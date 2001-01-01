Футбол

Головин попал в заявку «Монако» на матч с «Ренном»Матч ТВ 07:51

Тренерский штаб «Монако» во главе с Леонарду Жардимом включил полузащитника Александра Головина в заявку на матч 34-го тура чемпионата Франции против «Ренна».
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Головин в заявке «Монако» на матч с «Ренном»

Спорт-Экспресс07:33

Головин попал в заявку «Монако» на матч с «Ренном»

Матч ТВ07:51

Головин попал в заявку «Монако» на матч с «Ренном»

Sportbox.RU07:51

Головин – в заявке «Монако» на матч с «Ренном»

Советский спорт07:39

Александр Головин – в заявке «Монако» на матч чемпионата Франции

Вести.Ru09:50
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Хоккей

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Форвард клуба НХЛ "Лос-Анджелес Кингз" Илья Ковальчук назначен капитаном сборной России по хоккею перед заключительным в сезоне этапом Евротура, сообщает официальный Twitter Федерации хоккея России (ФХР).
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Зеленский официально стал избранным президентом Украины

Обновлено в 07:05
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Обновлено в 11:03
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Водителей предупредили о новом виде штрафа за превышение

На основе математического расчета система делает вывод о превышении скорости на участке и вписывает штраф.
Обновлено вчера в 05:38
Политика

Владимир Путин обсудил ситуацию в Венесуэле с Совбезом РФ

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ.
Обновлено в 09:40
Общество

Эрнсту предложили создать «Голос» для детей с деньгами

Одним из решений ситуации, по мнению экспертов, станет разделение детей звезд и ребят из простых семей, сообщает URA.RU.
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Происшествия

В шприце, на который напоролся в кинотеатре воронежец, нашли наркотик

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Политика

Михаил Бабич будет отозван с должности посла РФ в Белоруссии

Михаил Бабич ближайшее время будет отозван с должности посла РФ в Белоруссии, заявил "Интерфаксу" источник в комитете Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.
Обновлено в 10:20
Общество

Театр «У Никитских ворот» опечатали приставы

Здание московского театра «У Никитских ворот» опечатано судебными приставами.
Обновлено в 08:59
Общество

Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав

"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
Обновлено в 09:54
Спорт

Российская пловчиха дисквалифицирована за допинг на четыре года

Российская пловчиха Олеся Моисеева дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил, передает ТАСС.
Обновлено в 09:16
Происшествия

Станция метро «Улица Дыбенко» больше часа закрыта на вход и выход

Обновлено в 10:10
Политика

Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона и подумать о России

Ранее, 25 апреля, Национальная мясная ассоциация, в которую входят крупнейшие производители мяса и мясных изделий, в том числе «Мираторг», обратилась к вице-премьеру Алексею Гордееву с предложением запретить частным лицам ввозить в Россию молочную и мясную продукцию из-за рубежа для личного использования.
Обновлено в 07:15
Общество

Жена ростовского губернатора заработала за год в семь раз больше мужа

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в 2018 году задекларировал около 6,7 млн рублей доходов, что почти в 7,5 раза меньше задекларированных доходов его супруги, которые составили 49,2 млн рублей.
Обновлено в 07:22
Кино

Вышел первый трейлер фильма про культового синего ежа «Соник в кино»

Обновлено в 10:05
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Фрагмент «Тома и Джерри» с 60 кадрами в секунду довел зрителей до тошноты

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Обновлено в 11:00
Происшествия

В Дагестане пособника Басаева приговорили к 13 годам колонии

Верховный суд ЧР признал Муласанова и еще четверых участников нападения виновными в бандитизме (ст. 209 УК РФ) и посягательстве на жизнь военнослужащих (ст. 317 УК РФ) и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима.
Обновлено в 11:04
Наука

Потеря обоняния указывает на риск смерти от деменции

Дальнейший анализ показал, что 22% повышенного риска смерти, связанного с потерей обоняния, приходится на нейродегенеративные заболевания.
Обновлено в 05:06
Политика

Киев потребовал не признавать выданные жителям Донбасса паспорта РФ

Указ об упрощении процедуры предоставления гражданства России жителям ДНР и ЛНР подписал президент РФ Владимир Путин 24 апреля.
Обновлено в 10:22
Общество

В Петербурге выставили на продажу панно со станции «Проспект Славы»

Обновлено в 07:23
Происшествия

В аэропорту Киева показали видео с картой Украины без Крыма

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Обновлено в 09:18
Шоу-бизнес

Певец Шура проиграл суд за квартиру

К своему сожалению, знаменитости пришлось констатировать, что судья не удовлетворил его иска, и квартира не перешла под его собственность, тем не менее, певец не теряет надежды.
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«Отказываюсь есть»: Ляйсан Утяшева напугала фанатов своей худобой

Гимнастка ответила, ради чего сбросила вес. Ляйсан Утяшева обеспокоила поклонников своим внешним видом.
Обновлено 28 апреля в 20:00
Финансы

Официальный курс евро на среду вырос до 72,31 рубля

Официальный курс евро на среду вырос на 10,72 копейки — до 72,3096 рубля, курс доллара уменьшился на 6,03 копейки — до 64,6314 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 05:49
Транспорт

В Москве прогнозируют дачные пробки

Обновлено в 05:13
Общество

Трубы «Северного потока-2» начали укладывать в российских водах

Строители начали укладку газопровода «Северный поток-2» в российских территориальных водах.
Обновлено в 09:50
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Что изменится в жизни россиян с 1 мая 2019 года

С 1 мая 2019 года в жизни россиян многое изменится.
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В Сети появилось видео попадания ракеты в сирийский танк

После попадания в кадре появляется дым, однако когда он рассеялся, стало понятно, что танк уничтожить не удалось.
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В Калининграде нашли мумифицированные тела женщины и ребенка

Калининградские следователи выясняют обстоятельства гибели 43-летней женщины и ее 12-летнего сына, чьи мумифицированные тела нашли в квартире жилого дома, сообщила старший помощник руководителя СУ СК по региону Наталья Гацко.
Обновлено в 09:10
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