить в честную победу дочери певицы. Один из наставников Валерий Меладзе призвал пересмотреть итоги финала.
Обновлено в 12:40
Общество
Новый император взошёл на престол в Японии
«Нарухито становится императором Японии, начинается новая эра Рэйва», — пишет агентство.
Обновлено в 11:19
Экономика
ФАС заявила о высокой роли государства в экономике
Доля государства в экономике по итогам 2018 года осталась на прошлогоднем уровне — свыше 60–70%, сообщается в ежегодном докладе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о состоянии конкуренции в России.
Обновлено в 13:27
Кино
В сети появился трейлер фильма «Соник в кино»
На YouTube-канале Paramount Pictures опубликован трейлер фильма «Соник в кино».
Обновлено в 13:21
Хоккей
«Ак Барс» объявил об уходе восьми хоккеистов
Обновлено в 13:41
Происшествия
В ЮАР почти 2 тысячи рабочих оказались заблокированы в шахте
Около 1,8 тыс. рабочих оказались заблокированы в шахте компании Sibanye Gold в ЮАР.
Обновлено в 12:10
Авто
Денис Мантуров раскрыл особенности парадного кабриолета Aurus
В преддверии парада Победы Денис Мантуров, возглавляющий Минпромторг РФ, раскрыл особенности военного кабриолета от отечественной компании Aurus, призванного заменить на мероприятии открытые машины марки «ЗиЛ».
Обновлено в 01:02
Футбол
«Локомотив» и «Уфа» возобновили переговоры по трансферу Живоглядова
Как стало известно «Чемпионату», «Локомотив» и «Уфа» возобновили переговоры по трансферу защитника уфимской команды Дмитрия Живоглядова.
Обновлено в 11:19
Происшествия
Суд продлил арест аспиранта МГУ Мифтахова
Головинский районный суд Москвы продлил арест аспиранту МГУ Азату Мифтахову, который подозревался в изготовлении взрывчатки, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на его адвоката Светлану Сидоркину.
Обновлено в 13:57
Экономика
Россия по числу эмигрировавших миллионеров уступила только Китаю
В рейтинге Россия уступает только Китаю, откуда эмигрировали 15 тыс. состоятельных людей.
Обновлено в 13:08
Армия и оружие
ЗРС С-500 прошла финальные испытания
Министерство обороны завершило финальные испытания новейшей зенитно-ракетной системы (ЗРС) С-500 «Прометей».
Обновлено в 03:08
Экономика
Россиян предупредили о закрытии небольших магазинов
Представители организации «Опора России» и Ассоциации малоформатной торговли считают, что внедрение данной инициативы приведёт к закрытию небольших магазинов «у дома».
Обновлено вчера в 06:32
Авто
Стартовали продажи нового Kia ProCeed
В России начинаются продажи Kia ProCeed в кузове shooting brake. Автомобиль предлагается в двух версиях: GT Line и GT.
Обновлено в 05:29
Происшествия
В Москве грузовик провалился под асфальт
Грузовик провалился на Рязанском проспекте на юго-востоке Москвы, движение транспорта ограничено по трем полосам из четырех, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 11:50
Космос
Атмосфера Плутона заморозится и развалится к 2030 году
Исследователи, ввиду всех указанных моделей предполагают, что атмосфера Плутона заморозится и развалится к 2030 году.
Обновлено 28 апреля в 14:14
Гаджеты
Valve может показать VR-шлем Index в ближайшее время
Обновлено в 08:41
Кино
Скончалась французская актриса Анемон
Французская актриса Анна Бургиньон, выступавшая под псевдонимом "Анемон", скончалась на 69-м году жизни после продолжительной болезни, сообщает агентство France-Presse.
Обновлено в 13:46